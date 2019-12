GUS: budownictwo mieszkaniowe I-XI 2019. Spadków nie widać

Są najnowsze dane GUS odnośnie budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju. Z opublikowanych dziś informacji wynika, że bessy na rynku ciągle nie widać. Od stycznia do listopada br. wzrosty objęły zarówno ilości mieszkań oddanych do użytkowania, jak i rozpoczętych budów i mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Budownictwo mieszkaniowe - mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, zwiększyła się w okresie I-XI 2019 r. o 4,5% r/r. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Najświeższe doniesienia GUS wskazują, że w badanym okresie do użytkowania oddano 184,3 tys. mieszkań, co w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza wzrost o 11,6%. Więcej mieszkań do eksploatacji przekazali zarówno deweloperzy (+17,0%), jak i inwestorzy indywidualni (+3,3%). I to oni odpowiadali łącznie za 96,7% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania.Mniejszą ilość mieszkań niż przed rokiem oddano do do użytkowania w ramach budownictwa spółdzielczego (1962 wobec 2545). W pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) do użytku trafiło 4078 mieszkań, a więc o 29,7% więcej aniżeli w tym samym okresie rok wcześniej.Jak pisze GUS, powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I-XI 2019 r. wyniosła 16,4 mln m2, czyli o 9,1% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W porównaniu do okresu styczeń-listopad 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 2,1 m2 - do poziomu 88,8 m2.W okresie jedenastu miesięcy 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 248,4 tys. mieszkań, tj. o 4,5% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (154,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (90,2 tys.), tj. po 5,1% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,5% ogółu mieszkań. Mniej niż w okresie jedenastu miesięcy ub. roku odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1364 mieszkań wobec 1496) oraz w pozostałych formach budownictwa (2472 wobec 3545).Z doniesień GUS wynika również, że w okresie styczeń-listopad 2019 r. rozpoczęto budowę 221,4 tys. mieszkań, tj. o 5,0% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę 130,4 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 86,4 tys., czyli łącznie 97,9% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 5,5% i 4,9% w odniesieniu do 2018 r. Natomiast mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (2057 mieszkań wobec 2242), a więcej w pozostałych formach budownictwa (2569 wobec 2563).Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-listopad 2019 r. odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 44,9 tys. i 42,8 tys.), wielkopolskim (26,9 tys. i 22,6 tys.) oraz dolnośląskim (26,5 tys. i 23,8 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (39,2 tys. mieszkań), małopolskie (20,2 tys.) i wielkopolskie (19,8 tys.).