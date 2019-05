Budownictwo jednorodzinne przeżywa renesans?

W 2018 r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na domy jednorodzinne o powierzchni ponad 14 mln m², co jest najlepszym wynikiem od 10 lat. Biorąc pod uwagę dane za pierwszy kwartał roku, w całym 2019 w segmencie jednorodzinnym możliwe jest przekroczenie bariery 15 mln m², czyli powrót do rekordowego wolumenu z lat 2007-2008.

Pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych W przeciwieństwie do hamującego już segmentu budynków wielomieszkaniowych, wzrosty w budownictwie jednorodzinnym mają charakter bardziej trwały.

Pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych w ujęciu regionalnym Wzrosty w segmencie jednorodzinnym nie rozkładają się równomiernie w skali całego kraju.

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2019-2025 – Analiza 16 województw”, notowane od kilku lat ożywienie w budownictwie nie ominęło również domów jednorodzinnych , odpowiadających za ponad 60% budowanej w Polsce powierzchni mieszkaniowej. W przypadku tego segmentu, w latach 2015-2018 średnioroczna dynamika metrażu pozwoleń budowlanych wyniosła blisko 11%, wobec wzrostu o 16% odnotowanego w segmencie budynków wielomieszkaniowych.W przeciwieństwie do hamującego już segmentu budynków wielomieszkaniowych, wzrosty w budownictwie jednorodzinnym mają charakter bardziej trwały. Jest to bowiem segment, w którym zakupy nieruchomości o charakterze spekulacyjnym to nadal rzadkość, a zdecydowana większość inwestorów decyduje się na budowę domu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Realizacja domów jednorodzinnych wiąże się jednak obecnie z koniecznością stawienia czoła licznym trudnościom, przede wszystkim rosnącym cenom materiałów i robocizny oraz małej dostępności wykonawców, a co za tym idzie również skomplikowanej logistyce. Z tego też powodu w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu zainteresowania segmentem domów jednorodzinnych ze strony deweloperów. Będzie to zjawisko szczególnie widoczne na terenie największych aglomeracji.Wzrosty w budownictwie jednorodzinnym nie rozkładają się równomiernie w skali całego kraju. W 2018 r. wyraźnie wyższe tempo przyrostu nowych pozwoleń budowlanych odnotowała większość regionów Polski Południowej, zwłaszcza woj. opolskie, dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie. Jedynie symboliczne wzrosty wystąpiły natomiast w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.Z uwagi na ceny gruntów, najwięcej domów jednorodzinnych powstaje nadal na terenach podmiejskich, w obrębie największych polskich aglomeracji.W przypadku budownictwa jednorodzinnego znaczący potencjał rynkowy tkwi ponadto w segmencie remontów i modernizacji, zwłaszcza w takich obszarach jak: instalacje grzewcze, termoizolacje czy pokrycia dachowe. Jednak tego typu inwestycje przyspieszą dopiero po 2020 r.