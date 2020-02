Które powiaty w Polsce upodobało sobie budownictwo mieszkaniowe?

Od niedawna wiemy, ile mieszkań powstało w poszczególnych powiatach i miastach przez cały miniony rok. Niektóre wyniki dotyczące najbardziej popularnych lokalizacji są dość zaskakujące.

W czołowej dwudziestce znalazło się dziewięć powiatów



Warszawa - 21 486 mieszkań (lokali i domów)

Kraków - 13 184 mieszkania

Wrocław - 11 250 mieszkań

Gdańsk - 7 267 mieszkań

Poznań - 5 070 mieszkań

pow. kamiennogórski - 41 mieszkań (domów i lokali) ukończonych w 2019 r.

pow. kazimierski - 41 mieszkań

pow. żuromiński - 39 mieszkań

pow. sztumski - 39 mieszkań

pow. bieszczadzki - 38 mieszkań

pow. świdwiński - 35 mieszkań

pow. prudnicki - 34 mieszkania

pow. głubczycki - 32 mieszkania

Świętochłowice - 29 mieszkań

pow. łobeski - 23 mieszkania

Miasta na prawach powiatu oraz powiatu z największą liczbą mieszkań ukończonych w 2019 roku Pierwsze miejsce Warszawy nie powinno być zaskoczeniem.

Deweloperzy z Olsztyna i Rzeszowa „podkręcili tempo”

Powiaty i miasta na prawach powiatu z największą liczbą mieszkań ukończonych przez deweloperów Największe przyspieszenie działalności deweloperskiej widoczne jest w Olsztynie i Rzeszowie.

Niedawno Główny Urząd Statystyczny podał wstępne informacje na temat ogólnopolskiej liczby mieszkań rozpoczętych i ukończonych w 2019 roku. Tym razem wyjątkowo wcześnie pojawiły się bardziej szczegółowe dane GUS-u dotyczące poszczególnych miast na prawach powiatu oraz powiatów. Korzystając z okazji, eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, w których miastach i powiatach powstało najwięcej nowych mieszkań (domów oraz lokali). Warto przyjrzeć się takiej regionalnej klasyfikacji z 2019 roku, bo jej niektóre wyniki są zaskakujące.Osoby nieco zaznajomione z krajowym rynkiem mieszkaniowym, mogą dość łatwo przewidzieć, że w 2019 r. najwięcej mieszkań zostało ukończonych na terenie Warszawy, Krakowa oraz Wrocławia. Poniższy wykres potwierdza te przypuszczenia. Informuje on, że pod względem liczby mieszkań ukończonych przez wszystkich inwestorów, w minionym roku przodowały następujące metropolie:Jeżeli chodzi o kolejne miejsca z czołowej dwudziestki, to można zauważyć kilka niespodzianek. Wystarczy wspomnieć, że powiat poznański (miejsce 6) pod względem liczby ukończonych domów i lokali wyprzedził takie duże miasta jak chociażby Łódź (pozycja 7), Szczecin (miejsce 9), Białystok (pozycja 12), Lublin (miejsce 13) oraz Gdynia (pozycja 17). Dość zaskakująca może wydawać się także wysoka pozycja Rzeszowa (8 miejsce) i obecność w czołowej dwudziestce aż dziewięciu powiatów położonych blisko metropolii (m.in. wrocławskiego oraz wołomińskiego). Wg ekspertów portalu RynekPierwotny.pl na uwagę zasługują też miasta i powiaty w Polsce, które pod względem łącznej liczby ukończonych lokali oraz domów odnotowały najgorsze wyniki. Warto wymienić następujące lokalizacje z dziesięciu ostatnich miejsc:Dla wszystkich powiatów wymienionych powyżej oraz jednego miasta można znaleźć wspólny mianownik. Mianowicie są to lokalizacje mało atrakcyjne dla młodszych pracowników.Główny Urząd Statystyczny oprócz wyników dotyczących wszystkich inwestorów, podaje również informacje na temat liczby mieszkań (lokali i domów), które ukończyli wyłącznie deweloperzy. Poniższa tabela prezentuje dwadzieścia lokalizacji, w których przez cały 2019 r. firmy deweloperskie oddały do użytku najwięcej mieszkań. Uwagę zwraca między innymi dziewięcioprocentowy spadek liczby ukończonych mieszkań deweloperskich na terenie Warszawy. Wynika on z mniejszej aktywności inwestycyjnej stołecznych deweloperów w pierwszej połowie 2017 r.Imponować mogą natomiast roczne wzrosty liczby ukończonych mieszkań deweloperskich z Krakowa (+36% względem 2018 r.) oraz Łodzi (+54%). Te dwie metropolie ustępują jednak Rzeszowowi i Olsztynowi. W Stolicy Podkarpacia deweloperzy ukończyli 2963 mieszkania, co oznacza roczny wzrost wynoszący aż 72%. Jeszcze wyższy wynik odnotowano dla Olsztyna (+123%). Wspomniane miasto nawet po tej zmianie lokuje się jednak znacznie niżej od Rzeszowa z wynikiem na poziomie 1251 mieszkań.W nawiązaniu do informacji z 2019 r. warto również nadmienić, że w 53 powiatach w Polsce deweloperzy nie ukończyli żadnego mieszkania. Bardzo sugestywny jest także fakt, że 65% wszystkich mieszkań ukończonych przez deweloperów w 2019 roku, znajduje się na terenie 20 powiatów i miast z poniższej tabeli.