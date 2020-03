Miejsce parkingowe i komórka lokatorska. Ile kosztują?

Osoby które planują zakup mieszkania od dewelopera, w swoich wydatkach muszą uwzględnić przeważnie nie tylko samą nieruchomość, ale również cenę miejsca parkingowego. Na jeszcze więcej kosztów muszą być przygotowani ci, którzy chcą korzystać z komórki lokatorskiej. Ile kosztują te udogodnienia? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał wśród rodzimych deweloperów serwis RynekPierwotny.pl.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez RynekPierwotny.pl, zakup mieszkania od dewelopera wiąże się przeważnie z koniecznością wysupłania z portfela dodatkowych pieniędzy na kupno miejsca parkingowego, garażu lub komórki lokatorskiej.Na jaki wydatek trzeba być gotowym? Wiele zależy oczywiście od inwestycji, na którą się decydujemy, ale z danych zebranych przez serwis RynekPierwotny.pl wynika, że przeciętna cena miejsca postojowego to ok. 30-40 tys. złotych, a komórki lokatorskiej - 10 tys. zł za pomieszczenie o wielkości 2-3 mkw.Warto pamiętać, że na rynku pierwotnym można znaleźć również oferty, w których deweloper uwzględnił już posiadanie dodatkowej powierzchni. Przykładowo, do firm, które oferują nabywcom darmową komórkę lokatorską w ramach mieszkania, są: Merari, Grupa Partner (inwestycja Śródka OdNowa 2) oraz inwestor realizujący osiedle Nowa Murowana.Mimo wysokich cen dodatkowych powierzchni warto rozważyć ich zakup, gdyż w przyszłości, w przypadku ewentualnej sprzedaży mieszkania mogą one znacząco podnieść wartość nieruchomości. Dodatkowo dzięki posiadaniu komórki lokatorskiej, nabywca zyskuje kilka dodatkowych metrów kwadratowych do przechowywania sezonowych sprzętów.Za ile dokładnie, deweloperzy oferują dodatkowe miejsca w swoich inwestycjach? Odpowiedzi znajdziecie w dalszej części naszego materiału:Ceny miejsc postojowych i komórek lokatorskich zależne są od wielu czynników takich jak m.in. lokalizacja danego osiedla. Zwykle koszt pojedynczego miejsca postojowego w hali garażowej na warszawskich osiedlach zaczyna się od 30 000 zł. Za komórkę trzeba zapłacić od 10 000 zł Dodatkowo na terenie wielu osiedli udostępniane są stanowiska naziemne do parkowania samochodów oraz stojaki rowerowe. Na osiedlu Żoliborza Artystyczny zrealizowaliśmy ogólnodostępny parking podziemny, który służy klientom lokali usługowych jak i gościom.Ceny miejsc postojowych oraz komórek lokatorskich są uzależnione od miasta i różnią się także w zależności od inwestycji. W przypadku komórek dochodzą także różnice w powierzchni, które wpływają na ostateczną cenę.W naszym warszawskim bestsellerze – osiedlu Miasto Moje – miejsce garażowe kosztuje 24 600 zł, a za podwójne miejsce rodzinne klient zapłaci 36 900 zł. Schowek, w zależności od powierzchni, kosztować będzie od około 5500 do 12 500 zł.W szczecińskiej Panoramice miejsce postojowe to koszt rzędu 33 tys. zł, a komórki kosztują pomiędzy 4300 a 7000 zł.Mieszkańcy osiedla Vitalia we Wrocławiu za miejsce garażowe płacą 27 060, natomiast komórki dostępne są w cenach od 5600 do 14 000 zł. Natomiast w naszym poznańskim hicie – osiedlu Grunwald2 – miejsca postojowe kosztują 18817 zł. Mniejszą komórkę można w tej lokalizacji kupić już za 2600 zł, natomiast największa kosztować będzie 8 500 zł.Ceny miejsc parkingowych w garażu wynoszą średnio 30 tys. zł., zaś komórek lokatorskich 4 tys. zł za 1 m2.Ceny zewnętrznych miejsc parkingowych – dostępnych w wybranych inwestycjach – zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych. Miejsca w garażach podziemnych to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Natomiast klienci zainteresowani zakupem komórki lokatorskiej powinni liczyć się z kosztem 2 500 zł za mkw.Cena miejsc parkingowych jest pochodną przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i uwarunkowań planistycznych określonych współczynnikami parkingowymi. Wiemy, że jest to ważna dla użytkowników powierzchnia, choć jej wytworzenie może być poważnym obciążeniem dla budżetu inwestycji. Rynek warszawski lub trójmiejski wycenia typowe miejsce parkingowe na poziomie 35-45.000 PLN brutto i w takim przedziale staramy się dostarczać te powierzchnie. Stosując rozwiązania w postaci niezależnych platform parkingowych musimy w koszcie miejsca uwzględnić dodatkowe koszty urządzeń technicznych co wyraźnie podnosi cenę. Podobnie kwestie komórek lokatorskich- to pożądana przestrzeń, którą staramy się w miarę możliwości dostarczyć. Coraz częściej jest ona powiązana z miejscami postojowymi w postaci estetycznych boksów a jej koszt powiększa cenę stanowiska postojowego.Wszystkie nasze inwestycje mają wielostanowiskowe podziemne hale garażowe. Znajdują się one np. w Jagiełły 6, Centreville, Zajezdni Wrocław, Grochowskiej 230 i poznańskiej Soleil de Malta. W dzisiejszych czasach to absolutna konieczność, bo w miastach nie ma gdzie parkować. Tak jak w przypadku mieszkań, tak i ceny miejsc postojowych różnią się w zależności od miasta. Średnia cena w naszych inwestycjach mieści się w przedziale 30-35 tys. zł. Podobnie jest z komórkami lokatorskimi, które też są dziś standardem. U nas kosztują średnio 4 tys. za mkw.Zakupu miejsca postojowego w naszej aktualnej ofercie można dokonać od 30.000 zł. Ich cena uzależniona jest głównie od lokalizacji inwestycji. Ceny komórek lokatorskich plasują się obecnie na poziomie 3000-4000 zł.Przeważnie miejsce postojowe w naszych inwestycjach kosztuje 30-45 tysięcy złotych.Podchodzimy indywidualnie do każdej z naszych inwestycji i kształtujemy ceny w zależności od wielu czynników. I tak np. w Warszawie miejsce postojowe w garażu to koszt ponad 30 tys. zł, natomiast miejsce naziemne w inwestycji Zielone Zamienie zlokalizowanej w gminie Lesznowola oferujemy w cenie mieszkania. Komórka to obecnie koszt 8 tys. zł.Miejsca postojowe przed aparthotelem Legnicka 60C nie będą na sprzedaż. Będzie je można wynająć. O szczegółach poinformujemy wkrótce.W inwestycji Park Leśny Bronowice koszt miejsca garażowego to 32000 zł, a miejsca postojowego zewnętrznego 15000 zł. Dysponujemy komórkami lokatorskimi o powierzchni aż do 17 m2, sprzedawanymi w cenach od 7000 do 12000 zł.W inwestycji Śliczna 36i6 oferujemy komórkę lokatorską w cenie mieszkania. Koszt miejsca postojowego to 50 tys. zł brutto.W najnowszym - V etapie Nowych Ogrodów, nabywca może zakupić miejsce postojowe za 25 tys. zł, natomiast cena komórek lokatorskich rozpoczyna się od 1 500 zł.mkw.Na inwestycji w Zalasewie miejsce w hali garażowej można nabyć w cenie 15 000 zł.Cena miejsca postojowego w hali garażowej wynosi 27.000 zł, natomiast miejsca naziemnego 16.000 zł.Na inwestycji Nowa Murowana, klient otrzymuje gratis przynależna do mieszkania komórkę lokatorska, natomiast miejsce parkingowe to koszt 4999 zł.Na Śródka OdNowa 2 komórki są w cenie mieszkania, poza tym standardowo jest to cena 5.000zł/m2. Miejsca postojowe 15.000zł zewnętrzne i 25.000zł w podziemnej hali.Projektujemy i wyceniamy miejsca postojowe w naszych inwestycjach w taki sposób, by każdy nabywca mieszkania miał szansę zapewnić sobie także przestrzeń dla swojego pojazdu. Staramy się odpowiadać na różnorakie potrzeby, dlatego w jednej z naszych inwestycji obok standardowych miejsc postojowych znalazły się także miejsca powiększone do 7 metrów długości co pozwala na jednoczesne zaparkowanie motocykla i samochodu. W naszej najnowszej inwestycji przy ulicy Piątkowskiej 103, miejsce postojowe naziemne można sobie zapewnić już od 20 000 zł brutto. W naszej inwestycji Sielska 14 zaprojektowaliśmy funkcjonalne komórki lokatorskie zlokalizowane na kondygnacjach mieszkalnych, a więc z bardzo łatwym dostępem z mieszkania w cenie 7 000 zł brutto.Kupując dom, klient ma zapewnione miejsca postojowe na własnej działce, bez dodatkowych opłat.