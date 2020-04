GUS: budownictwo mieszkaniowe z mniejszą liczbą nowych inwestycji

Mamy najnowsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego. Z komunikatu opublikowanego przez GUS wynika, że w I kwartale bieżącego roku do użytkowania oddanych zostało więcej mieszkań niż w tym samym okresie 2019 roku. Wzrost dotyczył także mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Spadki odnotowano z kolei w zakresie rozpoczętych budów.

Budownictwo mieszkaniowe - lokale oddane do użytkowania

Budownictwo mieszkaniowe - lokale, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce W marcu, w porównaniu do lutego 2020 roku, wzrosła zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 0,1%) jak i liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Budownictwo mieszkaniowe - rozpoczęte budowy

W komunikacie GUS czytamy, że w okresie pierwszych trzech miesięcy 2020 r. oddano do użytkowania 49,5 tys mieszkań. To o 4,4% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy oddali 30,4 tys. mieszkań (5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), a inwestorzy indywidualni – 18,2 tys. mieszkań, co względem I kwartału 2019 roku oznacza wzrost o 5,5%. I to właśnie te dwie grupy inwestorów odpowiadały za zdecydowaną większość mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 61,4% i 36,8%).Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (404 wobec 667); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 483 mieszkania (wobec 731 w ub. roku).GUS wskazuje również, że powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosła 4,5 mln m2, czyli o 5,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-marzec 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 1,2 m2 – do poziomu 91,6 m2.W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 59,1 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (36,8 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (21,9 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali wzrosty odpowiednio o 5,7% i 3,9%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,4% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (204 mieszkania wobec 463) oraz w pozostałych formach budownictwa (125 wobec 780).W okresie styczeń-marzec 2020 r. rozpoczęto budowę 52,5 tys. mieszkań, tj. o 2,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 31,8 tys. mieszkań (o 4,6% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 19,6 tys. (o 2,6% więcej r/r), czyli łącznie 98,0% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (528 mieszkań wobec 675), a także w pozostałych for-mach budownictwa (543 wobec 698).Szacuje się, że na koniec marca 2020 r. w budowie pozostawało 828,5 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-marzec 2020 r., odnotowano w województwie mazowieckim (po 10,7 tys.) i wielkopolskim (6,6 tys. i 6,3 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (9,2 tys. mieszkań) i małopolskie (5,7 tys.).