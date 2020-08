Wynajem mieszkania o 34% droższy niż rata kredytu

Eksperci Expandera i Rentier.io po raz kolejny przeanalizowali dane napływające z rynku najmu. Okazuje się, że po ostatnich spadkach cen nie ma już właściwie śladu. Wynajem mieszkania znowu kosztuje tyle, ile przed rokiem. Sytuacja w poszczególnych miastach jest jednak zróżnicowana - od 10-procentowych spadków w Bydgoszczy, po 15-procentowe zwyżki w Gdyni. Najemcy małych mieszkań powinni zastanowić się nad kredytem, ponieważ miesięczny czynsz najmu jest średnio o 34% wyższy od raty kredytowej.

Opłacalność wciąż wysoka, pod warunkiem, że lokal nie stoi pusty

Koszt najmu aż o 1/3 wyższy niż rata kredytu

Jak czytamy w komunikacie z raportu, w II kwartale br. wynajem mieszkania o powierzchni do 35 m2 okazał się o 3% droższy niż przed rokiem. W przypadku średnich (35-60 m2) i dużych (powyżej 60 m2) lokali podwyżki sięgnęły zaledwie 2%.Jak już wspomniano we wstępie, sytuacja w poszczególnych lokalizacjach była dość mocno zróżnicowana. Na jednym biegunie mamy bowiem pokaźne spadki w Bydgoszczy (-10%) i Częstochowie (-8%), po drugiej stronie wzrosty, które odnotowano w Toruniu (+16%) i Gdyni (+15%). Najdroższą propozycją z rynku jest duże mieszkanie w Warszawie (średnio 4000 zł), a najtańszą - wynajem małego mieszkania w Sosnowcu (950 zł).Ponieważ w ostatnim czasie zmianie uległy nie tylko koszty najmu, ale również koszty kredytów i ceny mieszkań, to sprawdziliśmy jak obecnie wygląda opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem. Najwyższą stopę zwrotu z wynajmu mieszkania przynoszą wciąż małe metraże (do 35 m2). W przypadku inwestycji bez kredytu stopa zwrotu wynosi średnio 7,1% brutto. Dla lokali średniej wielkości (35-60 m2) jest to 6,3%, a dla dużych powyżej 60 m2) rentowność to 5,6%. To jednak przy założeniu, że mieszkanie przynosi zyski przez pełne 12 miesięcy w roku. Jeśli przez kilka miesięcy będzie stało puste, to zyski będą zdecydowanie niższe.Porównaliśmy również koszt wynajmu mieszkania z ratą kredytu. Największe różnice dotyczą małych lokali. Rezygnując z najmu kawalerki na rzecz własnego mieszkania można sporo zaoszczędzić, ponieważ stawka wynajmu mieszkania o powierzchni 35 m2 jest aż o 34% wyższa niż rata kredytu na takie samo mieszkanie, przy założeniu 10% wkładu własnego.Dla przykładu w Szczecinie, Lublinie i Częstochowie taki ruch pozwoli zaoszczędzić ok. 6300 zł rocznie. Problem polega jednak na tym, że aby uzyskać kredyt trzeba posiadać przynajmniej 10% wkładu własnego, a coraz więcej banków wymaga aż 20%. Poza tym o kredyt jest dziś znacznie trudniej niż jeszcze na początku roku. Warto też wspomnieć, że osoby młode, które najmują kawalerki, jeśli myślą o zakupie własnego mieszkania, to zwykle większego, w którym znajdzie się osobny pokój dla dziecka. Biorąc to pod uwagę zyski z zamiany na własne nie będą już tak wysokie.Warto też dodać, że przy średniej wielkości mieszkaniach czynsz najmu o 19% przewyższa wysokość raty, a przy dużych jest to już tylko 4%.