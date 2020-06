Millenialsi na rynku nieruchomości. Jakie są ich preferencje?

Jakimi kryteriami wyboru mieszkania kierują się millenialsi? Portal RynekPierwotny.pl przeprowadził na ten temat sondę wśród deweloperów.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Sprzedaży w Dom Development

Millenialsi chętniej niż ich rodzice wybierają mieszkania w pobliżu centrów miast - uważa Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development.

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Karolina Bronszewska, marketing manager Ronson Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ROBYG SA

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Karolina Guzik, Menadżer Sprzedaży w Skanska

Jacek Zengteler, Dyrektor Generalny, Członek zarządu Yareal Polska

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu Nickel Development

Karolina Opach, Kierownik Działu Sprzedaży spółki Quelle Locum

Witold Indrychowski, prezes spółki MERARI

Agata Nowaczyk, specjalista z poznańskiego biura sprzedaży w EBF Development

Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. nieruchomości Grupy Partner

Piotr Łopatka, Członek Zarządu Proxin Investment

Małgorzata Walczak-Łondka, Specjalista ds. Sprzedaży Sky Investments

Millenialsi, zwani również pokoleniem Y, to osoby urodzone w latach 1980 - 2000. Przedstawiciele tego pokolenia, coraz śmielej wkraczają na rynek nieruchomości. Stanowią prawie 30 procent populacji Polski i stają się najliczniejszą grupą docelową deweloperów.Jak wskazuje ostatnie badanie Deloitte, z sierpnia 2019 roku, milenialsi mają bardzo sprecyzowane oczekiwania i aż 64 procent z nich marzy o zakupie domu. Choć, jak pokazuje przygotowana przez nas sonda, preferencje mieszkaniowe millenialsów mogą się różnić, m.in. w zależności od posiadanego kapitału, to bez wątpienia pokolenie Y ceni mieszkania położone w centrum o kompaktowym metrażu. Częściej niż inne grupy wiekowe, milenialsi zwracają uwagę na inwestycje przyjazne środowisku i posiadające w swojej ofercie system smart home.Ich poszukiwania idealnego lokum w dużej mierze odbywają się w Internecie. Nic w tym dziwnego, w końcu dorastali otoczeni gadżetami elektronicznymi. To pokolenie, dla którego zarówno internet jest naturalnym środowiskiem, dlatego przed podjęciem decyzji zakupowej dokładnie sprawdzą zamieszczone tam informacje i opinie o danym deweloperze.Millenialsi to klienci świadomi swoich potrzeb. Poszukują kompaktowych mieszkań, atrakcyjnych cenowo i dobrze skomunikowanych. Przywiązują także dużą wagę do estetyki inwestycji mieszkaniowych oraz otaczającej ich przestrzeni, bo lubią spędzać wolny czas w miejscu z klimatem. Ta grupa klientów ceni inwestycje nowoczesne i stylowe, wyróżniające się designem. Są to także osoby świadome ekologicznie, które poszukują projektów mieszkaniowych przyjaznych środowisku. Nasze inwestycje są zgodne z najnowszymi trendami europejskimi, łączą w sobie funkcjonalność i estetykę. Prace artystów, które wykorzystujemy przy naszych inwestycjach – takie jak murale, instalacje, rzeźby – w połączeniu z zadbaną zielenią, atrakcyjnymi częściami wspólnymi oraz rozwiązaniami ekologicznymi tworzą wyjątkowe miejsca do życia, w których z przyjemnością spędza się czas. Dbamy o architekturę i jej otoczenie, wierzymy, że sztuka pomaga tworzyć przyjazną przestrzeń, sprzyjającą relaksowi, identyfikacji mieszkańców z danym miejscem i integracji sąsiedzkiej.Dobrym przykładem inwestycji szczególnie lubianych przez Millenialsów są wieloetapowe projekty z segmentu popularnego: Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód, Osiedla Wilno i Stacja Grochów. Są atrakcyjne cenowo, świetnie skomunikowane, wyróżniają się charakterystycznym stylem, elementami artystycznymi, przestrzeniami służącymi rekreacji, a na ich terenie dostępne są punkty usługowe, handlowe czy restauracje.Bardzo często na ostateczną decyzję o wyborze mieszkania przez millenialsów wpływ ma czynnik podstawowy, jakim jest zdolność kredytowa, a więc swoje wybory dostosowują do możliwości finansowych. Pozwalają sobie na taką wielkość lokalu na jaką ich stać, przy czym ważna jest dla nich jego funkcjonalność, innowacyjne rozwiązania oraz lokalizacja inwestycji. Zwracają uwagę, by mieszkanie znajdowało się w miejscu z dobrym dojazdem do pracy i do centrum miasta, a najbliższa okolica posiadała niezbędną infrastrukturę usługowo-handlową oraz żłobki i przedszkola. Dla millenialsów istotna jest również estetyka inwestycji, wykorzystane rozwiązania ekologiczne i innowacje, takie jak smart home. Na pewno można powiedzieć, że są klientami świadomymi, którzy wnikliwie analizują wszystkie czynniki i dokładnie porównują oferty, zanim wybiorą swoje M.Millenialsi zazwyczaj decydują się na mieszkania o kompaktowym metrażu. Wybierają kawalerki lub lokale 2-pokojowe, ale tak zaprojektowane, by niewielka powierzchnia była w pełni funkcjonalna i łatwa do ciekawego zaaranżowania. Bardzo istotna jest też lokalizacja. Zazwyczaj są to dzielnice, które muszą być świetnie skomunikowane z centrum Warszawy. W Warszawie przykładami inwestycji wybieranych przez millenialsów są Miasto Moje na Białołęce i Ursus Centralny. Oba osiedla położone są blisko stacji kolejki miejskiej, która umożliwia szybki dojazd do centrum stolicy i jest alternatywą dla warszawskiego metra.Najczęściej są to mieszkania dobrze skomunikowane z centrum i nieduże. Specjalnie dla millenialsów ROBYG oferuje nowy format lokali – mikroapartamenty Modern Space w sąsiedztwie projektu City Sfera w warszawskich Włochach. W 2 budynkach Modern Space znajdą się 402 lokale o metrażach od 17 – 39 m2. Modern Space to nowoczesny charakter i elegancka forma, które gwarantują komfort użytkowania. Na parterze planowane są lokale usługowe i sklepy, a na pierwszym piętrze przestrzeń przeznaczona m.in. na Centrum Medyczne. Recepcja z portierem, monitoring i ochrona zapewnia bezpieczeństwo, a strefa ogólnodostępnych usług (pralnia, suszarnia, fitness, strefa biurowa) podnoszą standard inwestycji i stanowią o jej wyjątkowości. Lokalizacja w pobliżu ośrodków biznesowych gwarantuje doskonałą stopę zwrotu. Możliwość wykończenia pod klucz i odpisania podatku VAT to kolejne atuty Modern Space. To doskonała inwestycja pod względem lokowania kapitału – pierwsza oferta mieszkań w Warszawie, w najbardziej poszukiwanym małym metrażu, z tak wysokim standardem wykończenia i pakietem usług dodatkowych.Millenialsi to dzisiaj istotna grupa na rynku deweloperskim. Badania rynkowe wskazują, że kupują oni blisko połowę wszystkich nieruchomości wystawionych na sprzedaż. Przedstawiciele tego pokolenia są więc najliczniejszą grupą na rynku deweloperskim. Nie jest to jednak grupa jednorodna, jeśli chodzi o preferencje dotyczące metrażu mieszkań. Część przedstawicieli pokolenia Y jest zainteresowana zakupem lokalu spełniającego oczekiwania dużej rodziny, inni decydujący się na ustawne dwu- lub trzypokojowe mieszkania, a są też klienci kupujący kompaktowe kawalerki. Millenialsi dużą wagę przywiązują do funkcjonalności mieszkania, lokalizacji zapewniającej bezpośredni dostęp do miejsc kultury i rozrywki oraz innych korzyści wynikających z miejskiego życia. O ile tylko pozwala im na to zasobność portfela, decydują się na centralne dzielnice.Ponadto Millenialsów wyróżnia podejście i sposób, w jaki podejmują decyzję o zakupie własnego mieszkania. Podejmują świadomą decyzję. Zanim wybiorą nieruchomość dokładnie przeanalizują oferty i porównają dostępne opcje.Millenialsi stanową ok. 20% klientów Skanska. To grupa, która z reguły jest zainteresowana kupnem mieszkania na własny użytek, nie w celach inwestycyjnych. Często jest to ich pierwsze własne mieszkanie. Szukają raczej większych metraży – bardzo dobrze sprzedają się mieszkania od 50 do 70 m kw.Pokolenie millenialsów dokładnie analizuje korzyści wynikające z wyboru konkretnej oferty, a ich priorytetami w tym wyborze są przede wszystkim komfort mieszkania, bezpieczeństwo i adekwatny stosunek ceny do jakości proponowanych rozwiązań. Millenialsi kupują mieszkanie, biorąc pod uwagę perspektywę dłuższego użytkowania. Coraz silniej zaczyna kształtować się w nich potrzeba wybierania nowoczesnych rozwiązań, jak na przykład system smart home, bo wiedzą, że za pewien czas to stanie się absolutnym standardem na rynku. Zauważamy też, że certyfikacja naszych osiedli według wytycznych BREEAM stanowi dla millenialsów dodatkowy atut naszej oferty i jest aspektem branym pod uwagę podczas podejmowania decyzji o zakupie mieszkania.Pokolenie tzw. Millenialsów urodzonych w końcu XX wieku coraz silniej kształtuje ofertę deweloperów, wzmacniając trend zainteresowania dobrze zaprojektowanymi mieszkaniami. W ostatnich trzech latach ta grupa klientów stanowiła 33% wszystkich nabywców mieszkań, apartamentów i domów wybudowanych przez Yareal, a biorąc pod uwagę suchą statystykę, średnia powierzchnia kupowanych lokali wyniosła 67 mkw. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy o szerokim przekroju lokali od 27 do ponad 170 mkw, przy dużym zróżnicowaniu cen. Prawie 40% umów podpisanych z osobami urodzonymi w latach 1980-1990 dotyczyło lokali 4-pokojowych i większych. Jednak samo mieszkanie i jego wnętrze to tylko jeden z istotnych czynników, odróżniających model życia Millenialsów od tradycyjnych oczekiwań starszego pokolenia. Ta grupa kupujących poszukuje mieszkań oferujących nowoczesne rozwiązania projektowe i najnowsze technologie. Duże znaczenie mają także jakość projektu mieszkania i budynków, ale także usytuowanie lokalu, pozwalającego na łatwy dostęp do wszystkich atrakcji, oferowanych przez szeroko rozumiane centrum Warszawy. I wreszcie to właśnie Millenialsi – często jako młodzi rodzice – wyjątkowo dużo uwagi poświęcają wysokim standardom oraz jakości terenów zielonych. Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna, bez nadmiaru niepopularnych ogrodzeń, coraz częściej stanowi dla nich istotną część samego mieszkania.Millenialsi chętniej niż ich rodzice wybierają mieszkania w pobliżu centrów miast. Często są to lokale o mniejszym metrażu, ale świetnie skomunikowane: millenialsi w wielu przypadkach stawiają na spędzanie czasu poza domem, dzięki czemu mogą pozwolić sobie na mniejszy, bardziej kompaktowy metraż. W cenie są te śródmiejskie dzielnice, które dają różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu, bo znajdują się tam nie tylko kawiarnie i puby, lecz także sklepy i galerie handlowe, parki, siłownie czy kluby fitness. Istotne jest dla nich, aby mieszkanie było ekonomiczne w utrzymaniu i miało dobry stosunek ceny do lokalizacji.Nie da się tego jednoznacznie ocenić. Data urodzenia ma drugorzędne znaczenie, jeśli chodzi o grupy naszych klientów. Osoby, które zbiorczo nazywa się millenialsami, czyli mający obecnie ok. 25-40 lat naprawdę potrafią się bardzo różnić. Raczej staramy się patrzeć na naszych klientów prze pryzmat życiowych doświadczeń i ról społecznych, jakie realizują. Zwracam więc uwagę na typ wykonywanej przez Klienta pracy - w tym na ilość służbowych wyjazdów, czy jest singlem, czy kupuje razem z partnerką lub partnerem. Jeśli to para - to oczywiście jest istotne, czy wychowują dzieci. Staramy się utrzymywać na stałe zróżnicowaną ofertę, aby odpowiadać na potrzeby każdej z tych grup.Pokolenie obecnych 20 i 30-latków ceni sobie lokalizacje, które są dobrze skomunikowane z miejscem pracy, łatwość zrobienia zakupów w pobliżu miejsca zamieszkania, jak również możliwości rekreacyjne w okolicy. Młodzi klienci wybierają osiedle Park Leśny Bronowice ze względu na sąsiedztwo lasu, bliskość natury i ciszę, jaką zapewnia ta lokalizacja.Millenialsi nabywają różne mieszkania. W naszej ofercie znajdują się większe mieszkania do “zamieszkania”. Klienci to doceniają i je kupują, również Ci młodsi.Znaczącą grupę odbiorców deweloperskich inwestycji mieszkaniowych stanowią młode osoby reprezentujące pokolenie Y. Millenialsi w przypadku osiedla Reduta Nowe Podolany stanowią ponad 60% kupujących. Ich wybór zwykle pada na 2-, 3-pokojowe mieszkania. Millenialsi szukają lokali dopasowanych do swoich potrzeb, stylu życia i funduszy. Na naszym osiedlu doceniają funkcjonalność i ustawność pomieszczeń, rozbudowaną infrastrukturę wewnątrz osiedla oraz bogato wyposażone place zabaw. Ponadto decydując się na kupno, millenialsi przywiązują dużą wagę do architektury powstających budynków oraz rekomendacje mieszkańców. EBF Development, jako blisko 30-letni deweloper ma ugruntowaną, dobrą pozycję na rynku, za którą idzie jakość wykorzystywanych materiałów, estetyczne wykończenia części wspólnych i elewacji budynków oraz terminowość prowadzonych budów.Millenialsi to obecnie spora grupa na rynku deweloperskim, liczy blisko 9 milionów osób i z naszych statystyk wynika, że to właśnie oni kupują najwięcej mieszkań. Millenialsi to wymagający klienci na rynku nieruchomości, pragmatycy, który wiedzą czego chcą. Jakich lokali poszukują? Zwykle średnich lub niewielkich metraży, ponieważ lokal ma być przede wszystkim funkcjonalny i wygodny – zaś niekoniecznie duży. Stawiają więc na kawalerki, mieszkania dwupokojowe lub dwupokojowe z salonem i aneksem kuchennym. W ich przypadku ogromną role odgrywa lokalizacja osiedla oraz korzystny stosunek ceny do jakości. Śródka OdNowa 2 doceniana jest właśnie za dogodną lokalizację – bliskość terenów rekreacyjnych, dobra komunikacja – oraz przystępną cenę. Atutem z pewnością jest darmowy boks rowerowy, przypisany do każdego mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowego.Najczęściej kupują mieszkania 2 pokojowe o powierzchni około 50 mkw., a w drugiej kolejności są to kawalerki. Doceniają mieszkania blisko centrum, ale również z zapleczem do uprawiania sportów, np. korty tenisowe, boiska, ścieżki rowerowe itd. Mieć wszystko co najważniejsze pod ręką jest w kontekście takich osób bardzo istotne.To młoda i kreatywna grupa ludzi, którzy dosyć szybko podejmują decyzję o zakupie – pierwsze wrażenie jest dla nich kluczowe. W grupie tzw. millenialsów dużym zainteresowaniem z naszej oferty sprzedażowej cieszą się mieszkania 2-poziomowe z tarasami na dachu. Wizja letniego, ciepłego wieczoru z kawą i filmem na tarasie wywołuje u nich szeroki uśmiech.