Rynek najmu powoli zdrowieje po pandemii

Rynek najmu wychodzi z koronakryzysu. W II kwartale 2021 roku ceny najmu wzrosły na 30 rynkach, a spadły na siedmiu - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Najgorsza sytuacja jest w Krakowie i Warszawie. W Krakowie najem mieszkania jest już sporo tańszy niż jego zakup.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkań - stawki w I kw. 2021 niższe niż przed rokiem

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich miastach wzrosły koszty najmu?

Jaka jest rentowność inwestycji w mieszkanie?

Jak wypada porównanie miesięcznych kosztów najmu i raty kredytu?



W maju i czerwcu pojawiły się wyraźne wzrosty kosztów najmu

Rentowność inwestycji w mieszkanie to 4,1% przy pełnym obłożeniu

Od przyszłego roku część wynajmujących zapłaci znacznie wyższy podatek

Zwykle opłaca się zamiana mieszkania najmowanego na własne

W Krakowie najem jest już sporo tańszy niż zakup

Raport Expandera i Rentier.io analizuje łącznie 51 rynków - w 17 miastach przeanalizowano segmenty małych, średnich i dużych mieszkań. Na trzydziestu rynkach ceny wzrosły, na siedmiu spadły, na czterech stawki najmu nie zmieniły się. Z pozostałych rynków nie było odpowiedniej ilości danych.Odbicie na rynku najmu pojawiło się w maju i pogłębiło w czerwcu. Stawki najmu w tym drugim miesiącu były o 4,8% wyższe niż rok temu. Najbardziej stawki wzrosły w Białymstoku (19% r/r), Łodzi (12% r/r) i Toruniu (11% r/r).Niższe niż przed rokiem koszty najmu odnotowano w Krakowie (-2% r/r) i Warszawie (-1% r/r). To duże ośrodki akademickie, gdzie duży udział wśród najemców mają studenci, a tych wyraźnie ubyło w czasie pandemii.Przyczyną wzrostów stawek najmu jest najprawdopodobniej malejąca liczba pustostanów. Mieszkania coraz częściej znajdują najemców. Taki wniosek można wyciągnąć z tego, że liczba unikalnych ogłoszeń najmu opublikowanych w II kwartalne spadła względem poprzednich okresów. Ponadto, wpływ na koszty najmu zapewne ma również wzrost cen mieszkań. Im droższe mieszkanie, tym więcej trzeba bowiem zapłacić za jego najem.Pomimo wzrostu stawek najmu rentowność nowych inwestycji w mieszkanie na wynajem niemal się nie zmieniła. Rosły bowiem również ceny mieszkań. Średnia rentowność netto dla 50-metrowego mieszkania wynosi 4,1% w przypadku, gdy jest wynajęte przez pełne 12 miesięcy, a jeśli przez 11 miesięcy to 3,6%. W skrajnym przypadku, gdy jest zamieszkane tylko przez 6 miesięcy w roku jest to 1,3%. Jest to zysk już po uwzględnieniu podatku, kosztów związanych z zakupem mieszkania i jego utrzymaniem.Zapowiadane zmiany w opodatkowaniu najmu, które mają wejść w życie od 2022 r. nie wpłyną na prezentowaną przez nas rentowność. W naszych wyliczeniach przyjmujemy bowiem podatek ryczałtowy. Wielu inwestorów korzysta jednak z opodatkowania na zasadach ogólnych. Dzięki temu mogą odliczać poniesione koszty np. czynsz, remonty, odsetki od kredytu czy amortyzację. Z projektu nowych przepisów podatkowych wynika jednak, że od przyszłego roku nie będzie już to możliwe. Wszyscy wynajmujący mają wtedy płacić podatek ryczałtowy, czyli 8,5% od przychodu, gdy nie przekracza on 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad tą kwotę. W niektórych przypadkach oznacza to dodatkowy wydatek rzędu kliku tysięcy złotych rocznie i znaczące zmniejszenie rentowności takiej inwestycji.Pomimo wzrostu cen mieszkań w większości miast wciąż można sporo zaoszczędzić zamieniając mieszkanie najmowane na własne. Dotyczy to zwłaszcza małych lokali, do 35 m2. Rekordzistą jest Lublin, gdzie taka zmiana pozwala oszczędzić rocznie 5 465 zł. Po około 5 000 zł można również zyskać dokonując takiej zmiany w przypadku małych i średnich mieszkań Łodzi i Częstochowie.Coraz częściej zdarza się jednak, że w przypadku dużych mieszkań, to raty są wyższe niż koszt najmu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Krakowie, Gdyni, Toruniu, Gdańsku, Radomiu, Poznaniu i Białymstoku. W tym pierwszym mieście roczny koszt najmu jest aż o 5 984 zł niższy niż suma rat płaconych za takie samo mieszkanie. Stawki najmu w Krakowie spadły na tyle mocno, że jest jedynym miastem, w którym najem jest tańszy od zakupu również w przypadku mieszkań małych i średnich.