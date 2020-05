Ceny mieszkań w Warszawie coraz wyższe. Pandemia nie przeszkadza

Stołeczny rynek mieszkaniowy latami pracował na to, aby przyzwyczaić nas do drożyzny. Rosnące ceny mieszkań w Warszawie dla nikogo zatem nie powinny być zaskoczeniem. Zdziwieni będą jednak ci, którzy oczekiwali, że w obliczu pandemii stawki za metr kwadratowy warszawskiego lokum będą spadać. Nic takiego się nie wydarzyło, co więcej przeciętna cena mieszkania po raz pierwszy w historii przekroczyła 11 tys. zł za mkw. – czytamy w raporcie CBRE.

Ceny mieszkań rosną, ale do czasu

Kliknij, aby powiekszyć fot. FOTOWAWA - Fotolia.com Warszawa Średnia cena mieszkania w Warszawie po raz pierwszy przekroczyła 11 tys. zł za mkw.

Mniej do wyboru

Technologia receptą na mniejszą sprzedaż

- Popyt na mieszkania w Warszawie w I kwartale br. utrzymywał się na wysokim poziomie, ale i tu epidemia wkrótce zacznie być odczuwalna. Na koniec marca wyraźnie zmniejszyła się liczba nowych mieszkań dostępnych w ofercie, a także liczba zawieranych transakcji. Te tendencje mogą pogłębiać się w przyszłości, wraz ze słabnącą dynamiką wprowadzania mieszkań do obrotu i rosnącą ostrożnością nabywców. Deweloperzy będą starali się utrzymać ceny ofertowe na bieżącym poziomie, a w efekcie wydłuży się proces sprzedaży mieszkania. Przyszłość rynku zależy obecnie przede wszystkim od zachowania inwestorów indywidualnych oraz sytuacji na rynku pracy. W dłuższej perspektywie część popytu indywidualnego prawdopodobnie przejmą inwestorzy instytucjonalni zainteresowani zakupem całych projektów na wynajem – mówi Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym, CBRE.

Jak czytamy w komunikacie CBRE, w I kwartale br. ofertowe ceny mieszkań w Warszawie pobiły rekord - stawka za 1 mkw. po raz pierwszy w historii przewyższyła pułap 11 tys. zł. Podkreślenia wymaga jednak, że absolutnie nie jest to równoznaczne z tym, że kupujący bezdyskusyjnie się z tym godzą i są w stanie właśnie tyle zapłacić.Okazuje się bowiem, że przeciętne ceny mieszkań w Warszawie ustabilizowały się na poziomie z poprzedniego kwartału (9,8 tys. zł za mkw.). Zdaniem CBRE jest to znak, że skłonność nabywców do akceptacji rosnących stawek wyraźnie zmalała i to niezależnie od wybuchu pandemii. Mimo to w I kwartale 2020 r. sprzedano 5,57 tys. mieszkań, co jest bardzo dobrym wynikiem, choć niższym od rezultatu z IV kwartału 2019 r.Na rynku widać już jednak reakcję na zapowiadane spowolnienie w gospodarce, która objawia się przede wszystkim mniejszą liczbą mieszkań wprowadzanych do sprzedaży i problemami z uruchamianiem nowych inwestycji.Podczas gdy popyt na mieszkania w Warszawie utrzymał się w pierwszych miesiącach 2020 r. na wysokim poziomie, to liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży wskazuje na zaistnienie wyjątkowej sytuacji na rynku. W I kwartale 2020 r. uruchomiono sprzedaż zaledwie 3,54 tys. mieszkań, aż o 40% mniej niż przeciętnie w jednym kwartale w poprzednich czterech latach. Było to związane z utrudnieniami w uruchomieniu wcześniej zaplanowanych inwestycji oraz z celowym wstrzymaniem tych nowych, ze względu na obawy dotyczące spadku zainteresowania ze strony nabywców. W rezultacie oferta nowych mieszkań w Warszawie po raz kolejny zmalała i wyniosła nieco ponad 14,1 tys. - pisze CBRE.Sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, wpływają negatywnie na zainteresowanie nabywców mieszkaniami w Warszawie. Wizyty w biurach sprzedaży, a także w innych obiektach związanych z obsługą transakcji: w bankach, u pośredników kredytowych, czy wreszcie w biurach notarialnych są zdecydowanie trudniejsze. Finalizacja umowy deweloperskiej, nawet w przypadku najbardziej zdecydowanego klienta, ulega wydłużeniu. Receptą na te problemy, oprócz zapowiadanego i stopniowo wprowadzanego przez rząd luzowania restrykcji, jest także dynamiczny rozwój internetowych narzędzi prezentacji mieszkań i zdalnego kontaktu z potencjalnymi nabywcami.