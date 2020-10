Wynajem mieszkania: młodzi Polacy dyktują nowe trendy, jakie?

Polski rynek najmu jest zdecydowanie mniej dojrzały niż rynki zachodnie. Polacy na wynajem mieszkania decydują się przede wszystkim ze względu na brak możliwości zakupu własnych czterech kątów. Taki powód podaje 61% najemców. Jednocześnie jednak powoli wzrasta odsetek tych, dla których wynajmowanie lokum to styl życia, a nie smutna konieczność - wynika z komunikatu opublikowanego przez CBRE.

Wynajem mieszkania? Tanio i niedaleko centrum

cenę (51%); lokalizację (43%) oraz stosunek jakości do ceny (24%).

Jakie mieszkania wynajmują młodzi? Młodzi ludzie zdecydowanie częściej niż starsi zwracają uwagę na standard wykończenia.

- Już co piąty młody człowiek do 34 roku życia przyznaje, że decyzja o wynajmie to nie kwestia braku środków na zakup mieszkania, a pochodna wygody z jaką się to wiąże oraz braku konieczności zaciągania kredytu. Młodzi też najczęściej wskazują, że standard wykończenia ma dla nich duże znaczenie. Dlatego to właśnie ta grupa ma szansę rozpędzić w Polsce ofertę najmu instytucjonalnego, który coraz odważniej wchodzi do naszego kraju. Inwestorzy, którzy decydują się na zakup kilkuset czy nawet kilku tysięcy mieszkań, dbają o standard, a później opiekę nad najemcami przekazują wyspecjalizowanym firmom. I to właśnie jakość, której będą szukać młodzi – mówi Marcin Jański, szef działu nieruchomości alternatywnych i gruntów inwestycyjnych w CBRE.

Z badania zleconego przez CBRE wynika, że decydując się na wynajem mieszkania , Polacy biorą pod uwagę trzy zasadnicze kwestie:Na czwartej pozycji respondenci umieścili balkon (18% wskazań), którego znaczenie bardzo wzrosło po wybuchu pandemii.Badanie pokazuje również, że 6 na 10 najemców raczej nie inwestuje w standard wynajmowanego lokum, zadowalając się zupełnie przeciętnymi warunkami. W tym jednak przypadku - jak podkreśla CBRE - zaznaczają się wyraźne różnice pomiędzy przedstawicielami starszych i młodszych pokoleń.Najwyższe oczekiwania wobec wyglądu mieszkania mają najmłodsi – aż 21% osób od 18 do 24 roku życia mieszka w wysokim standardzie, a tylko 10% decyduje się na niski. W grupie 35-44-latków wysoki standard mieszkania ma tylko 15% wynajmujących, a wśród 45-54-latków zaledwie 7%.Również najmłodsi częściej wskazują inne argumenty za wynajmem niż to, że nie stać ich na kupno. W ogólnej grupie Polaków to właśnie niewystarczające środki na zakup własnego lokum są najważniejszym powodem decyzji o wynajmie mieszkania (61% wskazań). Następnie pojawiają się argumenty związane z brakiem konieczności zaciągania kredytu (9%), wygodą tego rozwiązania (7%) oraz jego elastycznością (6%). Te ostatnie kryteria zyskują na znaczeniu w młodszej grupie respondentów. Już 13% 18-24-latków nie chce brać kredytu, a 12% 25-34-latków przyznaje, że odpowiada im wygoda związana z wynajmem mieszkania.