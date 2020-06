GUS: budownictwo mieszkaniowe odżyło, ale tylko względem kwietnia

Pojawiły się najnowsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego. Z komunikatu opublikowanego przez GUS wynika, że na przestrzeni pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku do użytkowania oddanych zostało mniej mieszkań niż w tym samym okresie 2019 roku. Tendencja spadkowa dotyczyła także lokali, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz ilości rozpoczętych budów.

Mieszkania oddane do użytkowania

W maju, w porównaniu do kwietnia 2020 roku, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania, w okresie styczeń-maj 2020 r., w województwie mazowieckim (14,8 tys.).

Większa ilość rozpoczętych budów, wydanych pozwoleń oraz mieszkań oddanych do użytkowania. Taki obraz budownictwa mieszkaniowego w Polsce ujrzymy, jeżeli porównamy majowe wyniki w tym zakresie do rezultatów z kwietnia, kiedy to polska gospodarka za sprawą lockdownu doznała potężnego hamowania. Jeżeli jednak porównać najświeższe statystyki z tymi sprzed roku, to wówczas staje się jasne, że o żadnym ożywieniu nie ma tu mowy. Oto, co wynika z najnowszego komunikatu GUS.Ze wstępnych danych udostępnionych właśnie przez GUS wynika że od stycznia do maja 2020 r. oddano do użytkowania 79,8 tys. mieszkań, tj. o 0,3% mniej niż przed rokiem.Deweloperzy przekazali do eksploatacji 52,0 tys. mieszkań (4,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 26,5 tys. mieszkań, tj. o 6,4% mniej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,3% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 65,1% i 33,2%).GUS pisze również, że mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (496 wobec 832); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 837 mieszkania (wobec 1 106 w ub. roku).Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-maj 2020 r. wyniosła 7,1 mln m2, czyli o 1,8% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-maj 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 1,3 m2, osiągając wartość 88,9 m2.W pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 95,5 tys. mieszkań, tj. o 10,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (57,5 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (37,1 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 11,1% i 7,6%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,1% ogółu mieszkań.Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (357 mieszkań wobec 767) oraz w pozostałych formach budownictwa (506 wobec 1 347).W okresie styczeń-maj 2020 r. rozpoczęto budowę 81,2 tys. mieszkań, tj. o 15,8% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 44,2 tys. mieszkań (o 21,1% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 35,4 tys. (spadek o 7,6% r/r), czyli łącznie 98,1% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (862 mieszkania wobec 1 027), a także w pozostałych formach budownictwa (704 wobec 1 052).GUS szacuje, że na koniec maja 2020 r. w budowie pozostawało 826,9 tys. mieszkań, tj. o 1,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania, w okresie styczeń-maj 2020 r., w województwie mazowieckim (14,8 tys.), wielkopolskim (8,4 tys.) i dolnośląskim (8,2 tys.). W odniesieniu do mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, najwyższe wartości odnotowano w mazowieckim (15,9 tys.) oraz dolnośląskim i wielkopolskim (po 10,1 tys.), natomiast najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto zanotowano w mazowieckim (15,3 tys.), wielkopolskim (8,7 tys.) i pomorskim (7,0 tys.).