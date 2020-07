GUS: budownictwo mieszkaniowe odbija, ale jest gorzej niż rok temu

GUS opublikował najnowsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju. Okres pierwszego półrocza bieżącego roku zakończył się spadkami w dwóch monitorowanych obszarach. Mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku było pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów. Wzrosty zanotowała jedynie ilość mieszkań oddanych do użytkowania.

Mieszkania oddane do użytkowania

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce W czerwcu, w porównaniu do maja 2020 roku, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 4,2%).

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw W pierwszym półroczu 2020 r. najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz oddano do użytkowania w województwie mazowieckim.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Większa ilość rozpoczętych budów, wydanych pozwoleń oraz mniej mieszkań oddanych do użytkowania. Taki obraz budownictwa mieszkaniowego w Polsce ujrzymy, jeżeli porównamy wyniki bieżącego półrocza do I połowy minionego roku.Jeżeli jednak porównać najświeższe statystyki z tymi sprzed miesiąca, to wówczas ujrzymy już tylko wzrosty - w czerwcu, w porównaniu do maja 2020 roku, wzrosła zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 4,2%), jak również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 38,7%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 25,0%) - pisze GUS.Według wstępnych danych, w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. oddano do użytkowania 97,0 tys. mieszkań, tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 62,4 tys. mieszkań (6,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 32,8 tys. mieszkań, tj. o 0,9% mniej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,1% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,3% i 33,8%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwiespółdzielczym (661 wobec 954); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 179 mieszkań (wobec 1 655 w ub. roku).Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniosła 8,7 mln m2, czyli o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,6m2, osiągając wartość 89,5 m2.W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 122,3 tys. mieszkań, tj. o 5,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (74,2 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (46,9 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 5,8% i 3,2%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,0% ogółu mieszkań.Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (493 mieszkania wobec 867) oraz w pozostałych formach budownictwa mieszkaniowego (727 wobec 1 460).W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. rozpoczęto budowę 100,0 tys. mieszkań, tj. o 13,4% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 53,5 tys. mieszkań (o 19,6% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 44,4 tys. (spadek o 3,7% r/r), czyli łącznie 98,0% ogólnej liczby mieszkań. Więcej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 266 mieszkań wobec 1 109), natomiast mniej w pozostałych formach budownictwa mieszkaniowego (783 wobec 1 611).Szacuje się, że na koniec czerwca 2020 r. w budowie pozostawało 828,5 tys. mieszkań, tj. o 1,5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.Z komunikatu GUS wynika również, że w pierwszym półroczu 2020 r. najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz oddano do użytkowania w województwie mazowieckim (odpowiednio 18,1 tys. i 18,3 tys.) i wielkopolskim (10,6 tys. i 10,0 tys.). W odniesieniu do mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, najwyższe wartości odnotowano w województwie mazowieckim (20,7 tys.) oraz dolnośląskim (13,0 tys.).