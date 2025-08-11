eGospodarka.pl
Inflacja spada, kredyty hipoteczne tanieją – perspektywy dla rynku mieszkaniowego

2025-08-11 07:35

Inflacja spada, kredyty hipoteczne tanieją – perspektywy dla rynku mieszkaniowego

W czerwcu 2025 o kredyt mieszkaniowy wnioskowało niemal 37,5 tys. osób © fot. mat. prasowe

Boom na kredyty hipoteczne, niższe stopy procentowe i nowe priorytety w polityce mieszkaniowej – tak wygląda początek 2025 roku na polskim rynku nieruchomości. Eksperci prognozują, że nadchodzące miesiące mogą przynieść kolejne obniżki stóp, a tym samym większą dostępność finansowania. Możliwe są również wzrosty cen mieszkań w wybranych lokalizacjach.

Przeczytaj także: Zakup mieszkania na Bezpieczny Kredyt 2%? Bez problemów z dostępnością

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • O ile procent wzrosła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych w maju 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim?
  • Jakie decyzje podjęto w sprawie programu „Pierwsze klucze” i dopłat do kredytów?
  • Jakie są prognozy dotyczące dalszych obniżek stóp procentowych w 2025 roku?
  • Jak według ekspertów mogą zmieniać się ceny mieszkań w drugiej połowie roku?

Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, w maju 2025 r. banki udzieliły o 23,7% więcej kredytów mieszkaniowych (w porównaniu z majem 2024 r.) i o 1,3% więcej niż w kwietniu br. W ujęciu wartościowym wzrost wyniósł 31,2% r/r i 1,7% m/m. Popyt na kredyty mieszkaniowe na koniec pierwszego półrocza również był wysoki. W czerwcu 2025 r. wnioskowało o nie łącznie 37,47 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej było to 27,44 tys. (wzrost o 36,6% r/r). W porównaniu z majem br. liczba wnioskodawców spadła o 3%.

W pierwszej połowie 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej dokonała dwóch obniżek stóp procentowych. W maju obniżyła stopy o 0,5 pkt proc., w tym stopę referencyjną do poziomu 5,25%. W lipcu stopy zostały ponownie obniżone – o 0,25 pkt proc., co przełożyło się na poziom 5% dla stopy referencyjnej.
Lipcowe cięcie stóp procentowych nie było szeroko oczekiwane. Zakładano raczej utrzymanie wcześniejszego, jastrzębiego podejścia Rady. Obniżki mogą przełożyć się na niższe raty kredytów hipotecznych bazujących na zmiennej stopie procentowej, jak również zwiększyć dostępność kredytów dla części kredytobiorców – wyjaśnia Anton Bubiel, ekspert rynku nieruchomości SonarHome.

Programy dopłat czy budownictwo społeczne?


Pod koniec pierwszego półrocza rozwiano wątpliwości dotyczące nowego programu mieszkaniowego „Pierwsze klucze”, a konkretnie dopłat do kredytów. Odpowiedzialni za politykę mieszkaniową przedstawiciele koalicji rządzącej zapowiedzieli wycofanie się z dopłat, a środki mają zostać skierowane na budownictwo społeczne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Oczekiwania społeczne związane z dopłatami były ograniczone – inaczej niż w przypadku programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Okres niepewności związany z ewentualnymi dopłatami zakończył się. Nadal działa program „Mieszkanie bez wkładu własnego” prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rodzinny kredyt mieszkaniowy pozostaje dostępny w bankach współpracujących z BGK i skierowany jest do osób zdolnych kredytowo, które nie dysponują wkładem własnym – mówi ekspert SonarHome.

Rynek w drugim półroczu – czego się spodziewać?


Ekspert SonarHome spodziewa się, że trend widoczny w zmianach cen transakcyjnych utrzyma się przynajmniej do jesieni. Niewielkie korekty mogą pojawiać się lokalnie.
Jeżeli w odpowiedzi na ostatnie obniżki stóp procentowych wzrośnie popyt, to możliwe są umiarkowane wzrosty cen w dalszej części roku, jednak przy jednoczesnym stopniowym spadku podaży – zwraca uwagę Anton Bubiel.

W przypadku kredytów prognozy pozostają optymistyczne. Mimo wysokiego oprocentowania akcja kredytowa rosła, a aktywność kredytobiorców zwiększała się w sposób naturalny.
Już we wrześniu możliwa będzie kolejna korekta wysokości stóp procentowych. Według Ludwika Koteckiego, członka RPP, lipcowa obniżka może być początkiem cyklu. Zakłada się możliwość jeszcze dwóch cięć po 25 punktów bazowych do końca roku, o ile pozwolą na to wskaźniki makroekonomiczne.

Według projekcji NBP inflacja CPI w III kwartale 2025 r. spadnie do poziomu celu inflacyjnego (2,5% ± 1 pkt proc.), osiągając średnio 2,9%. Banki takie jak Pekao, ING BSK, Millennium oraz Goldman Sachs prognozują, że do końca roku stopa referencyjna może wynieść 4,75%, co oznaczałoby łączną obniżkę o 1 pkt proc. względem początku 2025 roku.

Podsumowując, pierwsza połowa 2025 roku na rynku mieszkaniowym w Polsce upłynęła pod znakiem wzrostów w obszarze kredytów hipotecznych, umiarkowanego spadku podaży oraz decyzji istotnych dla programów wsparcia mieszkaniowego. Obniżki stóp procentowych i stabilizująca się inflacja tworzą warunki do dalszych zmian, których kierunek będzie uzależniony od wskaźników gospodarczych i decyzji RPP w kolejnych miesiącach.

Przeczytaj także: Bezpieczny Kredyt 2%. Jakie średnie wynagrodzenie wystarczy, by kupić mieszkanie?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, stopy procentowe, oprocentowanie kredytów hipotecznych, zakup mieszkania, dopłaty do kredytów, polityka mieszkaniowa

