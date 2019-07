Czy można liczyć na wakacyjne promocje u deweloperów?

W jaki sposób deweloperzy przyciągają klientów do biur sprzedaży w okresie wakacyjnym? Czy planują letnie promocje? Sondę prezentuje serwis nieruchomości Dompress.pl

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Piotr Tarkowski, dyrektor ds. Sprzedaży w Allcon Osiedla

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bliska Wola J.W. Construction J.W. Construction proponuje wakacyjną promocję, która dotyczy mieszkań o wysokim standardzie na warszawskim Osiedlu Bliska Wola

Monika Foremniak, specjalista ds. sprzedaży mieszkań w firmie Peira

Katarzyna Nowicka, prezes zarządu w firmie Akord

Weronika Chylarecka, specjalista ds. marketingu w Blockpol Developer

Mamy wakacyjną promocję, która dotyczy mieszkań o wysokim standardzie w bardzo dobrej lokalizacji w warszawskim Osiedlu Bliska Wola. W tej inwestycji wytypowaliśmy jedenaście lokali o powierzchni od 23 do 93 mkw., które w okresie letnim można kupić dużo taniej. Najwyższy upust, na jaki może liczyć klient to 46 555 zł.Wbrew ogólnemu przekonaniu okres wakacyjny nie jest najgorszy, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań . Wręcz przeciwnie, najmniejsze zainteresowanie klientów notujemy w drugim kwartale roku, a w okresie letnim następuje stopniowy wzrost zainteresowania, którego kumulacja następuje jesienią. Lato to czas kiedy większość z nas wyjeżdża na urlop, ale część osób poświęca go również na poszukiwanie mieszkania.Zarówno w tym roku, jak i w latach ubiegłych nie odnotowaliśmy spadku sprzedaży, czy zainteresowania zakupem mieszkań w okresie wakacyjnym. Według naszych obserwacji istnieje grupa klientów, którzy właśnie latem decydują się przeprowadzić proces zakupu nowego mieszkania.Niektórzy klienci poszukujący mieszkań są nawet bardziej aktywni w okresie wakacyjnym. Na urlopie mają więcej czasu na przemyślenia tak ważnej życiowej decyzji, jak zakup mieszkania . Do końca lipca oferujemy dodatkowy rabat przy zakupie lokalu, w różnej wysokości w zależności od inwestycji.Mamy w ofercie nieruchomości nabywane jako second home, dlatego nie notujemy spadku aktywności klientów latem. Odwrotnie niż to bywa na rynku popularnym, w naszym przypadku okres letni sprzyja wzrostowi zainteresowania zakupem, szczególnie wśród osób spoza Trójmiasta, które poszukują adresu w dobrej lokalizacji nad morzem lub blisko centrum miasta. Wakacje to czas, w którym klienci mogą spokojne przeanalizować naszą ofertę i podjęć rozmowy z doradcami.Ze względu na duże zainteresowanie wszystkimi naszymi inwestycjami, nie planujemy żadnych akcji promocyjnych w okresie letnim.Zachęcamy klientów do zakupów promocjami wakacyjnymi. Przygotowaliśmy specjalną ofertę na zakup mieszkania w Osiedlu Łomianki. Osoby, które do końca wakacji podpiszą umowę otrzymają bon o wartości kilku tysięcy złotych na wykończenie mieszkania w firmie redNet Dom. Chcemy skłonić klientów wynajmujących mieszkania do rozważenia zakupu nieruchomości na własność, tym bardziej że miesięczna rata spłaty kredytu często bywa niższa niż koszt wynajmu.Przygotowaliśmy symulację wysokości rat dla 30 letniego kredytu w wkładem własnym w wysokości 10 proc. Przy zakupie lokalu o metrażu 51 mkw. w cenie 297 tys. zł miesięczna rata wyniesie 1 243 zł., a 66 metrowego mieszkania w cenie 373 tys. zł - 1 562 zł. Tymczasem obecnie mało realne jest znalezienie w Warszawie mieszkania do wynajmu w tej cenie.Planujemy letnie promocje dla naszych klientów planujących zakup mieszkania w Łodzi. W osiedlu Oliwkowym będą mogli kupić lokal nawet do 7 proc. taniej.Intensyfikujemy sprzedaż mieszkań w okresie przedwakacyjnym i już wtedy pojawiają się promocje.Nie planujemy letnich promocji, ponieważ w naszych inwestycjach oferujemy mieszkania w konkurencyjnych cenach.