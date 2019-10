Osiedle Parkowe w Gliwicach: III etap w sprzedaży

Grupa Murapol rozpoczęła sprzedaż kolejnej puli mieszkań z trzeciego etapu inwestycji Murapol Osiedle Parkowe. Tym razem w ofercie pojawił się 7-kondygnacyjny budynek wielorodzinny, z podziemnym garażem, a w nim 93 lokale: od kompaktowych kawalerek o powierzchni 26 mkw. po nieco bardziej przestronne, liczące sobie ponad 57 mkw. lokale czteropokojowe. Wstępny harmonogram zakłada, że nowe mieszkania będą gotowe w drugim kwartale 2021 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Parkowe w Gliwicach - wizualizacja Do sprzedaży trafił kolejny budynek inwestycji Murapol Osiedle Parkowe w Gliwicach

- Murapol Osiedle Parkowe to nasz pierwszy projekt deweloperski w Gliwicach, który docelowo obejmie 7 budynków z ponad 660 lokalami. Od razu zdecydowaliśmy się na realizację pokaźnej, kilkuetapowej inwestycji, gdyż dostrzegamy duże zapotrzebowanie na lokale z rynku pierwotnego w tym mieście. Z roku na rok, dzięki atrakcyjnemu rynkowi pracy, szczególnie w sektorach IT oraz motoryzacyjnym, sprowadza się tutaj coraz więcej młodych osób – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. – Do tej pory, poza komercjalizowanym trzecim etapem, uruchomiliśmy sprzedaż trzech budynków powstających przy ul. Kozielskiej. Pierwszy z nich został już wybudowany i uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W obecnej ofercie dostępne są jeszcze mieszkania kolejnych budynków, objętych drugim etapem, których sprzedaż rozpoczęliśmy w pierwszej połowie br. – dodaje Nikodem Iskra.

Osiedle Parkowe powstaje na działce usytuowanej przy ulicy Kozielskiej w Gliwicach. Zaoferowane właśnie mieszkania stanowią część „oferty 2000 bis”, którą Murapol uruchomił z końcem września br. Będą to lokale o najbardziej rozchwytywanych na rynku metrażach i układach. Do każdego z nich należeć będzie balkon, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Do tego, w wybranych mieszkaniach na 5. piętrze przewidziano przestronne tarasy. Z myślą o zmotoryzowanych zaplanowano 112 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych Mieszkania powstające w ramach III etapu inwestycji wyposażone będą w Home Management System - rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania. Wszystkie zaoferowane lokale będą posiadały w standardzie pakiet antysmogowy.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia projektowa należąca do Grupy Murapol. Rozpoczęcie prac budowlanych w trzecim etapie inwestycji zaplanowano na ostatni kwartał br., zaś przekazanie mieszkań nabywcom na drugi kwartał 2021 roku.Zaletą inwestycji Murapol Osiedle Parkowe ma być również atrakcyjna lokalizacja. Projekt powstaje na osiedlu Wojska Polskiego, tuż obok śródmieścia, w zielonej części Gliwic. Ta lokalizacja jest bardzo dobrze skomunikowana z pozostałymi dzielnicami miasta, a także z trasami wyjazdowymi, w tym z autostradą A4. Okolica posiada rozwiniętą infrastrukturą handlowo-usługową, rekreacyjną oraz komunikacyjną. W pobliżu znajdują się dwa parki miejskie - Szwajcaria i Starokozielski oraz rzeka Kłodnica, a w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest centrum handlowe.