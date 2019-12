Murapol Siewierz Jeziorna. Kolejne mieszkania w sprzedaży

Powstające w sąsiedztwie Zalewu Przeczycko-Siewierskiego Osiedle Murapol Siewierz Jeziorna znowu się powiększa. Deweloper wprowadził właśnie do sprzedaży kolejne 54 mieszkania, powstające w ramach trzeciego etapu tej inwestycji. Każde z nich wyposażone zostanie w pakiet antysmogowy oraz opcję smart home.

Murapol Siewierz Jeziorna - wizualizacja Oferta projektu Murapol Siewierz Jeziorna powiększyła się o 54 lokale

Trzeci etap Murapol Siewierz Jeziorna, powstającego w ramach zrównoważonej dzielnicy Miasteczko Siewierz Jeziorna, to docelowo siedem budynków z 217 mieszkaniami. Sprzedaż lokali mieszczących się w dwóch pierwszych budynkach tej fazy inwestycji właśnie się rozpoczęła. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 54 dwu-, trzy- i czteropokojowych mieszkań o powierzchniach od 30 do 59 mkw.Działka, na której powstają nowe mieszkania, zlokalizowana jest w niedalekim sąsiedztwie Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, co ma być gwarancją czystego, wolnego od smogu powietrza. Jej położenie zapewnia również sprawny dojazd do Katowic (20 minut), lotniska Pyrzowice (15 minut) oraz Krakowa (1h).Mieszkania powstające w ramach najnowszego etapu Murapol Siewierz Jeziorna wyposażone zostaną w pakiet antysmogowy, który zapewni ochronę przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza. Wykorzystana do ich budowy membrana z nanowłókien ma zatrzymywać nawet najmniejsze stałe i ciekłe cząsteczki i w efekcie chronić powietrze w mieszkaniu przed smogiem, pyłkami, kurzem, grzybami, bakteriami oraz innymi zanieczyszczeniami powietrza, zapewniając jednocześnie doskonałą jego przepuszczalność.Klienci będą mieli również możliwość zamontowania w zakupionych mieszkaniach systemu Murapol Appartme, umożliwiającego zdalne sterowanie za pomocą smartfona oraz tabletu oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania. Poza powyższymi rozwiązaniami, zastosowany w budynkach Home Management System obejmie także monitoring wizyjny klatek schodowych, hali garażowych, części wspólnych osiedla oraz wideodomofon.Autorem projektu architektonicznego jest Murapol Architects Drive SA, pracownia należąca do Grupy Murapol.Siewierz Jeziorna to pierwszy realizowany w Polsce projekt zrównoważonej dzielnicy, powstającej od podstaw, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, bez krzykliwych reklam, ruchliwych ulic i miejskiego chaosu.Do tej pory w Miasteczku Siewierz Jeziorna zrealizowane zostały dwa etapy inwestycji Grupy Murapol, w których do użytku oddanych zostało 185 lokali mieszkalnych w 5 kameralnych budynkach. W aktualnej ofercie Murapolu w Miasteczku Siewierz, poza wprowadzonymi do sprzedaży mieszkaniami w dwóch pierwszych budynkach trzeciego etapu, dostępne są ostatnie gotowe lokale drugiego etapu.