Budowa domu: marzenie realizowane przed 40-tką

Jak wygląda budowa domu w Polsce? Szczegółowej odpowiedzi na to pytanie już po raz kolejny udziela Oferteo.pl. Najnowsze badanie serwisu pokazuje, że Polacy budują swoje domy przede wszystkim na terenach wiejskich, a przy wyborze działki kierują się głównie atrakcyjnością lokalizacji. Własny dom to najczęściej realizacja snutych dawniej marzeń, a największych problemów podczas jego budowy dostarcza załatwianie niezbędnych formalności.

Z budową domu czekamy do trzydziestki

Ogród, przestrzeń, oszczędność

Domy na wsiach lub w małych miastach

Trzeba zmierzyć się z biurokracją

Co sprawiło Państwu najwięcej trudności w związku z budową? Wśród trudności związanych z budową domu Polacy na pierwszym miejscu wymieniają załatwienie formalności urzędowych

Badanie Oferteo.pl dowodzi, że na budowę domu decydujemy się najczęściej pomiędzy 30. a 40. rokiem życia. Z zebranych danych wynika, że w minionym roku 1/4 budujących miała od 31 do 35 lat, a 23% – od 36 do 40. Co trzeci z ankietowanych przekroczył 40-tkę, a niespełna co piąty (18%) był przed 30-stką (18%).47% budujących dom w 2019 roku przeprowadzało się do niego z własnego mieszkania, 17% – z wynajmowanego lokum. a 15% wyprowadzało się na swoje od rodziców.Za budową domu kryje się przeważnie chęć realizacji marzenia. W najnowszej edycji badania w ten sposób odpowiedziała ponad połowa ankietowanych. 40% budujących stwierdziło natomiast, że kierowali się względami finansowymi, gdyż budowa domu wydawała im się bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż kupno mieszkania. Dla wielu osób zachętą był ogród (37%), a także możliwość zwiększenia powierzchni mieszkalnej (36%).Analiza Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich dostawcami, pokazuje, że Polacy zdecydowanie najchętniej budują domy na terenach wiejskich. Od lat cieszą się one niesłabnącą popularnością wśród inwestorów. W 2019 roku to właśnie na wsiach powstało 61% wszystkich nowych domów. Na kolejnych miejscach znalazły się nieduże miasta od 11 do 50 tys. (12%) lub poniżej 10 tys. (9%) mieszkańców. Wyraźnie unikamy dużych miast. Te, w których liczba mieszkańców wynosi od 251 do 500 tys., wybrało w ubiegłym roku tylko 2% osób planujących budowę, a te powyżej 500 tys. mieszkańców – 6%.Wyniki badania pokazują, że przy wyborze lokalizacji kierujemy się przede wszystkim tym, czy dana okolica nam odpowiada (66%). Dla 32% badanych kluczowe znaczenie ma cena danej działki, a dla 21% – odległość od miejsca pracy. Wśród pozostałych aspektów wskazywano odległość od szkół i przedszkoli (19%) oraz od miejsca zamieszkania rodziny (17%). W przypadku co piątego ankietowanego lokalizację zdeterminowała odziedziczona działka.W ostatnim roku najwięcej inwestycji powstało w województwach śląskim (13%), mazowieckim (12%) i dolnośląskim (11%), a najmniej w województwie opolskim oraz podlaskim (po 2%).Aby zrealizować marzenia i zamieszkać we własnym domu, nie wystarczy zainwestowanie odpowiedniej sumy pieniędzy. Budujący zmagają się także z wieloma dodatkowymi trudnościami podczas całego procesu inwestycyjnego. Jako najbardziej uciążliwe z nich w 2019 roku podawali oni załatwienie wszystkich formalności (48% badanych) i znalezienie odpowiedniej ekipy (40%). Co piąty badany miał problem ze zbilansowaniem budżetu. Inwestorzy źle wspominają również sprawowanie nadzoru nad ekipą budowlaną oraz trudności ze znalezieniem wykonawców.