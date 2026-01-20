eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualnościPodwyżki czynszu i opłat za mieszkanie w 2026 roku. Ile zapłacą najemcy?

Podwyżki czynszu i opłat za mieszkanie w 2026 roku. Ile zapłacą najemcy?

2026-01-20 00:20

Podwyżki czynszu i opłat za mieszkanie w 2026 roku. Ile zapłacą najemcy?

Podwyżki czynszu i opłat za mieszkanie w 2026 roku. Ile zapłacą najemcy? © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Najemcy mieszkań w 2026 r. mogą odczuć wzrost kosztów nie tylko z powodu waloryzacji czynszu. Z analiz portalu GetHome.pl wynika, że choć taka inflacyjna podwyżka jest dziś znacznie niższa niż w poprzednich latach, to rosnące opłaty za media sprawiają, że łączny koszt utrzymania mieszkania nadal wyraźnie rośnie.

Przeczytaj także: Jaka podwyżka czynszu najmu w 2025 roku?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak działa waloryzacja czynszu w umowach najmu?
  • Kiedy podwyżka czynszu wymaga wypowiedzenia
  • Które opłaty mieszkaniowe rosną najszybciej i najbardziej obciążają najemców?
  • Jakie strategie mogą ograniczyć wzrost kosztów najmu?


Do długoterminowych umów najmu, czyli zawieranych na dłużej niż rok, rekomendowane jest wpisanie tzw. klauzuli waloryzacyjnej. Dzięki niej właściciel mieszkania może automatycznie podwyższyć czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najemca nie może zakwestionować takiej podwyżki, choć z drugiej strony zyskuje przewidywalność wydatków – przypomina Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego właśnie ogłosił, że w 2025 r. – podobnie jak rok wcześniej – średnioroczny wskaźnik inflacji wyniósł 3,6%. Oznacza to, że w przypadku czynszu w wysokości 3 tys. zł tegoroczna podwyżka, zwykle dokonywana w lutym, może wynieść 108 zł, o ile wynajmujący zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa.

To ograniczenie wynika z przepisów chroniących najemców przed nadmiernymi wzrostami czynszu. W praktyce właściciele mieszkań unikają przekraczania tego progu, aby zachować dobre relacje z lokatorami.

Bez klauzuli waloryzacyjnej w umowie najmu automatyczna podwyżka o wskaźnik inflacji nie jest możliwa. Wynajmujący musi wówczas zastosować co najmniej 3-miesięczny okres wypowiedzenia czynszu. Takie wypowiedzenie umowy najmu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie, co oznacza, że nie wchodzi w grę wysłanie najemcy sms’a albo mejla z informacją o zmianie czynszu.
Waloryzacja czynszu 2026
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Waloryzacja czynszu 2026

Bez klauzuli waloryzacyjnej w umowie najmu automatyczna podwyżka o wskaźnik inflacji nie jest możliwa

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl podkreśla, że dzięki spadkowi inflacji tegoroczna waloryzacja czynszu jest relatywnie niska na tle ostatnich lat. Dla porównania, w 2023 r. sięgała ona 14,4%, a rok później – 11,4%. Z drugiej strony część właścicieli rezygnuje z waloryzacji czynszu lub stosuje ją rzadziej niż co roku.
Właściciele mieszkań coraz częściej zdają sobie sprawę, że budżety najemców nie są z gumy. Tym bardziej że na najemców przerzucane są także inne koszty związane z utrzymaniem lokalu – zauważa Marek Wielgo.

Do czynszu dochodzą bowiem opłaty za ogrzewanie, wodę, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów oraz rachunki za energię elektryczną.
Niestety, utrzymanie mieszkania jest jedną z najszybciej rosnących pozycji w budżetach domowych wielu polskich rodzin – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2025 r. opłaty za mieszkanie, w tym koszty mediów, były o 7,3% wyższe niż rok wcześniej. Tempo wzrostu było więc wyższe od ogólnego wskaźnika inflacji.

Najbardziej dotkliwe okazały się podwyżki opłat za wywóz śmieci, które wzrosły o 11,6% rok do roku. Koszty zaopatrzenia w wodę zwiększyły się o 8,4%, a odprowadzania ścieków - o 7,3%. Energia elektryczna podrożała średnio o 13,3%, a gaz - o 10,2%. Jedynie opłaty za energię cieplną, które wzrosły o 3,1%, rosły wolniej niż inflacja.
Zmiana opłat związanych z użytkowaniem mieszkania
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Zmiana opłat związanych z użytkowaniem mieszkania

W 2025 r. opłaty za mieszkanie, w tym koszty mediów, były o 7,3% wyższe niż rok wcześniej

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, zwraca również uwagę na specyfikę polskiego rynku najmu. Na warunkach rynkowych umowy są zawierane na najczęściej rok lub nawet krócej (studenci). Wtedy stosowanie klauzuli waloryzacyjnej nie jest potrzebne. Dla wynajmujących wygaśnięcie umowy jest okazją do tego, aby podnieść czynsz lub pożegnać się z najemcą, który przysparzał kłopotów.

Z kolei dla najemcy zawarcie umowy na rok może być na rękę, bo np. może mu się trafić korzystniejsza oferta. Oczywiście możliwe jest też przedłużenie takiej rocznej umowy, ale właściciela nie krępują wówczas żadne ograniczenia dotyczące podwyżki czynszu. Podniesie go, jeśli tylko warunki rynkowe mu na to pozwolą.

Według danych GUS, opłaty na rzecz właścicieli mieszkań wzrosły w ubiegłym roku średnio o 4,3%. W dużym uproszczeniu taki rynkowy sposób „waloryzacji” czynszu był więc dla najemców mniej korzystny niż mechanizm inflacyjny. Jednak w dwóch wcześniejszych latach to właśnie dopuszczalna waloryzacja czynszu o wskaźnik inflacji okazywała się dla nich gorszą opcją.
Wzrost opłaty za użytkowanie mieszkania
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wzrost opłaty za użytkowanie mieszkania

Opłaty na rzecz właścicieli mieszkań wzrosły w ubiegłym roku średnio o 4,3%

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ekspert GetHome.pl przyznaje, że w warunkach rosnących kosztów utrzymania mieszkania coraz większego znaczenia nabiera strategia samych najemców. Część z nich decyduje się na negocjowanie wysokości czynszu przy przedłużaniu umowy, zwłaszcza jeśli są terminowymi i bezproblemowymi lokatorami. Inni wybierają umowy zawierane na krótszy okres, które dają większą elastyczność i możliwość reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową.

Marek Wielgo, ekspert portalu
Przeczytaj także: Podwyżki cen prądu i gazu zostaną przerzucone na najemców? Podwyżki cen prądu i gazu zostaną przerzucone na najemców?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: waloryzacja czynszu, czynsz, podwyżka czynszu, wysokość czynszu, opłaty za mieszkanie, koszty użytkowania mieszkania, inflacja

Przeczytaj także

Waloryzacja czynszu najmu w 2024 r. może być bolesna

Waloryzacja czynszu najmu w 2024 r. może być bolesna

Podwyżka czynszu najmu o inflację może wynieść aż 14%

Podwyżka czynszu najmu o inflację może wynieść aż 14%

Kiedy pozew o wysoki czynsz jest zasadny?

Kiedy pozew o wysoki czynsz jest zasadny?

Inflacja zwalnia. Czy również ta wpływająca na koszty utrzymania mieszkania?

Inflacja zwalnia. Czy również ta wpływająca na koszty utrzymania mieszkania?

Co 4. firma w Europie spodziewa się upadłości

Co 4. firma w Europie spodziewa się upadłości

Waloryzacja czynszów najmu w 2023 r. mocno uderzy w najemców

Waloryzacja czynszów najmu w 2023 r. mocno uderzy w najemców

Najwyższe zadłużenie czynszowe w Polsce mają Bydgoszcz i Warszawa

Najwyższe zadłużenie czynszowe w Polsce mają Bydgoszcz i Warszawa

Zaległości w opłatach za mieszkanie mogą utrudnić jego sprzedaż

Zaległości w opłatach za mieszkanie mogą utrudnić jego sprzedaż

Najem mieszkania na krótki okres=mniejsza ochrona lokatorów

Najem mieszkania na krótki okres=mniejsza ochrona lokatorów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuły promowane

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Nowa era rynku nieruchomości: 9 prognoz na 2026 rok

Nowa era rynku nieruchomości: 9 prognoz na 2026 rok

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Zależność, która mówi wszystko?

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Zależność, która mówi wszystko?

6 najdroższych rezydencji w kurortach narciarskich

6 najdroższych rezydencji w kurortach narciarskich

10 zmian które czekają rynek mieszkaniowy w 2026 roku

10 zmian które czekają rynek mieszkaniowy w 2026 roku

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Alimenty na dziecko krok po kroku - najważniejsze zasady

Alimenty na dziecko krok po kroku - najważniejsze zasady

Wyzwania CFO w 2026 roku: koszty, AI i finansowanie projektowe

Wyzwania CFO w 2026 roku: koszty, AI i finansowanie projektowe

Czy księgowa lub influencer mogą doradzać podatkowo? Uważaj, komu powierzasz tajemnice swojej firmy

Czy księgowa lub influencer mogą doradzać podatkowo? Uważaj, komu powierzasz tajemnice swojej firmy

Kupujesz bilet przez portal? Po odwołaniu lotu odzyskasz nie tylko cenę biletu, ale też opłatę serwisową

Kupujesz bilet przez portal? Po odwołaniu lotu odzyskasz nie tylko cenę biletu, ale też opłatę serwisową

Zmiany w stażu pracy a dane osobowe pracownika. Jakich informacji może żądać pracodawca?

Zmiany w stażu pracy a dane osobowe pracownika. Jakich informacji może żądać pracodawca?

Logistyka i przemysł napędzą rynek pracy w 2026 roku

Logistyka i przemysł napędzą rynek pracy w 2026 roku

Europejski Nakaz Zapłaty i co jeszcze? Transgraniczna windykacja należności krok po kroku.

Europejski Nakaz Zapłaty i co jeszcze? Transgraniczna windykacja należności krok po kroku.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: