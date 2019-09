Stacja Wola w Warszawie. Ponad 1000 mieszkań smart home

Warszawska Wola, ulica Ordona, niedalekie sąsiedztwo Blue City, CH Reduta oraz Parku Wola. To właśnie pod tym adresem Echo Investment rozpoczyna prace związane z realizacją Osiedla Stacja Wola, w ramach którego zaplanowano powstanie ponad 1000 mieszkań wyposażonych w inteligentne systemy sterowania. Projekt inwestycji powstał w pracowni studia architektonicznego Medusa Group.

– Mieszkania dostępne w Stacji Wola wyposażone będą w szereg nowoczesnych udogodnień, które znacznie poprawiają komfort codziennego życia. Jako pierwszy deweloper w Polsce dajemy rozwiązania światowego lidera automatyki domowej w standardzie. Mieszkańcy za pośrednictwem aplikacji będą mogli zarządzać swoim mieszkaniem z poziomu telefonu komórkowego. Lokale będą posiadały między innymi zdalnie sterowany zamek oraz czujnik ruchu wraz z kamerą, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa jego domownikom – nawet podczas ich nieobecności – tłumaczy Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment.

– Jednolita współczesna estetyka oraz zielony przyjazny mieszkańcom charakter przestrzeni wewnętrznych dziedzińców to wyróżniki projektu. Jednym z elementów zielonego zagospodarowania jest eksperymentalny ogród jako przestrzeń wspólna, gdzie mieszkańcy mogą realizować pasje ogrodnicze. Przy okazji będzie to miejsce spotkań, które pozwala wykreować prawdziwą wspólnotę sąsiedzką, łącząc przyjemności z obowiązkami i odpowiedzialnością za wspólne mienie – komentuje Łukasz Zagała, architekt Medusa Group.

Stacja Wola to projekt, który zapewni swoim mieszkańcom smart rozwiązania, mobilność oraz ułatwi im życie w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Osiedle powstaje z myślą o młodych, uwzględniając przyzwyczajenia i potrzeby pokoleń, dla których obecność technologii jest już standardem. Z tego też względu w całym kompleksie zainstalowane zostaną np. inteligentne systemy sterowania W ramach Stacji Wola zaplanowano powstanie przeszło 1000 lokali, a prace podzielono na dwa etapy. Projektowi przyświecała idea stworzenia miejsca, które sprzyjać będzie komfortowi codziennego funkcjonowania, w czym pomagać mają m.in. panoramiczne okna, loftowe elementy czy też duże możliwości w zakresie aranżacji wnętrz. Pierwsi mieszkańcy Stacji Wola mają się o nich przekonać pod koniec 2021 roku.Na terenie osiedla mieszkańcy będą mogli korzystać także z ładowarek do samochodów elektrycznych , wieszaków do rowerów, czy ogólnodostępnego crossfit boxu, który ułatwi wpisanie sportu w swoją codzienność. Dopełnieniem funkcjonalnym kompleksu będzie plac zabaw dla dzieci oraz skwery, stanowiące miejsce do wypoczynku z dala od miejskiego świata i szumu aglomeracji.Położone na Woli osiedle jest jedną z niewielu tak dobrze umiejscowionych i skomunikowanych inwestycji w Warszawie. Lokalizacja tego kompleksu gwarantuje łatwy dostęp do terenów zielonych, parków biurowych oraz najważniejszych miejsc społeczno-kulturalnych stolicy, takich jak np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatr Wola, czy Park Wola. W pobliżu znajduje się także galeria handlowa Blue City, CH Reduta, sześć przedszkoli, trzy szkoły podstawowe oraz liceum ogólnokształcące.