Mikroapartamenty w Pozaniu. Rusza II etap Nadolnik Compact Apartments

W Poznaniu, przy ulicy Nadolnik, Grupa Partner kontynuuje prace związane z realizacją Nadolnik Compact Apartments. Drugi etap inwestycji zakłada powstanie 224 lokali mieszkalnych, w tym zarówno mikroapartamentów, jak i nieco większych metraży. W tej fazie prac odnowiony zostanie również dawny młyn, centralna część kompleksu, który ma zyskać drugą młodość i stać się m.in. miejscem spotkań mieszkańców. Budowa już ruszyła. Jej zakończenie zaplanowano na I kwartał 2022 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nadolnik Compact Apartments - wizualizacja Prace związane z realizacją II etapu projektu Nadolnik już ruszyły

Pierwsza faza Nadolnik Compact Apartments już dobiega końca, prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe oraz budowa drogi dojazdowej. Jednocześnie rozpoczęła się realizacja drugiego etapu inwestycji, w ramach którego przewidziano powstanie 224 lokali.Każdy z budowanych lokali ma być alternatywą dla "pełnowymiarowego" mieszkania, z kuchnią, łazienką oraz przestrzenią do pracy i wypoczynku. W I etapie powstały: mikroapartamenty o powierzchni 20 m kw. dla 2 osób, ale też z antresolą o powierzchni 31-41 m kw. (dla 4 osób). Jak przekonuje Michał Wawrzyniak z Grupy Partner, poznańska inwestycja stanowi interesującą propozycję dla studentów, osób poszukujących swojego pierwszego lokum oraz inwestorów, których skusić może zarówno sięgająca nawet 8% stopa zwrotu z najmu, jak również możliwość odliczenia podatku VAT.Na terenie kompleksu mikroapartamentów powstanie dodatkowa infrastruktura, w tym boksy rowerowe, kort tenisowy oraz boiska.We wspomnianym we wstępie młynie zaplanowano zaplecze handlowo-usługowe i komercyjne, co oznacza, że do oferty wkrótce trafią także tego typu lokale. Trwają już prace projektowe w tym celu.