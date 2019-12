Śródka OdNowa 2. Grupa Partner buduje nowe mieszkania w Poznaniu

Nowe mieszkania w Poznaniu. Grupa Partner poinformowała właśnie o rozpoczęciu budowy drugiego etapu osiedla Śródka OdNowa. Kupujący mogą wybierać spośród 83 lokali o powierzchniach od 27 do 80 mkw. Ceny rozpoczynają się od 221 000 zł brutto. Harmonogram prac zakłada, że pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się na początku 2021 roku.

Osiedle Śródka OdNowa 2 usytuowane jest przy ulicy Bernata w Poznaniu, w niedalekim sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego oraz Ostrowa Tumskiego, a jednocześnie blisko centrum - dotarcie stąd do Starego Rynku ma zajmować nie więcej niż 10 minut.Grupa Partner właśnie uruchomiła sprzedaż lokali powstających w tym etapie inwestycji. W ofercie znalazły się 83 nowe mieszkania , od kompaktowych kawalerek o powierzchni 27 mkw., po przestronne 80-metrowe cztery pokoje. Do każdego z nich należeć będzie loggia, balkon lub taras, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Co istotne, nowe mieszkania będzie można łączyć (w pionie lub w poziomie) - deweloper oferuje taką możliwość jeszcze w fazie budowy.Z myślą o zmotoryzowanych Grupa Partner zaplanowała zarówno podziemną halę garażową, jak i naziemne miejsca postojowe Ceny rozpoczynają się od 221 000 zł brutto, a zgodnie z harmonogramem pierwsi mieszkańcy klucze do własnych czterech kątów otrzymają w I kwartale 2021 roku.Atutem nowych mieszkań ma być ich lokalizacja - w pobliżu nie brakuje ani typowo miejskiej infrastruktury, ani też terenów zielonych, jak Jezioro Maltańskie, droga rowerowa na Śródkę i Wartostradę, Ostrów Tumski oraz Termy Maltańskie. Dogodne połączenia komunikacji miejskiej sprawiają z kolei, że przyszli mieszkańcy nie powinni mieć trudność z dostaniem się do innych zakątków miasta.