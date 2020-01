GUS: budownictwo mieszkaniowe z rekordem. 237 tys. rozpoczętych budów

Budownictwo mieszkaniowe nie hamuje. Z opublikowanych właśnie przez GUS statystyk wynika, że w minionym roku wzrosty odnotowano we wszystkich analizowanych kategoriach. Wzrosła zarówno ilość wydanych pozwoleń na budowę, jak i liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Jednocześnie rozpoczęto budowę przeszło 237 tysięcy mieszkań. Tak wysokiego wyniku nie zanotowano jeszcze nigdy po 89 roku.

Budownictwo mieszkaniowe 2019 - mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce W grudniu 2019 roku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2019

Jak czytamy w najnowszym komunikacie GUS, w minionym roku do użytku trafiło 207,2 tys. mieszkań, co jest wynikiem o 12% wyższym od osiągniętego w minionym roku. Palmę pierwszeństwa dzierżyli deweloperzy, którzy przekazali do eksploatacji 130,9 tys. lokali, a więc o 16,6% więcej niż rok wcześniej. Analogiczny wynik osiągnięty przez inwestorów indywidualnych to 69,6 tys. mieszkań i 5,1% wzrostu względem minionego roku. Te dwie formy budownictwa mieszkaniowego odpowiadały za 96,8% wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania.Wyniki budownictwa spółdzielczego okazały się niższe niż przed rokiem (2115 wobec 3024), a pozostałe formy (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) przekazały do eksploatacji 4575 lokali, a więc o 30,6% więcej aniżeli w 2018 roku.Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I-XII 2019 r. wyniosła 18,4 mln m2, czyli o 10,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. W porównaniu do okresu styczeń grudzień 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 1,5 m2 - do poziomu 88,8 m2.W okresie dwunastu miesięcy 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 268,5 tys. mieszkań, tj. o 4,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (167,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (96,8 tys.), tj. odpowiednio o 4,6% i 5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Łącznie w ramach tych form budownictwa mieszkaniowego otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,4% ogółu mieszkań. Mniej niż w okresie dwunastu miesięcy 2018 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1364 mieszkań wobec 1732) oraz w pozostałych formach budownictwa (2996 wobec 3932).W okresie styczeń-grudzień 2019 r. rozpoczęto budowę 237,3 tys. mieszkań, tj. o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018. Deweloperzy rozpoczęli budowę 142,0 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 90,3 tys., czyli łącznie 97,9% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 7,9% i 5,9% w odniesieniu do 2018 r.Natomiast mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (2058 mieszkań wobec 2312), a więcej w pozostałych formach budownictwa (2887 wobec 2664).Szacuje się, że na koniec grudnia 2019 r. w budowie pozostawało 825,8 tys. mieszkań, tj. o 3,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018.Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-grudzień 2019 r. odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 48,9 tys. i 45,5 tys.), wielkopolskim (28,5 tys. i 24,1 tys.) oraz dolnośląskim (28,2 tys. i 24,6 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (43,1 tys. mieszkań), wielkopolskie (22,3 tys.) i małopolskie (21,9 tys.).