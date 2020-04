Zakup mieszkania bez wychodzenia z domu? Jak deweloperzy komunikują się z klientami

Czy w związku z pandemią koronawirusa deweloperzy wprowadzili rozwiązania ułatwiające komunikację z klientem? Czy zakup mieszkania bez wychodzenia z domu jest w ogóle możliwy? Jak firmy deweloperskie radzą sobie z obecną sytuacją? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza najnowsza sonda zrealizowana przez RynekPierwotny.pl.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development

Zakup mieszkania bez wychodzenia z domu? Czy zakup mieszkania bez wychodzenia z domu jest w ogóle możliwy? Jak firmy deweloperskie radzą sobie z obecną sytuacją?

Angelika Kliś, Dyrektor Zarządzająca ds. Sprzedaży i Marketingu w ATAL

Karolina Guzik, menadżer ds. sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Artur Pietraszewski, dyrektor Biura Marketingu i Sprzedaży Polnord

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Adrian Potoczek, dyrektor sprzedaży i marketingu Wawel Service

Anna Dubas, specjalista ds. sprzedaży RED Park

Tomasz Pietrzyński, firma More Place

Izabela Woźnica - Letka z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development

Piotr Łopatka, Członek Zarządu Proxin Investment

Agnieszka Jałoszyńska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Sky Investments

Maciej Bartczak, współwłaściciela firmy KM Building

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników, ograniczyliśmy kontakty bezpośrednie do absolutnego minimum. Większość naszych Pracowników pracuje zdalnie. Z oczywistych względów, odwołaliśmy wszystkie dni otwarte w naszych inwestycjach zaplanowane na marzec i początek kwietnia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy, aby kontaktowali się z nami telefoniczne lub drogą mailową.Od strony technologicznej, właściwie nie musieliśmy wdrażać żadnych nowych rozwiązań, gdyż odpowiednie narzędzia już od dawna funkcjonują w naszej firmie. Klienci mogą zapoznać się ze szczegółami naszych projektów nie wychodząc z domu. Wszystko znajdą na naszej stronie internetowej, w tym rzuty 3D wybranych lokali czy wirtualny spacer po danej inwestycji.Na naszej stronie dostępny jest również formularz „Zamów rozmowę” – wystarczy wpisać numer, kliknąć i zaczekać na telefon naszego konsultanta. Zamierzamy ponadto udostępnić naszym Klientom narzędzie LiveChat, czyli czat online – w najbliższych dniach będziemy testować to rozwiązanie w kilku pierwszych inwestycjach.Współpracujące z Ronson Development kancelarie notarialne cały czas przyjmują Klientów, stosując się do wszelkich zaleceń GIS. Dzięki temu zaplanowane umowy mogą być zawierane w uzgodnionych terminach.W związku z obecną sytuacją wdrożyliśmy szereg działań ochronnych mających na celu troskę o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników. Niesie to za sobą zmiany w obsłudze osób zainteresowanych zakupem mieszkania . Nasi pracownicy oczywiście nadal są do dyspozycji w standardowych godzinach, jednak zachęcamy klientów do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów sprzedawcy prowadzą także spotkania w formie wideorozmowy, podczas których prezentują szczegóły oferty. Ponadto wprowadziliśmy szereg innych ułatwień m.in. możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną. Dynamiczny rozwój sytuacji może jeszcze silniej wpływać na zachowania i oczekiwania klientów oraz przyczynić się do dalszej digitalizacji procesu sprzedaży.W obecnej sytuacji trudno skupić się na poszukiwaniach mieszkania jeśli musimy ograniczać spotkania oraz otaczać szczególną atencją naszą rodzinę i najbliższych. W Skanska bezpieczeństwo również jest najwyższym priorytetem, wynikającym z naszych wartości „Troszczymy się o życie” i „Dbamy o klienta”. Dlatego mając na uwadze wytyczne krajowe, jak i międzynarodowe, związane z pandemią wirusa COVID-19 ograniczamy spotkania osobiste z potencjalnymi nabywcami. Nasze główne biuro sprzedaży mieszkań „Home Center” oraz terenowe biura sprzedaży przy projektach zostały przeniesione do rzeczywistości wirtualnej. Z naszym zespołem sprzedaży Klienci mogą kontaktować się w formie telefonicznej oraz mailowej. Zachęcamy także do spotkań online przy użyciu aplikacji Skype.W trosce o zdrowie naszych klientów i zespołu Polnord, jak wiele innych firm deweloperskich, ograniczył do niezbędnego minimum spotkania w ramach stacjonarnych biur sprzedaży. W naszej pracy wykorzystujemy wszelkie dostępne narzędzia sieciowe umożliwiające sprawna wymianę informacji w tym kanały społecznościowe i komunikatory internetowe. Mamy świadomość, że nie wszystkie procesy da się przenieść do świata wirtualnego, a sama decyzja o zakupie mieszkania to nieco bardziej złożony proces. Już przed epidemią wykorzystywaliśmy nowoczesne makiety VR, czy czaty. Dziś to doświadczenie bardzo pomaga nam w codziennej pracy dając klientom poczucie bliskiego kontaktu z produktem i doradcą.W obecnej sytuacji podjęliśmy niezbędne kroki, aby pomóc naszym Klientom i umożliwić im płynny kontakt z naszymi pracownikami. W trosce o zdrowie, nasze biura sprzedaży są zamknięte, ale nasi pracownicy pozostają do dyspozycji i odpowiadają na wszelkie zapytania telefonicznie i mailowo. Staramy się jak najlepiej informować zainteresowanych o bieżącej działalności związanej z konkretnymi projektami. Aby maksymalnie ułatwić kontakt, wprowadzamy także wideorozmowy. W odpowiedzi na potrzeby, sprawdzamy również możliwości podpisywania umów rezerwacyjnych zdalnie. Monitorujemy aktualną sytuację i jesteśmy otwarci na dodatkowe rozwiązania i udogodnienia, gdy tylko będzie to konieczne.W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników przygotowaliśmy akcję “Kup mieszkanie bez wychodzenia z domu”, aby ułatwić zakup i komunikację z doradcami. Biura sprzedaży Wawel Service zarówno w Krakowie, jak i Katowicach, działają zdalnie od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach 9:00-18:00. Każdy klient może porozmawiać z dedykowanym opiekunem telefonicznie, mailowo lub umówić wideorozmowę oraz dokonać rezerwacji wybranego mieszkania.Robimy wszystko, aby pomóc Klientom przy zakupie mieszkania oraz umożliwić im płynny kontakt z pracownikami naszego biura sprzedaży. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom udostępniliśmy zdalne wykonywanie rezerwacji, dzięki którym klienci mogą korzystać z ceny gwarantowanej, obowiązującej podczas kwarantanny. Umowę można sfinalizować zachowując cenę z rezerwacji po jej zakończeniu. Kolejnym obowiązującym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z atrakcyjnego harmonogramu płatności 20/80, w ramach którego płaci się tylko 20% kwoty przy podpisaniu umowy deweloperskiej, a resztę dopłaca się dopiero po uruchomieniu kredytu.Jednocześnie nasi pracownicy pozostają do dyspozycji Klientów telefonicznie i mailowo, chętnie odpowiadając na wszelkie pytania i pomagając w wyborze mieszkania jak najlepiej dopasowanego do potrzeb i oczekiwań. Na bieżąco analizujemy aktualną sytuację, więc jeżeli będzie to koniecznie, wprowadzimy kolejne dodatkowe rozwiązania i formy wsparcia. Jednocześnie podkreślamy, że zdrowie i bezpieczeństwo Klientów, jak i naszych pracowników, jest dla nas najważniejsze.Od początku sytuacji epidemiologicznej robimy wszystko, by nasi klienci czuli się komfortowo oraz otrzymywali na bieżąco wszelkie informacje dotyczące naszej oferty bez wychodzenia z domu. Nasze działania skupiają się na działaniach mailowych oraz komunikacji z klientem za pomocą kanałów social media.Dodatkowo, w ramach startu II etapu Osiedla Przy Jeziorach podczas obowiązującej epidemii, przeprowadziliśmy modernizację strony www, tak, by była jeszcze bardziej intuicyjna oraz w pełni obrazowała naszą ofertę. Podjęliśmy również współpracę z dwoma doradcami finansowymi, którzy bezpłatnie wesprą wszystkich potencjalnych mieszkańców w poszukiwaniach najdogodniejszej oferty kredytowej. Doradzą oni również, jak efektywnie zarządzać finansami.W wyjątkowych przypadkach oferujemy również możliwość indywidualnego umówienia spotkania w celu zakupu mieszkania bądź szczegółowego zapoznania z naszą inwestycją. Wszystko odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.Obecna sytuacja w Polsce wyznaczyła nowe kierunki działania, również w branży nieruchomościowej. Obecnie wszyscy nasi specjaliści z biur sprzedaży (zarówno w Poznaniu, jak i Zielonej Górze) pracują w trybie zdalnym. Klienci mogą się z nami kontaktować zarówno mailowo, jak i telefonicznie.Aktualna sytuacja uświadamia nam, jak wiele zyskujemy, korzystając z nowoczesnych technologii. Dlatego jeszcze mocniej stawiamy na portale społecznościowe. Bez problemu można się z nami kontaktować za pośrednictwem – Facebook'a, Instagram'a czy portali ogłoszeniowych jak Rynek Pierwotny czy Domiporta. Bardzo możliwe, że zaistniała sytuacja będzie krokiem w przyszłość dla całej branży deweloperskiej i szansą otwarcia się na zupełnie nowe rejony marketingu on-line oraz komunikacji z klientem (np. poprzez video rozmowy).SKY Investments już od kilku lat przyjmuje postawę proaktywną na temat internetowej komunikacji z klientem. Jest to element nieodzowny dla naszych czasów. Bez problemu można się z nami kontaktować za pośrednictwem portalu Facebook. Na bieżąco odpowiadamy na wiadomości od klientów oraz zainteresowanych.Działania marketingowe skupiliśmy aktualnie głównie w internecie, ze względu na ograniczoną mobilność społeczeństwa w zaistniałej sytuacji i my się do tego dostosowujemy, starając się być tam, gdzie nasi klienci. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przez internet – mailowo czy przez serwisy społecznościowe. Prezentujemy naszą ofertę w różnych miejscach w internecie: na własnych stronach internetowych, w portalach branżowych, reklamach online i social media. Umożliwiamy również zaprezentowanie naszych inwestycji mieszkaniowych na miejscu, po wcześniejszym umówieniu się. Aby dokonać rezerwacji wybranego lokalu wystarczy zadzwonić lub napisać do nas.Natomiast, zarówno przy rezerwacji na 7 dni, jak i przy podpisywaniu umowy deweloperskiej nie wymagamy żadnej wpłaty, starając się ułatwić cały proces sprzedażowy. Pomagamy również w uzyskaniu finansowania na zakup mieszkania czy domu, współpracując w tym zakresie z ekspertami finansowymi.