Ile studenci płacą za wynajem mieszkania?

Nowy rok akademicki rozpocznie się lada dzień. Studenci, którzy ciągle poszukują mieszkania na wynajem, na znalezienie lokum mają zatem niewiele czasu. Ci, którzy chcą znaleźć atrakcyjną cenowo ofertę, powinni się pospieszyć i nie ustawać w poszukiwaniach. Tym bardziej, że w miastach akademickich rozbieżności w cenach mieszkań na wynajem potrafią być naprawdę spore.

Wśród studentów poszukujących mieszkania na wynajem szczególną popularnością cieszą się lokale dwupokojowe, które pozwalają na wspólne zamieszkanie parze, czy też dwójce lub trójce znajomych. Dwa pokoje są tym atrakcyjniejsze, że różnica w cenie pomiędzy nimi a kawalerką bywa naprawdę niewielka. Na jakie stawki należy się przygotować? Na potrzeby porównania agencja Metrohouse przyjęła standardowe lokum dwupokojowe o powierzchni około 38-44 m kw., umeblowane i wyposażone w przynajmniej podstawowym stopniu. Ceny, o których mowa poniżej, zawierają czynsz dla właściciela oraz kwoty wpłacane na rzecz spółdzielni/wspólnoty. Należy zatem doliczyć do nich jeszcze opłaty licznikowe.Nie jest żadnym zaskoczeniem, że najdroższą z analizowanych lokalizacji okazała się Warszawa, na terenie której za wynajem mieszkania dwupokojowego przyjdzie studentowi zapłacić przeciętnie 2300 złotych. W ofercie można znaleźć wprawdzie i tańsze propozycje, za 1600-1700 zł, jednak najczęściej są to lokale usytuowane na obrzeżach miasta, co oznacza min. konieczność codziennego pokonywania długich tras. Inną grupą mieszkań, które można znaleźć poniżej średniej rynkowej są mieszkania bez mebli, czy o niższym standardzie. Tylko od portfela studenta zależy, czy jest w stanie zaakceptować taką ofertę, która wymaga doinwestowania. Oferta na stołecznym rynku jest jednak tak szeroka, że nawet mimo zbliżającego się roku akademickiego, można spokojnie znaleźć dobre oferty.Drogo też jest w Gdańsku. Za 2 pokoje zapłacimy średnio 2100 zł. Jak twierdzą specjaliści z Metrohouse, w przypadku Trójmiasta mamy do czynienia z dość specyficzną sytuacją, kiedy właściciele w roku akademickim wynajmują mieszkania studentom, podczas gdy w sezonie wakacyjnym mieszkania trafiają na rynek najmu krótkoterminowego. Wysyp mieszkań deweloperskich w ostatnich latach sprawił, że znacznie poprawił się standard mieszkań na wynajem, przez co właściciele, mimo dużej konkurencji, dość mocno w ostatnich latach wywindowali ceny wynajmu.Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Wrocław. Choć średnia cena wynajmu mieszkania nie przekracza 2000 zł, to jest to trzecia po Warszawie i Gdańsku lokalizacja pod względem cen. Nieco taniej jest w Krakowie, gdzie średnio 2 pokoje wynajmiemy za 1800 zł. Grupą miast o zbliżonych cenach (średnio po 1600 zł) są Katowice, Lublin i Poznań.Kolejne w zestawieniu 3 miasta, czyli Łódź, Rzeszów i Olsztyn dają nam możliwość wynajmu mieszkania średnio za 1500 zł. Jednak nie są to najtańsze lokalizacje. Taniej wynajmiemy mieszkanie w Białymstoku, Bydgoszczy, Toruniu i Zielonej Górze.