Jak wiarygodnie i szybko oszacować czynsz najmu?

Statystyki pokazują, że rocznie w naszym kraju przeprowadzanych jest nawet milion transakcji wynajmu nieruchomości. Nie lada wyzwaniem przy wynajmie bywa rzetelne i wiarygodne ustalenie poziomu miesięcznego czynszu najmu. Zadanie dodatkowo komplikuje fakt, że - nie licząc portali ogłoszeniowych - ciągle brakuje wiarygodnych bieżących i historycznych danych odnośnie rynkowych stawek. Za ile zatem wynająć mieszkanie?

Dwa źródła

Kliknij, aby powiekszyć fot. Africa Studio - Fotolia.com Jak oszacować czynsz najmu? Właściciele nieruchomości mogą wyszukać zbliżone do własnych mieszkania i na tej podstawie kalkulować czynsz najmu. Jednak zadanie to zazwyczaj jest pracochłonne.

Takie proste rozwiązanie

- Rekomendowany czynsz najmu wyliczany jest na podstawie ofert podobnych nieruchomości w określonej okolicy. Algorytmy wyszukują lokale mieszkalne o zbliżonych parametrach zamieszczonych w aktualnych i historycznych ogłoszeniach prezentowanych na portalach ogłoszeniowych. – mówi Anton Bubiel, prezes zarządu Rentier.io. - Dodatkowo, na podstawie wprowadzonych indywidualnych parametrów dotyczących danego lokum, nasze narzędzie do automatycznej wyceny estymuje i określa przeciętną cenę najmu dla tego typu nieruchomości w podanej lokalizacji. Dzięki temu, znacznie przyspieszony i ułatwiony zostaje proces zbierania ofert podobnych nieruchomości z okolicy i wyciągania na tej podstawie wniosków co do właściwej i najbardziej realnej ceny wynajmu lokum. – dodaje Bubiel z Rentier.io.

Kto oferuje?

- Dane są często dostępne, ale ich zebranie i analiza zajmuje dużo czasu stąd wiele osób opiera swoje decyzje dotyczące rynku najmu na opiniach znajomych lub na podstawie pobieżnej analizy cząstkowych danych rynkowych. Dzięki użyciu zaawansowanych rozwiązań technologicznych chcemy by ten proces był szybki i łatwy, tak aby wynajmujący, jak i najemcy mogli podejmować lepsze decyzje w oparciu o wiarygodne dane. - mówi Anton Bubiel z Rentier.io.

Ile kosztuje wynajem mieszkania? Jaki czynsz najmu należy zaproponować przyszłym lokatorom ? To pytanie, które często zadają sobie właściciele lokali przeznaczonych na wynajem. Z jednej strony jest oczywiste, że chcą oni czerpać z wynajmu jak największe zyski, z drugiej - są ograniczeni rynkowymi realiami i preferencjami najemców, którzy nie lubią przepłacać.Oszacowanie najodpowiedniejszego czynszu najmu nie należy zatem do zadań najprostszych. Co więcej, biorąc pod uwagę ruch panujący obecnie na rynku najmu (nawet 1 mln transakcji rocznie), można się domyślać, że skala problemu jest wcale niemała. Brak rzetelnego źródła wiedzy na temat aktualnych i historycznych cen dla określonego typu nieruchomości w poszukiwanych lokalizacjach, dodatkowo komplikuje sprawę. Jak zatem rzetelnie i błyskawicznie estymować wartość czynszu?W przypadku wyceny mieszkania przed sprzedażą lub zakupem inwestor lub przyszły właściciel może skorzystać z pomocy specjalistów – rzeczoznawców, którzy przygotują tzw. operat szacunkowy. Jest on przygotowywany m.in. na podstawie danych nt. realnych cen transakcyjnych nieruchomości, zlokalizowanych w pobliżu danej nieruchomości, pochodzących z aktów notarialnych. Jednak w sytuacji wynajmu nieruchomości nie istnieje żadna, kompleksowa baza danych cen historycznych i aktualnych.Właściciel lokum może skorzystać z dwóch źródeł informacji. Po pierwsze może szukać wsparcia wśród znajomych, którzy sami wynajmują mieszkania. Jednak szanse, że przyjaciele posiadają lokal o tych samych lub bardzo zbliżonych parametrach, tj. lokalizacja, metraż, liczba pokoi, piętro, standard wnętrza czy rok budowy jest praktycznie znikoma. A że wymienione powyżej elementy maja kluczowy wpływ na wiarygodną wycenę metodą porównawczą, zatem możliwości uzyskania rzetelnych kalkulacji w ten sposób jest dość ograniczona.Drugim i najczęściej stosowanym źródłem wiedzy są internetowe portale ogłoszeniowe. Dzięki nim, właściciele nieruchomości mogą wyszukać zbliżone do własnych mieszkania i na tej podstawie kalkulować czynsz najmu . Jednak zadanie to zazwyczaj jest pracochłonne, a także zabiera sporo czasu. Co więcej, może się także okazać, że w danej chwili na rynku nikt nie oferuje podobnego typu nieruchomości i ciężko jest uzyskać wiarygodne dane porównawcze. A bazy z danymi historycznymi dotychczas nie było.Aktualnie z pomocą w rozwiązaniu problemu z szybkim oszacowaniem czynszu najmu przychodzi innowacyjna technologia. Wśród internetowych narzędzi, które pomagają właścicielom oszacować w sposób wiarygodny, szybki i z największą dozą prawdopodobieństwa, są platformy do automatycznego szacowania cen wynajmu nieruchomości.Za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, na rynku działa wiele firm, które oferują takie funkcjonalności. W związku z tym, że tego typu usługa stała się tam już bardzo popularna, korzystanie z takich narzędzi jest już praktycznie standardem. Na polskim rynku dopiero od niedawna można skorzystać z takich rozwiązań. Niektóre z nich są dostępne odpłatnie – np. Urban.One oraz Szybko.pl. Od kilku tygodniu możliwość automatycznego szacowania ceny najmu całkowicie za darmo oferuje także portal Rentier.io.Automatyczne oszacowanie ceny najmu to przydatne narzędzie zarówno dla przyszłych lokatorów, jak i dla właścicieli mieszkań. Potencjalni najemcy mogą na podstawie automatycznej kalkulacji ustalić czy cena, którą proponuje właściciel jest powyżej czy poniżej cen podobnych nieruchomości w okolicy. Zaś, właściciele planujący wynajem nieruchomości mogą sprawdzić z jakimi cenami i ofertami na rynku będą konkurować. W efekcie końcowym, zarówno pierwsi, jak i drudzy zyskują informacje na temat właściwych cen, dodatkową wiedzę o lokalnym rynku nieruchomości oraz potencjalne argumenty negocjacyjne.