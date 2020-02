Nickel Development ruszył z budową 11. etapu Osiedla Księżnej Dąbrówki

Dogodny dojazd do Poznania, rozwinięta infrastruktura oraz bliskość przyrody i terenów sportowo-rekreacyjnych. To tylko niektóre zalety Osiedla Księżnej Dąbrówki. Nickel Development rozpoczął właśnie prace związane z realizacją 11. etapu tej inwestycji, który zakłada powstanie kameralnych, dwupiętrowych budynków z 63 mieszkaniami o powierzchniach od 50 do 80 mkw.

Wariant 600 zł za m2 nie uwzględnia spotkań z projektantką i zmian indywidualnych.

nie uwzględnia spotkań z projektantką i zmian indywidualnych. Wariant 750 zł za m2 uwzględnia konsultacje z projektantką i możliwość dopasowania oferty.

11. etap flagowej inwestycji Nickel Development powstaje przy ulicy Zbrojowej w podpoznańskiej Dąbrówce. Jak już wspomniano we wstępie, plany dewelopera zakładają powstanie 63 mieszkań, zlokalizowanych w dwupiętrowych budynkach wielorodzinnych. Są to głównie kompaktowe mieszkania trzypokojowe, ale w ofercie nie brakuje również lokali dwu- i cztero- pokojowych. Wszystkie wyposażone będą w balkony lub tarasy, a w przypadku parteru - w przydomowe ogródki, spośród których największy liczy sobie ponad 300 mkw. Wykończenie budynków ma nawiązywać do wcześniejszych etapów inwestycji - dwa piętra i czterospadzisty dach to już niemal znak rozpoznawczy budowanego od 19 lat Osiedla Księżnej DąbrówkiNickel Development oferuje przyszłym mieszkańcom dwie opcje wykończenia mieszkań pod klucz Dąbrówka leżąca w gminie Dopiewo po zachodniej stronie Poznania, jest jedną z najlepiej rozwiniętych miejscowości na przedmieściach wielkopolskiej metropolii. Sprawny dojazd do Poznania, a także w dalszą trasę zapewnia droga S11, która łączy się z autostradą A2. Okalające tereny zielone sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu, a przy tym wszystkim miejscowość ma pełną infrastrukturę społeczną. Począwszy od placów zabaw, poprzez sklepy, przychodnie i apteki, galerie handlowe, a na szkołach i przedszkolach skończywszy. W Dąbrówce jest również Dom Kultury oraz kościół, będący prężnie działającą parafią.Zakończenie budowy planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku.