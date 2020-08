Osiedle Owocowe: nowe domy bliźniaki pod Poznaniem

Komorniki-Rosnowo koło Poznania. Okolice ulicy Jarzębinowej. To właśnie pod tym adresem powstaje Osiedle Owocowe - jedna z najnowszych realizacji z portfolio firmy Gravis Developer. W ofercie dewelopera znajduje się właśnie II etap inwestycji, w ramach którego przewidziano powstanie 20 domów bliźniaków, a więc 40 mieszkań o powierzchni 108,4 m2 z przydomowym ogródkiem.

Doniesienia napływające z rynku mieszkaniowego dowodzą, że pandemia nasiliła wśród Polaków pragnienie posiadania własnego skrawka ziemi, co zaowocowało m.in. wzmożonym popytem na mieszkania z ogródkami . Taką właśnie propozycję ma dla swoich klientów Gravis Developer, realizujący na terenie podpoznańskiego Rosnowa Osiedle Owocowe.Osiedle Owocowe powstawać będzie w kilku etapach. Pierwszy etap, czyli 10 budynków (20 domów) został wyprzedany, a drugi (40 domów) jest już w sprzedaży. Kompleks przy ulicy Jarzębinowej zostanie również kompleksowo wyposażone w chodniki, drogi wewnętrzne i oświetlenie. Docelowo na terenie inwestycji powstanie również przestrzeń na sklepy oraz plac zabaw.Łącznie zaplanowane jest powstanie 196 domów bliźniaków.Atutem nowej inwestycji jest lokalizacja. Rosnowo to wieś położona w Gminie Komorniki, zaraz na obrzeżach samej miejscowości Komorniki. To gwarantuje bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego, ciszę przedmieścia oraz szybką komunikację z Poznaniem, W bliskiej odległości od osiedla znajdują się dwie szkoły podstawowe, a przy Osiedlu Owocowym powstanie zupełnie nowe przedszkole.