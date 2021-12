Osiedle Wieża Jeżyce od Echo Investment z pozwoleniem na budowę

Echo Investment otrzymało pozwolenie na budowę osiedla Wieża Jeżyce. Inwestycja powstanie przy ul. Janickiego w Poznaniu. Pierwszy etap obejmie 206 mieszkań. Większość mieszkań została już zarezerwowana.

Mieszkańcy Poznania czekali na inwestycję z niepowtarzalnym klimatem, wpisującą się w otaczającą dzielnicę. Wieża Jeżyce przyciągnęła ich uwagę – 80% mieszkań z pierwszego etapu sprzedaży jest już zarezerwowana. Do wyboru pozostało 21 lokali, w metrażach od 62 do 91 mkw. Poznaniaków do zakupu skłaniają zarówno atrakcyjna oferta jak i obecna sytuacja na rynku nieruchomości. Dane JLL za III kwartał 2021 wskazują, że w ciągu roku średnia cena sprzedaży za metr kwadratowy mieszkania w stolicy Wielkopolski wzrosła o 10%. A wprowadzane na rynek pierwotny lokale były aż o 19% droższe niż w II kwartale. Wysoki popyt i rosnąca inflacja nie zachęcają do odkładania zakupu na później – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w dziale mieszkaniowym Echo Investment.

Sercem nowego osiedla będzie zrewitalizowana dawna wieża ciśnień wraz z otaczającym ją placem. W pierwszym etapie powstanie 206 mieszkań. Większość lokali znalazła już nabywców, w ofercie pozostało 21 mieszkań, 3- i 4- pokojowych, o metrażach od 62 do 91 mkw. Do dyspozycji mieszkańców będą ogólnodostępne strefy rekreacyjne, plac zabaw czy park linearny.Wszystkie mieszkania w projekcie zostaną bezpłatnie wyposażone w podstawową wersję Echo Smart, systemu do zarządzania inteligentnym domem. W pełni rozwinięty zestaw umożliwia m.in. sterowanie oświetleniem, kontrolę temperatury, a także zarządzanie roletami, zamkami czy alarmem. Sterowanie odbywa się za pomocą komend głosowych lub z poziomu aplikacji na telefonie.Lokatorzy Wieży Jeżyce będą mogli także korzystać z pakietu udogodnień Echo Life Services, do którego zaliczają się innowacyjne rozwiązania w budynkach oraz ich otoczeniu. Dzięki aplikacji w telefonie i czujnikom w częściach wspólnych winda sama do nich przyjedzie, a zamki drzwi same się otworzą, gdy czujniki wykryją w swoim pobliżu ich urządzenie. Koniec z szukaniem kluczy, chipów czy nawet dotykaniem przycisków. Wygodę zapewni także zaplanowany na terenie osiedla Paczkomat, dzięki któremu szybko i wygodnie będzie można odbierać i nadawać przesyłki.15 minut – tylko tyle będą potrzebować mieszkańcy Wieży Jeżyce, aby dotrzeć do najpotrzebniejszych im miejsc. Pieszo, na rowerze czy hulajnodze. Do punktów usługowych i handlowych, miejsc rekreacji i pracy czy uczelni. Wśród nich można wymienić m.in.: Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Park Sołacki, jezioro Rusałka, Rynek Jeżycki, a także liczne placówki medyczne. Samo osiedle będzie również wyjątkowym miejscem spotkań dla mieszkańców dzielnicy.