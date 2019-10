Co skrywa księga wieczysta i co możemy z niej wyczytać?

Czy księga wieczysta faktycznie jest księgą? Jak wygląda dokument opisujący stan prawny nieruchomości? Co możemy z niej wyczytać? Dla osób posiadających nieruchomości, zajmujących się obrotem nieruchomości lub uczestniczących w procesie finansowania zakupu nieruchomości odpowiedzi na te pytania będę bardzo pomocne. Adrian Sowa, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości z biura nieruchomości Nowodworski Estates odpowie m.in. na pytanie co skrywa księga wieczysta.

Czym jest księga wieczysta?

Gdzie znaleźć księgę wieczystą?

oznaczenia sądu, który ją prowadzi (WA4M - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych)

ośmiu cyfr stanowiących główny nr księgi wieczystej

cyfry kontrolnej (0-9)

Jak czytać księgę wieczystą?

Dział I, który dzieli się na dwie części: Dział I - O: „Oznaczenie nieruchomości” oraz

Dział I - Sp: „Spis praw związanych z własnością”

Dział I - Sp: „Spis praw związanych z własnością” Dział II: „Własność”

Dział III: „Prawa, roszczenia i ograniczenia”

Dział IV: „Hipoteka”

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergey Nivens - Fotolia.com Czym jest księga wieczysta? W księdze wieczystej znajdziemy informacje kto jest właścicielem nieruchomości, pod jakim adresem zlokalizowana jest dana nieruchomość oraz czy jest obciążona hipoteką.

Opłaty związane z księgą wieczystą - obowiązują od 21 sierpnia 2019 roku

własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

praw osobistych i roszczeń;

zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

założenie księgi wieczystej;

połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

odłączenie nieruchomości lub jej części;

sprostowanie działu I-O;

wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

dokonanie innych wpisów, poza określonymi powyżej.

Księga wieczysta (skrót KW) to ogólnodostępny dokument opisujący stan prawny nieruchomości. Znajdują się w niej m.in. informacje kto jest właścicielem nieruchomości, pod jakim adresem zlokalizowana jest dana nieruchomość oraz czy jest obciążona hipoteką. Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie ksiąg wieczystych jest Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2018.1916 t.j. z dnia 5 października 2018 r.)Rejestr publiczny ksiąg wieczystych prowadzony jest przez Sądy Rejonowe w całej Polsce. Wykaz Sądów Rejonowych prowadzących Wydział Ksiąg Wieczystych znajduje się pod adresem https://www.notar.krakow.pl/spis-sadow-wieczystoksiegowych/ Przykładowo: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Właściwość sądu określana jest po adresie nieruchomości. W celu sprawdzenia treści księgi wieczystej należy albo udać się do czytelni właściwego wydziału ksiąg wieczystych, albo wpisać jej numer na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl Numer księgi wieczystej, przykładowo WA4M/xxxxxxxx/0 składa się z trzech części:Księga wieczysta składa się z czterech działów:możemy znaleźć szczegółowy opis położenia nieruchomości tj. numer działki, nazwę miejscowości i ulicy wraz z numerem domu i/lub lokalu. Jeśli mamy do czynienia z lokalem mieszkalnym, również opisane są w nim części składowe. W tym dziale znajdziemy również informacje na temat dokumentów będących podstawą nabycia nieruchomości.dowiemy się jakie prawa związane są z prawem własności danej nieruchomości. Przykładem może być informacja, jak przebiega droga prowadząca do naszej nieruchomości. W sytuacji, kiedy księga wieczysta prowadzona jest dla lokalu, w tym miejscu znajdą się informację o udziale związanym z własnością lokalu w częściach wspólnych nieruchomości.jak sama nazwa wskazuje informuje, do kogo należy nieruchomość. Właściciel lub użytkownik wieczysty jako osoba fizyczna opisany jest z imienia i nazwiska z podaniem numeru PESEL oraz imion rodziców. W przypadku osób prawnych pojawi się tam nazwa firmy, siedziby oraz REGON.znajdują się informacje o prawach, roszczeniach i ograniczeniach istniejących względem nieruchomości. Mówi tutaj np. o służebności drogowej, zakazie zbywania nieruchomości, prowadzonych przez komorników sądowych postępowaniach egzekucyjnych czy prawie dożywotniego użytkowania, wraz ze wskazaniem osób, którym dane prawo przysługuje.najczęściej sprawdzany przez banki. Znajdują się tutaj wszystkie wpisy hipotek ustanowionych na rzecz wierzycieli hipotecznych np. bank, z numerem umowy kredytowej, opisem kwoty hipoteki oraz wierzytelności, którą ona zabezpiecza. Mogą również pojawić się tutaj wpisy dotyczące roszczeń o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne oraz wpisy hipotek przymusowych.W każdym dziale księgi wieczystej znajdziemy informacje o wzmiankach, czyli złożonych do sądu wnioskach, które są w trakcie rozpatrywania.W zależności od czynności dokonywanej w księdze wieczystej pobierana jest opłata stała. W Ustawie z dnia 25 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych art. 42 - 48 mówi o wysokości opłat stałych oraz sposobu ich pobierania.Opłatę stałą w kwocie 200 PLN pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 PLN.Opłatę stałą w kwocie 150 PLN pobiera się od wniosku o wpis:Opłatę stałą w kwocie 100 PLN pobiera się od wniosku o:Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości pobiera się tylko jedną opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.