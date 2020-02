Baltea Apartments. Nowe mieszkania w Gdańsku już w sprzedaży

Gdańsk, ul Lecha Kaczyńskiego, pobliskie sąsiedztwo parku im Reagana. To właśnie ten adres wybrała Develia na lokalizację swojej najnowszej inwestycji mieszkaniowej. Baltea Apartments to 238 nowych mieszkań o powierzchniach od 42 do 110 mkw. Prace związane z ich realizacją ruszają jeszcze w tym kwartale, a ich zakończenie zaplanowano na III kwartał 2022 roku.

Baltea Apartments to jedenastokondygnacyjny budynek wielorodzinny z trzynastokondygnacyjną, przeszkloną dominantą, której mieszkańcy zyskają widok na Zatokę Gdańską. Plany dewelopera zakładają realizację 238 nowych mieszkań oraz usytuowanej na parterze powierzchni usługowej.Deweloper nie zapomniał również o zmotoryzowanych, z myślą o których powstaną naziemne i podziemne miejsca postojowe oraz indywidualne garaże.Jak zapewnia deweloper, technologie zastosowane podczas budowy nowych mieszkań przełożą się nie tylko na wyższy komfort użytkowania lokali, ale także na niższe rachunki za prąd i ogrzewanie.Budowa Baltea Apartments rozpocznie się w pierwszym kwartale br. Zakończenie inwestycji i przekazanie mieszkań klientom planowane jest w III kwartale 2022 roku. Baltea Apartments to szósta inwestycja mieszkaniowa Develii w Gdańsku. Za projekt architektoniczny odpowiada Pomorskie Biuro Projektowe Gel.