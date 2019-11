Ceny mieszkań X 2019

Ci, którzy noszą się właśnie z zamiarem kupna nieruchomości i oczekiwali, że ceny mieszkań zaczną pikować, mogą poczuć się nieco rozczarowani rezultatami najnowszego raportu Expandera i Rentier.io. Opracowanie dowodzi bowiem, że stawki ofertowe lokali ani myślą spadać. Warszawa jest już o krok od przekroczenia 10 000 zł/m2. Na razie nie widać zatem, aby wieszczony koniec boomu na rynku mieszkaniowym miał stać się faktem, tym bardziej, że wg prognoz NBP stopy procentowe nie skoczą, wynagrodzenia będą piąć się w górę, a kondycja rynku pracy pozostanie dobra.

Ceny mieszkań, czyli 70 tys. więcej za 50m2

Za cenami mieszkań od 7 miesięcy podążają kredyty

Co z cenami mieszkań w 2020 r.

Jak wynika z doniesień Expandera i Rentier.io, na przestrzeni ostatniego roku w większości analizowanych na potrzeby raportu lokalizacji ceny mieszkań pięły się w górę i nierzadko były to wzrosty dwucyfrowe. Do wyjątków pod tym względem należy właściwie wyłącznie Gdynia, w której stawki są podobne do ubiegłorocznych. Z kolei absolutnymi liderami w zakresie podwyżek cen mieszkań okazały się Radom (22%), Toruń (21%) i Katowice (19%).W ujęciu kwotowym sprawy mają się inaczej, bowiem tu w podwyżkach cen mieszkań prym wiodą Gdańsk oraz stolica Dolnego Śląska, gdzie 50-metrowe lokum w ciągu roku zdrożało o odpowiednio 70 000 i 67 000 zł.W górę idą jednak nie tylko ceny mieszkań, ale i koszty oferowanych przez banki kredytów hipotecznych . Obserwacja polityki kredytowej wskazuje na rosnące już od przeszło pół roku marże kredytów z wkładem własnym niższym niż 20% kredytowanej nieruchomości.Średnia marża dla tego rodzaju kredytów wzrosła z 2,32% w kwietniu do 2,48% w listopadzie. Po raz ostatni tak wysoki poziom marż obserwowaliśmy 9 lat temu. Wygląda więc na to, że banki obawiają się nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, a dokładniej tego, że część klientów może mieć problemy z terminową spłatą. Istnieje więc ryzyko, że to jeszcze nie koniec i że w kolejnych miesiącach pojawią się dalsze podwyżki.Obecnie wydaje się, że małe są szanse na to, że boom na rynku nieruchomości wkrótce się skończy. Z najnowszych prognoz NBP wynika, co prawda, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy spowolni (z 4,3% w tym roku do 3,6%), a bezrobocie wzrośnie z 3,6% do 3,8%. Wciąż będzie ono jednak bardzo niskie. Dodatkowo wynagrodzenia nadal mają szybko rosnąć (o 7,3%), a stopy procentowe mają pozostać na obecnym, czyli rekordowo niskim poziomie. Niewiele też zmieniają podwyżki marż, o których wspomnieliśmy wcześniej. Podnoszą one bowiem ratę w znacznie mniejszym stopniu niż wynosi wzrost wynagrodzeń. Polaków wciąż będzie więc stać na kredyty hipoteczne. Ponadto wzrosnąć ma inflacja, co przy coraz niższym oprocentowaniu lokat bankowych, wciąż będzie zachęcało do inwestowania w mieszkania na wynajem.Oczywiście nie można wykluczyć, że spowolnienie gospodarcze będzie silniejsze niż nam się teraz wydaje (np. w wyniku Brexitu) lub że inflacja będzie na tyle wysoka, że zmusi do wprowadzenia podwyżek stóp procentowych. To mogłoby zakończyć boom na rynku nieruchomości. Aby ocenić czy sytuacja na rynku się zmienia warto śledzić liczbę udzielanych kredytów hipotecznych. Obecnie jest ona bardzo wysoka. Przewyższa nawet poziomy z zeszłego roku, który był przecież bardzo dobry pod tym względem. Jeśli jednak ta liczba zacznie wyraźnie spadać, to będzie sygnał, że trend na rynku zaczyna się zmieniać.