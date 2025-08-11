Inflacja spada, kredyty hipoteczne tanieją – perspektywy dla rynku mieszkaniowego

Boom na kredyty hipoteczne, niższe stopy procentowe i nowe priorytety w polityce mieszkaniowej – tak wygląda początek 2025 roku na polskim rynku nieruchomości. Eksperci prognozują, że nadchodzące miesiące mogą przynieść kolejne obniżki stóp, a tym samym większą dostępność finansowania. Możliwe są również wzrosty cen mieszkań w wybranych lokalizacjach.

Przeczytaj także: Zakup mieszkania na Bezpieczny Kredyt 2%? Bez problemów z dostępnością

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O ile procent wzrosła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych w maju 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim?

Jakie decyzje podjęto w sprawie programu „Pierwsze klucze” i dopłat do kredytów?

Jakie są prognozy dotyczące dalszych obniżek stóp procentowych w 2025 roku?

Jak według ekspertów mogą zmieniać się ceny mieszkań w drugiej połowie roku?

Lipcowe cięcie stóp procentowych nie było szeroko oczekiwane. Zakładano raczej utrzymanie wcześniejszego, jastrzębiego podejścia Rady. Obniżki mogą przełożyć się na niższe raty kredytów hipotecznych bazujących na zmiennej stopie procentowej, jak również zwiększyć dostępność kredytów dla części kredytobiorców – wyjaśnia Anton Bubiel, ekspert rynku nieruchomości SonarHome.

Programy dopłat czy budownictwo społeczne?

Oczekiwania społeczne związane z dopłatami były ograniczone – inaczej niż w przypadku programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Okres niepewności związany z ewentualnymi dopłatami zakończył się. Nadal działa program „Mieszkanie bez wkładu własnego” prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rodzinny kredyt mieszkaniowy pozostaje dostępny w bankach współpracujących z BGK i skierowany jest do osób zdolnych kredytowo, które nie dysponują wkładem własnym – mówi ekspert SonarHome.

Rynek w drugim półroczu – czego się spodziewać?

Jeżeli w odpowiedzi na ostatnie obniżki stóp procentowych wzrośnie popyt, to możliwe są umiarkowane wzrosty cen w dalszej części roku, jednak przy jednoczesnym stopniowym spadku podaży – zwraca uwagę Anton Bubiel.