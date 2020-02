Ceny mieszkań wyższe o 16%. Są też lepsze wiadomości

O tym, że ceny mieszkań pną się w górę, mówi się nie od dziś. Niestety póki co kupujący nie mogą liczyć na taryfę ulgową – z najnowszych doniesień Expandera i Rentier.io wynika, że podwyżki są kontynuowane. W ujęciu rocznym ceny ofertowe metra kwadratowego podskoczyły o średnio 16%, w ujęciu trzymiesięcznym o równie pokaźne 5%. Zdecydowanie lepszą wiadomością dla tych, którzy noszą się z zamiarem kupna mieszkania, są dawno nie widziane obniżki marż kredytowych. Jednocześnie jednak banki coraz wyraźniej zaczynają ograniczać dostępność kredytów.

Z tego tekstu dowiesz się:

Jak w ostatnim czasie kształtowały się ceny mieszkań?

Jak prezentuje się najnowszy ranking kredytów hipotecznych?

Czym zaskoczyły ostatnio banki?



Wyższe ceny mieszkań to nie nowość

Radomiu, gdzie mediana cen podniosła się aż o 16%, Gdańsku (7%), Częstochowie (7%).

Dostępność kredytu spada, a i tak pożyczmy coraz więcej

W tym roku rynek kredytowy spowolni

Dawno niewidziane obniżki marż

Jak czytamy w komunikacie z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io, najnowsze dane napływające z rynku nieruchomości mieszkaniowych nie pozostawiają złudzeń - ceny mieszkań nieustannie pną się w górę. Eksperci, po przeanalizowaniu 46 658 ogłoszeń z 16 miast naszego kraju, dostrzegli, że na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy najbardziej pokaźne zmiany odnotowano w:Na podkreślenie zasługują przy tym kosmetyczne zmiany, które odnotowano w Katowicach oraz Krakowie (+1%).Jeżeli porównać bieżące ceny mieszkań z tymi, które obowiązywały przed rokiem, to okaże się że przeciętna podwyżka to 16%.Wysokie ceny mieszkań to nie jedyny kłopot kredytobiorców. Okazuje się bowiem, że banki coraz bardziej ograniczają dostępność kredytów. Żeby uzyskać 300 000 zł średnio trzeba zarabiać 5 873 zł netto. W ciągu roku wymagany dochód wzrósł o 5%, a w ciągu 7 lat aż o 25%. Na szczęście jednocześnie rosną dochody, a stopy procentowe pozostają na bardzo niskim poziomie. Dzięki temu Polacy mogą sobie pozwolić na pożyczanie coraz wyższych kwot. Według BIK średnia kwota kredytu hipotecznego w grudniu 2019 r. wyniosła 280 000 zł i była o 20% wyższa niż przed rokiem. Dodatkowo coraz więcej osób decyduje się na zaciągnięcie tego rodzaju kredytu. W ubiegłym roku udzielono ich 238 tysięcy, czyli o 4% więcej niż przed rokiem.Należy jednak dodać, że w tym roku liczba chętnych na kredyt raczej nie przebije tej z 2019 r. Zniechęcająco będzie działało zdecydowane spowolnienie gospodarcze i stopniowe zaostrzanie kryteriów przyznawania kredytów. Z tymi prognozami bardzo kontrastują jednak najnowsze dane BIK, według których w styczniu złożono aż o 10% więcej wniosków na kwotę o 25% wyższą niż przed rokiem. Warto jednak zwrócić uwagę, że częściowo jest to efekt spowolnienia na rynku mieszkaniowym, które obserwowaliśmy na przełomie 2018 i 2019 r. Procentowy wzrost jest imponujący, gdyż odnosimy się do słabych danych sprzed roku. Poza tym efekty spowolnienia gospodarczego zwykle docierają do potencjalnych nabywców mieszkań z pewnym opóźnieniem.Dobrą informacją dla osób planujących w najbliższym czasie zakup mieszkania jest uatrakcyjnienie oferty kredytowej przez mBank. Marża kredytów z wysokim (powyżej 20%) wkładem własnym spadła z 2,60% do 2,40%, a tych z najniższym wkładem z 2,70% do 2,60%. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że od wielu miesięcy obserwujemy niemalże same podwyżki. Po raz ostatni tak dużą obniżkę (o 0,2 p.p.) odnotowaliśmy w październiku 2018 r. Nie obyło się jednak bez podwyżek. Pekao Bank Hipoteczny zwiększył marżę dla kredytów z wkładem niższym niż 20%. Jest to o tyle bolesne, że to jedna z najtańszych ofert na rynku.