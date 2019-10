Lokum Monte. Osiedle mieszkaniowe w Sobótce

Lokum Deweloper buduje w okolicach Wrocławia. Tym razem w Sobótce, którą wybrał na lokalizację inwestycji Lokum Monte. W jej ramach powstanie jedenaście kameralnych trzypiętrowych budynków, z których każdy pomieści od 12 do 16 mieszkań o powierzchniach od 38 do 98 metrów kwadratowych. 152 lokale właśnie trafiły do sprzedaży.

- Lokum Monte to połączenie miejskiego komfortu, jaki daje mieszkanie na luksusowym osiedlu i bliskości natury, którą zapewnia otoczenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Sobótka jest idealnym miejscem dla ludzi, którzy chcą odpocząć od zgiełku i intensywnego tempa życia w dużym mieście. Panują tam również doskonałe warunki dla aktywnego wypoczynku – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. – To jedyna okazja, by kupić mieszkanie w takiej lokalizacji i o takim standardzie – dodaje Prezes.

Lokum Monte powstaje u podnóża Masywu Ślęży. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 152 dwu-, trzy- i czteropokojowych mieszkań o funkcjonalnych układach i doświetlonych wnętrzach. Ich ceny rozpoczynają się od 6 625 zł.Lokum Monte w swojej formie nawiązywać ma do tradycyjnej, śląskiej architektury. Nieregularnie rozmieszczone, proste bryły, pokryte dachami o dużym spadzie mają wpisywać się w okoliczny górski krajobraz. Elewacje w odcieniach szarości przywodzić mają na myśl wydobywany w okolicznych kamieniołomach granit, a zestawione z bielą - dodawać budynkom lekkości.Oprawą dla zabudowy osiedla będzie zieleń, zaaranżowana jak ogród pełen roślin typowych dla lokalnej, leśnej flory. W ramach zagospodarowania terenu powstaną również strefy rekreacyjne z ławkami, oświetlenie, siłownia terenowa i bezpieczne place zabaw dla dzieci. Mieszkańcy będą mogli korzystać z osiedlowej strefy wellness z basenem, saunami i salą fitness.Lokum Monte, podobnie jak pozostałe inwestycje Lokum Deweloper, cechuje podwyższony standard części wspólnych. We wszystkich budynkach zaprojektowano eleganckie klatki schodowe oraz cichobieżne windy. By zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, osiedle będzie ogrodzone i monitorowane, ze stanowiskiem dla ochrony. Większość miejsc postojowych znajdzie się w podziemnych garażach.Sobótka jest bardzo dobrze skomunikowana z Wrocławiem – miasta dzieli zaledwie pół godziny drogi samochodem. Na początku 2021 r. wrócić ma również bezpośrednie połączenie kolejowe stanowiące wygodną i szybką alternatywę dla czterech kółek.