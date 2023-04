Ceny mieszkań w marcu 2023 rosły

Ceny mieszkań w marcu 2023 wzrosły w 9 z 17 badanych miast - wynika z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io. Najbardziej drożeją mieszkania średnie i małe. Ożywienie widoczne jest na rynku kredytów hipotecznych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zachowywały się ceny mieszkań w marcu

Jakie mieszkania drożały najbardziej?

W których miastach ceny mieszkań spadły?



Perspektywa taniego kredytu ożywiła rynek

Najmocniej drożeją mieszkania średniej wielkości i małe

O 69% więcej rozpoczynanych budów

O 57% wyższa wartość kredytów hipotecznych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie rat zwykłego kredytu i „Bezpiecznego kredytu 2%” Średnia stawka stała przy wkładzie własnym 10% wynosi 8,61%. Dla osób, które będą mogły skorzystać z programu „Bezpieczny kredyt 2%” problem rozwiążą dopłaty. Obniżą raty do takiego poziomu, jakby oprocentowanie kredytu wynosiło ok. 2,5%. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wzrost zdolności kredytowej wywołany złagodzeniem Rekomendacji S oraz perspektywa taniego kredytu w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” wpłynęły na poprawienie nastrojów na rynku mieszkaniowym. Co prawda realny wpływ programu na rynek nieruchomości będzie ograniczony ponieważ będą mogły z niego skorzystać tylko osoby, które nigdy wcześniej nie posiadały domu ani mieszkania. Efekt psychologiczny jest jednak znaczący.Zacznijmy od danych z samego marca. Był to dopiero drugi miesiąc z rzędu, kiedy wzrosty przeważały nad spadkami cen (wzrosty w 12 miastach, spadki w 5). Wcześniej mieliśmy do czynienia z naprzemiennymi spadkami i wzrostami. Spadki cen ofertowych były jednak na tyle niewielkie, że w większości badanych miast już nie ma po nich śladu. W marcu bowiem ceny w 9 z 17 miast były już wyższe niż w maju 2022 r., kiedy obserwowaliśmy ostatni szczyt cenowy. Największe wzrosty w tym okresie pojawiły się w Katowicach (5,7%), Lublinie (4,2%) i Poznaniu (3,2%).Z kolei wciąż taniej niż w maju 2022 r. jest w 8 miastach. Największe spadki w tym okresie odnotowaliśmy w Szczecinie (-5,8%), Częstochowie (-5,7%) i Toruniu (-4,2%).W danych kwartalnych widać, że przewaga wzrostów dotyczy wszystkich segmentów rynku, czyli zarówno małych, średnich jak i dużych mieszkań. W porównaniu do IV kw. 2022 ceny małych mieszkań w analizowanych przez nas miastach wzrosły przeciętnie o 1,5% (poprzednio odnotowaliśmy spadki 1,4%), średniej wielkości lokali o 1,8% (spadek 1,3% w poprzednim odczycie), a dużych o 0,8% (w porównaniu do spadku 0,5% porównując IV kw. 2022 do III kw. 2022). Widać więc ewidentne odbicie i wyższe oczekiwania cenowe sprzedających.Najnowsze dane GUS pokazują, że poprawa nastrojów przekłada się na odbicie w rozpoczynanych budowach. W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z około 10 tysiącami rozpoczynanych budów miesięcznie. W marcu liczba ta nagle podskoczyła do 18,3 tys., co oznacza wzrost w porównaniu do lutego aż o 69%. W przypadku deweloperów ten wzrost wynosi 67%, a w zakresie budów indywidualnych jest jeszcze większy (+81%).Również na rynku kredytów hipotecznych widać pierwsze oznaki ożywienia . Według BIK w marcu banki udzieliły kredytów hipotecznych na kwotę 3,5 mld zł. To najlepszy wynik od 9 miesięcy. W porównaniu z lutym oznacza to wzrost aż o 57%. Wciąż było to jednak o 43% mniej niż przed rokiem.Ten wzrost to prawdopodobnie pierwsze efekty złagodzenia Rekomendacji S przez KNF, dzięki czemu odczuwalnie wzrosła dostępna kwota kredytu. Problemem pozostaje wciąż dość wysokie oprocentowanie kredytów. Średnia stawka stała przy wkładzie własnym 10% wynosi 8,61%. Dla osób, które będą mogły skorzystać z programu „Bezpieczny kredyt 2%” problem rozwiążą dopłaty. Obniżą raty do takiego poziomu, jakby oprocentowanie kredytu wynosiło ok. 2,5%. Pozostali muszą niestety uzbroić się w cierpliwość i zaczekać, aż Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe.