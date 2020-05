Ile budynków wielorodzinnych wznoszą deweloperzy?

Dobrze wiemy, ile mieszkań co roku oddają do użytku deweloperzy. Warto przyjrzeć się jednak liczbie ukończonych budynków, która jest prezentowana znacznie rzadziej.

2013 r. - 6 696 budynków/65 723 mieszkania - lokale i domy (9,82 mieszkania na budynek)

2014 r. - 7 570 budynków/68 928 mieszkań (9,11 mieszkania na budynek)

2015 r. - 9 784 budynki/74 425 mieszkań (7,61 mieszkania na budynek)

2016 r. - 11 466 budynków/91 516 mieszkań (7,98 mieszkania na budynek)

2017 r. - 13 879 budynków/105 027 mieszkań (7,57 mieszkania na budynek)

2018 r. - 15 605 budynków/112 317 mieszkań (7,20 mieszkania na budynek)

2019 r. - 19 200 budynków/131 428 mieszkań (6,85 mieszkania na budynek)

Białystok - 172 budynki ukończone przez deweloperów w 2019 r. (w tym 18% budynków wielorodzinnych)

Bydgoszcz - 27 budynków (w tym 100% budynków wielorodzinnych)

Gdańsk - 293 budynki (w tym 50% budynków wielorodzinnych)

Gorzów Wielkopolski - 6 budynków (w tym 100% budynków wielorodzinnych)

Katowice - 99 budynków (w tym 27% budynków wielorodzinnych)

Kielce - 93 budynki (w tym 30% budynków wielorodzinnych)

Kraków - 500 budynków (w tym 39% budynków wielorodzinnych)

Lublin - 103 budynki (w tym 35% budynków wielorodzinnych)

Łódź - 293 budynki (w tym 28% budynków wielorodzinnych)

Olsztyn - 50 budynków (w tym 42% budynków wielorodzinnych)

Opole - 155 budynków (w tym 15% budynków wielorodzinnych)

Poznań - 213 budynków (w tym 29% budynków wielorodzinnych)

Rzeszów - 255 budynków (w tym 22% budynków wielorodzinnych)

Szczecin - 214 budynków (w tym 21% budynków wielorodzinnych)

Toruń - 81 budynków (w tym 31% budynków wielorodzinnych)

Warszawa - 742 budynki (w tym 43% budynków wielorodzinnych)

Wrocław - 584 budynki (w tym 30% budynków wielorodzinnych)

Zielona Góra - 179 budynków (w tym 11% budynków wielorodzinnych)

W kontekście aktywności inwestycyjnej deweloperów, dużo mówi się o liczbie ukończonych lub rozpoczętych mieszkań, czyli lokali i domów. Znacznie rzadziej są prezentowane informacje na temat liczby budynków, które w danym roku ukończyli deweloperzy . Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się takim danym, które również prowadzą do ciekawych wniosków.Najpierw można przeanalizować ogólnopolskie dane o liczbie budynków wznoszonych na sprzedaż lub wynajem. Przez ostatnie lata, taka liczba oddanych do użytku budynków deweloperskich była następująca:Powyższe informacje GUS-u wskazują, że w 2019 r. -. Co ciekawe, znacząco spadła natomiast średnia liczba mieszkań w przeliczeniu na budynek. Wiązało się to między innymi z większą liczbą inwestycji polegających na budowie domów jednorodzinnych. Domy jednorodzinne stanowiły sporą część budynków oddawanych do użytku przez deweloperów w 2019 r. Świadczą o tym poniższe dane z miast wojewódzkich:Powyższe informacje pokazują nie tylko bardzo duże zróżnicowanie między skalą budownictwa deweloperskiego dotyczące np. Warszawy oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Warto również odnotować, że w minionym roku na terenie Bydgoszczy i Gorzowa Wlkp. deweloperzy oddawali do użytku tylko bloki.