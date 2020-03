Rewitalizacja kamienicy: 49 nowych mieszkań przy Matejki w Poznaniu

Poznański Łazarz, ulica Matejki 51. To właśnie pod tym adresem realizowany jest nowy projekt Constructa Plus. Inwestycja zakłada rewitalizację secesyjnej kamienicy projektu niemieckiego architekta Emila Asmusa, której powstanie datuje się na początki minionego stulecia. W ofercie dewelopera znajduje się 49 lokali mieszkalnych. Plany zakładają, że zakończenie prac nastąpi w III kwartale nadchodzącego roku.

Prace przy rewitalizacji kamienicy przy Matejki 51 w Poznaniu ruszyły już w październiku minionego roku. Ich harmonogram zakłada kompletną renowację secesyjnego budynku, przy jednoczesnym zachowaniu jego oryginalnej formy z 1905 roku. Renowacji poddana zostanie zarówno fasada, jak i części wspólne wewnątrz budynku, w tym sztukateria, zabytkowe posadzki z płytek, czy dekoracyjne malunki oraz witraże. Jak zaznacza Joanna Janowicz, prokurent spółki Constructa Plus, wszystkie prace są prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.Poddana rewitalizacji poznańska kamienica zaoferuje 49 nowych mieszkań - od kompaktowych kawalerek o powierzchni o 31 po przestronne stumetrowe przestrzenie. W ofercie znajdują się również 53 komórki lokatorskie oraz trzy lokale usługowe.Kamienica liczy siedem kondygnacji. Połączy je centralnie zlokalizowana, obudowana estetycznym szkłem winda. Do dyspozycji będzie usytuowana na parterze wózkarnia i rowerownia. Dodatkowe udogodnienie to zagospodarowane na nowo podwórze, dziedziniec z nasadzoną zielenią oraz miejscami dla rowerów.Dużym atutem inwestycji jest bez wątpienia lokalizacja. Adres Matejki 51 znajduje się vis a vis Parku Wilsona, który kiedyś pełnił funkcję ogrodu botanicznego w Poznaniu. To zielona część Łazarza, dobrze skomunikowana z centrum miasta, w tym m.in. MTP, dworcem kolejowym.