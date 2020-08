Kleszczewo Park: Agrobex buduje nowe mieszkania pod Poznaniem

Poznańskie Kleszczowo, bezpośrednie sąsiedztwo tamtejszego zabytkowego parku. To właśnie po tym adresem powstaje Kleszczewo Park - jedna z najnowszych inwestycji mieszkaniowych Agrobexu. W pierwszym etapie prac zaplanowano powstanie trzykondygnacyjnego budynku, który pomieści 75 nowych mieszkań o powierzchniach od 32 do 66 mkw. Prace budowlane już ruszyły, a ich zakończenie przypaść ma na III kwartał nadchodzącego roku.

Inwestycja została podzielona na III etapy. Pierwsza, już trwająca faza, zakłada powstanie 75 mieszkań - od kompaktowych kawalerek, po przestronniejsze trzy pokoje. Mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków , a na wyższych kondygnacjach powstaną balkony. Trzykondygnacyjny budynek zostanie wyposażony w windy. Powstanie również parking, drogi wewnętrzne oraz komórki lokatorskie.Atutem nowych mieszkań ma być ich lokalizacja. Kleszczewo usytuowane jest około 20 km od Poznania. Dzięki rozbudowanej sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i autostradzie dojazd z Kleszczewo Park do Ronda Rataje w Poznaniu nie powinien zabierać 15-20 minut. Co istotne, do Kleszczewa można dojechać również komunikacją podmiejską.W pobliżu inwestycji znajduje się szkoła, przedszkole oraz dobre zaplecze usługowo-handlowe. Nowe mieszkania graniczyć będą z zabytkowym parkiem oraz terenami zielonymi, trasami rowerowymi i licznymi ścieżkami.Podobnie jak w innych projektach spółki również na terenie Kleszczewo Park zostaną wykorzystane panele fotowoltaiczne, które pozwolą m.in. na oświetlenie klatki schodowej, komórek lokatorskich, drogi wewnętrznej czy parkingu.Deweloper planuje zakończenie pierwszego etapu w III kwartale 2021 roku. Ceny rozpoczynają się od 4600 zł za mkw.