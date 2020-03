Perspective: francuski deweloper buduje nowe mieszkania we Wrocławiu

Nowe mieszkania we Wrocławiu. Francuski deweloper Bouygues Immobilier poinformował o rozszerzeniu swojej wrocławskiej oferty o powstającą na Kowalach inwestycję Perspective – Wille Miejskie. Kameralny kompleks mieszkaniowy powiększy lokalny zasób mieszkaniowy o 169 lokali o powierzchniach od 28 do 85 mkw. Planowane zakończenie budowy ma przypaść na II kwartał 2022 roku.

– To bardzo korzystne dla przyszłych mieszkańców – zaznacza Łukasz Paryś, dyrektor wrocławskiego oddziału Bouygues Immobilier.. – BIM pozwala ponadto na optymalizację koncepcji pod kątem realizacji obiektu, ponieważ będąc w posiadaniu w pełni wirtualnego modelu zamiast dwuwymiarowych planów, jesteśmy w stanie uniknąć szeregu komplikacji, skupiając się na tym co istotne w projektach dla naszych klientów, czyli na ich jakości – dodaje.



Przygotowana przez Bouygues Immobilier oferta nowych mieszkań we Wrocławiu to 13 kameralnych niewielkich domów wielorodzinnych w niskiej 3-kondygnacyjnej zabudowie, z których każdy pomieści od 12 do 16 mieszkań - od kompaktowych, 28-metrowych kawalerek, po przestronne cztery pokoje o powierzchni 85 mkw.W projekcie inwestycji przewidziano również halę garażową na 171 miejsc parkingowych Nowe mieszkania we Wrocławiu powstaną wzdłuż alei obsadzonej zielenią, która przebiegnie przez cały kompleks. Jej charakterystycznym punktem będzie stary dąb, który stanowić będzie serce osiedla i centralny punkt osiedlowego patio.Stylizowany i zgeometryzowany kształt dębowego liścia będzie motywem przewodnim i ozdobnym osiedla, pojawiającym się zarówno na jego ogrodzeniu, balustradach balkonów, przesłonach przy wejściach do budynków, jak i w stylowych częściach wspólnych. Do wykończenia elewacji budynków przewidziano użycie minimalistycznych rozwiązań z zastosowaniem takich materiałów jak np. płytki ceramiczne. Autorem projektu jest wrocławska pracownia Group-Arch.Osiedle zostało zaprojektowane w nowoczesnej technologii BIM, pozwalającej uzyskać jego wirtualny model. Rzeczywisty wygląd będzie jego doskonałym odzwierciedleniem. Wykorzystanie tej technologii pozwala na bardziej szczegółowe i lepsze zaprojektowanie obiektów oraz już na wczesnym etapie realizacji projektu znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów.Atutami nowych mieszkań mają być przede wszystkim kameralność oraz położenie w zielonym, cichym rejonie Wrocławia. Kowale graniczą bezpośrednio m.in. z Sępolnem, Zaciszem i Zalesiem, które słyną z różnorodnej, ciekawej architektury oraz terenów rekreacyjnych. Niedaleko leży klimatyczne Nadodrze, gdzie Bouygues Immobilier Polska realizuje dwie inwestycje mieszkaniowe. W pobliżu znajduje się Kanał Żeglugowy oraz tereny spacerowe nad Odrą.Z kolei przy ul. Czajczej zlokalizowane jest centrum sportowe WKK Sport Center.Czas dojazdu autem do placu Grunwaldzkiego to 6 min, do Hali Stulecia 8 min, a do Rynku – 12.Nowe mieszkania położone będą pomiędzy przystankami „Gęsia” i „Bociania”, przy których zatrzymują się tramwaje czterech linii: 0L, 6, 11 i 23. W okolicy są także przystanki autobusowe.