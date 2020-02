Masz mieszkanie na wynajem? Zobacz, jak ograniczyć koszty eksploatacyjne

W dobie rekordowo nisko oprocentowanych lokat bankowych popularność, jaką cieszy się inwestycja w mieszkanie na wynajem, nie jest żadnym zaskoczeniem. Z Barometru Metrohouse i Gold Finance wynika, że w celach inwestycyjnych kupowana jest blisko 1/3 lokali z rynku wtórnego. Konkurencja na rynku wynajmu jest zatem coraz większa, w efekcie czego właściciele coraz intensywniej poszukują sposobów na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, z jakimi wiąże się użytkowanie mieszkania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ratmaner - Fotolia.com Licznik energii Liczniki na każdym z mediów (woda, ogrzewanie, prąd) powodują, że najemcy świadomie korzystają z urządzeń i nie marnotrawią energii wpływającej na wzrost emisji lub zużycia wody.

- Zauważamy istotną przewagę starszych lokali nad nowymi w zakresie rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości. Pomimo wyższego funduszu remontowego, większość tych mieszkań nie posiada ochrony (co w zależności od wspólnoty może kosztować na lokal nawet kilkaset złotych), powierzchnie wspólne rozliczane są na większą liczbę lokali, a termomodernizacja istotnie wpłynęła na obniżenie kosztów ogrzewania, mówi Maciej Klukowski z Home Management by Metrohouse.

Jak wylicza Home Management by Metrohouse, z obsługą nieruchomości, w której zakres wchodzi czynsz oraz rozliczenie mediów, wiąże się statystycznie 1/3 kosztów wynajmu mieszkania. To dość sporo, nie dziwi więc fakt, że właściciele coraz intensywniej poszukują rozwiązań, które pozwolą im na zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych. Przejawem tych starań jest m.in. wyposażanie mieszkania na wynajem w sprzęty AGD, które spełniają wymogi najwyższej klasy energetycznej (od A do A+++).Coraz większego znaczenia nabiera również montowanie liczników (woda, ogrzewanie, prąd), które mają sprawiać, iż najemcy będą bardziej świadomie korzystać z urządzeń i nie marnotrawić energii, czy wody. Obecnie praktycznie każda wanna ma funkcję prysznica, co znacznie ogranicza zużycie wody. Oświetlenie w mieszkaniu na wynajem najczęściej dobierane jest pod kątem ekonomiczności, co powoduje wydłużenie czasu użytkowania żarówek i istotnie zmniejsza zużycie energii elektrycznej Do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych prowadzą również przeprowadzone remonty, w tym m.in. wymiany okien i grzejnikówNa podstawie własnego opracowania Home Management, w stosunku do standardowej rodziny posiadającej mieszkanie o podobnym metrażu, lokale przeznaczone na wynajem zużywają nawet do 30% mniej mediów. Dzieje się tak w lokalach, gdzie umowa najmu wyszczególnia koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem różnych świadczeń (woda, energia elektryczna, ogrzewanie). Cykliczne przeglądy zużycia realizowane przez administrację lokali na wynajem powodują dodatkowo, że najemcy zdają sobie sprawę z kosztów użytkowania i są w stanie racjonalnie pożytkować zasoby. Wiedza taka przekazywana na etapie podpisania umowy najmu istotnie kształtuje świadomość proekologiczną.Bez istotnego rozwoju mieszkań na wynajem i zwiększenia konkurencyjności w dalszym ciągu dominowałyby na rynku słabiej przygotowane lokale. Już teraz najemcy zwracają istotną uwagę na jakość energetyczną lokalu (standard okien, ogrzewanie, zainstalowane urządzenia). Dobre parametry w tych aspektach mogą wpłynąć na wybór wiarygodnego najemcy i ułatwiają proces najmu. Pod tym względem starsze lokale coraz lepiej konkurują z najnowszymi realizacjami deweloperów i mogą skutecznie walczyć o najemcę, co zgodnie z analizami Home Management by Metrohouse w połączeniu z optymalizacją podatkową poprawia rentowność inwestycji.