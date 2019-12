Na jaki metraż mieszkania stać Polaków?

Jakiej wielkości mieszkania dwu i trzypokojowe są dziś najczęściej kupowane? Czy osoby nabywające swoje pierwsze lokum stać na większy metraż mieszkania niż wcześniej? Jak w ciągu ostatnich kilku lat zmieniły się preferencje kupujących, jeśli chodzi o powierzchnię lokali? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Na rynku popularne są m.in. mieszkania dwupokojowe o niewielkich metrażach, których powierzchnia nie przekracza 42 mkw.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Niezmiennie, od kilku lat, największym zainteresowaniem, cieszą się lokale kompaktowe, tj. takie, w które na relatywnie niewielkiej powierzchni oferują dużą ilość pomieszczeń. Na przykład mieszkania dwupokojowe o metrażu około 35 mkw., czy lokale trzypokojowe o powierzchni 53 mkw. W ostatnich latach natomiast zmieniły się preferencje klientów. O ile niesłabnącym zainteresowaniem wśród nabywców inwestycyjnych nadal cieszą się małe mieszkania dwupokojowe, o tyle w przypadku osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie na popularności zyskały małe trójki, co jest też efektem większej zdolności kredytowej . Mimo, iż obecnie ceny mieszkań są już wyższe niż w rekordowym 2007 roku, należy zaznaczyć, że od tego czasu średnie zarobki wzrosły o ponad 70 proc., a sama inflacja wyniosła około 24 proc. To sprawiło, że indeks dostępności nieruchomości jest bardzo wysoki, dwukrotnie wyższy niż w 2007 roku.Trendem, który obserwujemy od 3-4 lat jest zainteresowanie klientów zakupem bardziej przestronnych mieszkań. Polacy chcą mieszkać coraz lepiej, dlatego najpopularniejsze są obecnie trójki o powierzchni około 60-65 mkw. i dwójki do około 45 mkw. Bez wątpienia popyt na lokale pod własne cele mieszkaniowe stymulują rekordowo niskie bezrobocie oraz wzrastające wynagrodzenia. Znaczenie mają także niskie stopy procentowe. Znaczący wpływ na sektor nieruchomości ma, nie tylko obecna sytuacja makroekonomiczna, ale także rosnące aspiracje życiowe społeczeństwa. Nabywcy decydują się na większy metraż mieszkania , ale też większą uwagę przywiązują do ciekawego projektu, doceniają funkcjonalny i ustawny układ pomieszczeń, dostępne udogodnienia i standard wykonania.Osoby nabywające swoje pierwsze mieszkanie najczęściej wybierają nieduże mieszkania dwupokojowe lub trzypokojowe. Preferowane są dwójki w okolicy 40-45 mkw. i trójki w przedziale 55-60 mkw. Niestety, wzrost płac i wyższa zdolność kredytowa nie nadąża za wzrostem cen mieszkań, przez co wiele osób nadal nie stać na większy metraż mieszkania. Tak jak w ciągu ostatnich kilku ostatnich lat, nadal przez nabywców wybierane są głównie mieszkania z jak największą liczbą pomieszczeń na jak najmniejszej powierzchni.W trakcie boomu mieszkaniowego dziesięć lat temu, kupowane były najchętniej mieszkania dwu i trzypokojowe o powierzchniach odpowiednio do 50 mkw. i 70 mkw. Dzisiaj dwupokojowe mieszkania rzadko osiągają powierzchnie 50 mkw., najczęściej rozlokowane są na 40 mkw. a trzypokojowe mają metraż od 50 mkw. do 60 mkw. i takie właśnie najczęściej kupowane są przez rodziny z dziećmi. Pensje Polaków rosną, czego efektem jest większa dostępność kredytów hipotecznych. Największą siłą nabywczą, ze względu na poziom zarobków, dysponują mieszkańcy Warszawy.Preferencje osób kupujących swoje, pierwsze mieszkanie powoli, ale konsekwentnie przesuwają się z kawalerek w kierunku mieszkań dwupokojowych. Najatrakcyjniejsze dla tej grupy odbiorców są więc mieszkania dwupokojowe o niewielkich metrażach, których powierzchnia nie przekracza 42 mkw.Trudno powiedzieć, czy preferencje klientów zmieniły się. Raczej deweloperzy dostosowali swoją ofertę do oczekiwań nabywców. Klienci, posiadając większe możliwości finansowe, dzięki wzrostowi płac i ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej, preferują zmianę struktury finansowania i pokrycie większej części ceny ze środków własnych w zamian za zmniejszenie obciążenia kredytem. Od wielu lat największym zainteresowaniem w segmencie popularnym cieszą się dwupokojowe mieszkania o powierzchni poniżej 40 mkw. i trzypokojowe mieszkania o metrażu około 55 mkw.Najważniejszym kryterium przy projektowaniu nowych osiedli są dla nas potrzeby klientów, także te dotyczące wielkości mieszkań. W efekcie nasze apartamenty szybko znajdują nabywców. Obserwujemy, że klienci kupujący swoje pierwsze mieszkanie najczęściej wybierają lokale o powierzchni 40-45 mkw.Osoby młode i single na ogół wybierają mieszkania małe, głównie jednopokojowe. Młode rodziny na tzw. dorobku również poszukują niewielkich lokali, ale z większą liczbą pokoi. W obu przypadkach powierzchnia najczęściej kupowanych mieszkań nie przekracza 50 mkw. Bez wątpienia zamożność społeczeństwa rośnie, zwiększa się zdolność kredytowa Polaków, dlatego duże mieszkania również bez problemu znajdują nabywców. Z tego względu w Osiedlu Łomianki wprowadziliśmy do oferty mieszkania powyżej 50 mkw. z szerokimi tarasami i przestronnymi antresolami.Wśród nabywców wciąż największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i mieszkania dwupokojowe o powierzchni do około 46 mkw. Zazwyczaj, jeśli klient ma wyższą zdolność kredytową i dysponuje większą kwotą, zamiast decydować się na większe mieszkanie dwupokojowe, wybierze po prostu trzy pokoje. Podobnie jest w przypadku mieszkań trzypokojowych, najszybciej wyprzedajemy te o mniejszych metrażach do 55 mkw.Najchętniej kupowane są niewielkie mieszkania dwupokojowe o powierzchni do około 40 mkw. Popularne są klasyczne mieszkania trzypokojowe o powierzchni około 60 mkw. Ze względu na szybki wzrost cen gruntów i cen materiałów, a także stale kurczący się zasób wykwalifikowanej siły roboczej, obecnie ceny nieruchomości wciąż rosną szybciej niż pensje. Z tego powodu, a także ze względu na możliwość przeznaczenia takich lokali na wynajem, preferowane są mieszkania o stosunkowo niewielkim metrażu - do 35 mkw.Wciąż najbardziej popularne są mieszkania dwupokojowe o powierzchni do 50 mkw. oraz trzypokojowe o metrażu do 60 mkw. Takie lokale najchętniej kupowane są także w celach inwestycyjnych na wynajem. Wzrost płac i utrzymujące się niskie oprocentowanie kredytów zwiększają zdolność kredytową klientów, jednak w ostatnim czasie rosły też ceny mieszkań. To powoduje, że preferencje nabywców w zakresie powierzchni mieszkań nie zmieniły się w istotny sposób.