Czad jest wyjątkowo niebezpieczny zwłaszcza w sezonie grzewczym. Nie jesteśmy wstanie go wyczuć ani zobaczyć. Warto zatem zaopatrzyć się w urządzenia nieco sprytniejsze od nas, które w przypadku zagrożenia poinformują o wysokim stężeniu tej niezwykle niebezpiecznej substancji.

Przeczytaj także: Drewno opałowe zamiast węgla? Tak, ale jest haczyk

Po pierwsze: właściwy montaż

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak uniknąć zatrucia czadem? Prostym, lecz skutecznym sposobem, aby ustrzec się przed niebezpiecznym gazem jest montaż czujek dymu i czadu.

Po drugie: głośny alarm

Po trzecie: czas eksploatacji

Czad określany jest bardzo często cichym zabójcą. Nie jesteśmy wstanie go wyczuć ani zobaczyć, na tym właśnie polega jego podstępny charakter. Pierwsze objawy – senność, zmęczenie czy kaszel bywają mylone z symptomami grypy czy przeziębienia. Prostym, lecz skutecznym sposobem, aby ustrzec się przed niebezpiecznym gazem jest montaż czujek dymu i czadu. Są dwa kluczowe elementy na które należy zwrócić uwagę decydując się na instalację tego urządzenia.O skutecznym działaniu czujek w dużej mierze decyduje ich właściwe rozmieszczenie. Idealna jest sytuacja, w której są one montowane w każdym pomieszczeniu w jakim znajduje się urządzenie grzewcze. Zwykle będzie to kuchnia, łazienka czy salon z kominkiem. Miejsce w jakim montujemy czujkę czadu zależy od tego, na jaki model się zdecydujemy, może być to ściana albo płaska powierzchnia, np. szafa. Dla własnej wygody i komfortowego użytkowania nie umieszczajmy urządzenia zbyt wysoko, będziemy mieli bowiem trudność z odczytaniem jego wskazania. Warto unikać też takich miejsc, gdzie działanie będzie zakłócone przez ruchy powietrza, np. w pobliżu okna. Z kolei czujki dymu najlepiej montować na suficie, w centralnym punkcie pomieszczania. Podobnie jak w przypadku czujek czadu warto montować je w każdym pomieszczeniu, z wyjątkiem łazienki. Tam ze względu na wysoką wilgoć i parę wodną działanie czujek dymu będzie zakłócone.Zabierając się z montaż tego rodzaju urządzeń warto zwrócić uwagę na sposób w jaki alarmuje o pojawieniu się zagrożenia. Głośność sygnału najlepiej ustawić na najwyższym poziomie. Jeżeli mamy taką możliwość przetestujmy alarm i poziom głośności.Czujka, jak każde urządzenia ma określony czas swojej żywotności. W zależności od producenta i modelu jest to okres dłuższy lub krótszy, zwykle od 5 do 10 lat. Nie są to więc urządzenia wieczne. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, w czasie, którego liczba zatruć dymem i czadem dramatycznie wzrasta, warto sprawdzić stan techniczny naszej czujki lub też zaopatrzyć się w nowy egzemplarz, jeśli takowej jeszcze nie posiadamy. Przezorny zawsze ubezpieczony.