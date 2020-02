Murapol wprowadza do sprzedaży 273 nowych mieszkań

Firma Murapol poinformowała właśnie o rozpoczęciu sprzedaży nowych mieszkań realizowanych w ramach inwestycji Murapol Dzieci Warszawy oraz Murapol Osiedle Natura. Łącznie kupujący mogą wybierać spośród 273 lokali wyposażonych w pakiet antysmogowy. Oferta stanowi integralną część „projektu1000”, w ramach którego firma jednocześnie zaoferowała swoim klientom przeszło 1000 lokali zlokalizowanych w siedmiu projektach mieszkaniowych.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Murapol, pierwszy etap zlokalizowanej na terenie Ursusa inwestycji Murapol Dzieci Warszawy to 5-kondygnacyjny budynek wielorodzinny, który pomieści 124 nowe mieszkania - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 26 m2, przez mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe, po przestronne pięć pokoi o metrażu sięgającym 85 m. Co istotne, deweloper umożliwia ich łączenie.Nowe mieszkania zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy oraz opcję smart home. Projekt inwestycji zakłada również powstanie garażu podziemnego, stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz stojaków rowerowych. Oświetlenie części wspólnych inwestycji będzie energooszczędne.Deweloper proponuje również 149 nowych mieszkań powstających w ramach kolejnego etapu realizacji Murapol Osiedle Natura. W powstającej na warszawskiej Białołęce inwestycji zaplanowano trzy kameralne, 3- kondygnacyjne budynki. Znajdą się w nich kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4- pokojowe, o powierzchniach od 25 mkw. do blisko 60 mkw. A to wszystko w otoczeniu terenów zielonych, rezerwatu przyrody oraz nieopodal Kanału Żerańskiego.Wszystkie mieszkania wyposażone zostaną w pakiet antysmogowy chroniący powietrze wewnątrz przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami. W inwestycji zostanie zainstalowany autorski Home Management System, dzięki któremu klienci będą mieli możliwość zamontowania w lokalach systemu smart home - Murapol Appartme.Autorem projektów architektonicznych komercjalizowanych inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia należąca do Grupy Murapol.Aktualnie w stołecznej ofercie, poza wprowadzonymi obecnie do przedsprzedaży inwestycjami, Grupa posiada projekt Murapol Apartamenty Praskie na Pradze-Południe, dedykowany nabywcom inwestycyjnym. Dostępne są także ostatnie wolne lokale w inwestycjach Murapol Atrium Służewiec na Mokotowie oraz w drugim etapie projektu Murapol Osiedle Natura.