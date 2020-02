GUS: budownictwo mieszkaniowe nie hamuje, nieco mniej pozwoleń na budowę

Są już najnowsze dane GUS odnośnie budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju. Z opublikowanych dziś informacji wynika, że w pierwszym miesiącu bieżącego roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba rozpoczynanych budów, a spadki odnotowano tylko w zakresie mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Budownictwo mieszkaniowe - mieszkania oddane do użytkowania

Budownictwo mieszkaniowe - mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce W styczniu 2020 roku, w porównaniu do grudnia 2019 r., spadła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 24,1%)

Budownictwo mieszkaniowe - mieszkania, których budowę rozpoczęto

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw (styczeń 2020 r.) Największą ilością rozpoczętych budów charakteryzowało się w styczniu województwo mazowieckie i wielkopolskie.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie GUS, w styczniu tego roku do użytku trafiło 17 409 mieszkań, co jest wynikiem o 0,5% wyższym od osiągniętego rok wcześniej. Palmę pierwszeństwa dzierżyli deweloperzy, którzy przekazali do eksploatacji 10,6 tys. lokali, a więc o 0,8% mniej niż w styczniu 2019 roku. Analogiczny wynik osiągnięty przez inwestorów indywidualnych to 6,4 tys. mieszkań i 2,6% wzrostu względem minionego roku. Te dwie formy budownictwa mieszkaniowego odpowiadały za 98,0% wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania.Z danych GUS wynika również, że więcej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (248 wobec 81); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 105 mieszkań (wobec 263 w styczniu ub. roku).Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w styczniu 2020 r. wyniosła 1,6 mln m2, czyli o 3,3% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2019. W porównaniu do stycznia 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 2,6 m2 - do poziomu 92,9 m2.W styczniu 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 18,4 tys. mieszkań, tj. o 11,0% mniej niż w analogicznym miesiącu roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (11,5 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (6,8 tys.), tj. odpowiednio o 17,8% mniej i 13,0% więcej niż w styczniu 2019 r. Łącznie w ramach tych form budownictwa mieszkaniowego otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,4% ogółu mieszkań. Mniej niż w styczniu 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (4 mieszkania wobec 40) oraz w pozostałych formach budownictwa (103 wobec 628).W styczniu 2020 r. rozpoczęto budowę 15,9 tys. mieszkań, tj. o 18,2% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 10,0 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 5,4 tys., czyli łącznie 97,2% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 2,1% i 62,6% w odniesieniu do 2019 r. Natomiast mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (157 mieszkań wobec 219), a więcej w pozostałych formach budownictwa (285 wobec 71).Szacuje się, że na koniec stycznia 2020 r. w budowie pozostawało 824,2 tys. mieszkań, tj. o 4,1% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2019.Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w styczniu 2020 r. odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 4,0 tys. i 3,3 tys.) i wielkopolskim (2,0 tys. i 2,2 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo małopolskie (2,8 tys. mieszkań) i mazowieckie (2,7 tys.).