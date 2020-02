Murapol Nowa Przędzalnia powiększa się o 320 nowych mieszkań

Łódź, ulica Wróblewskiego. To właśnie pod tym adresem pnie się w górę Murapol Nowa Przędzalnia. Do sprzedaży trafiła właśnie czwarta faza tej inwestycji, która dostarczy na łódzki rynek mieszkaniowy cztery 7-kondygnacyjne budynki wielorodzinne, a w nich 320 nowych mieszkań - od kompaktowych, 25-metrowych kawalerek po przestronniejsze, czteropokojowe lokale o powierzchni 56 mkw. Wszystkie zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy oraz opcję smart home.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Murapol Nowa Przędzalnia - wizualizacja inwestycji Murapol Nowa Przędzalnia powstaje na terenie dawnej fabryki włókienniczej Allarta i Rousseau

- Jeszcze kilka lat temu Łódź plasowała się obok takich miast jak Lublin czy Szczecin, dziś coraz częściej porównuje się ją pod względem rynku mieszkaniowego do takich aglomeracji jak Kraków czy Poznań. Według raportu firmy doradczej JLL przygotowanego wspólnie z łódzkim magistratem, w pierwszym półroczu 2019 roku w mieście tym sprzedanych zostało więcej mieszkań niż w całym 2016 roku. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. – Inicjatywy władz lokalnych, rozwój infrastruktury, programy rewitalizacji i promocji miasta przyczyniły się do rozwoju lokalnego rynku pracy, co wpłynęło pozytywnie na popyt na mieszkania. Należy przy tym dodać, że Łódź pozostaje wciąż atrakcyjnym miastem pod względem cen lokali na rynku pierwotnym, co stanowi istotny argument w przypadku zakupów nowych mieszkań, także w celach inwestycyjnych. – dodaje Nikodem Iskra.

Wprawdzie mieszkania zaproponowane w czwartym etapie inwestycji Murapol Nowa Przędzalnia nie są duże, ale deweloper przewiduje możliwość łączenia lokali. Mieszkańcy parterów uzyskają dostęp do przydomowych ogródków, a nowe mieszkania na wyższych piętrach wyposażone zostaną w balkony.Na terenie inwestycji powstanie również podziemna hala garażowa oraz naziemne miejsca postojowe Mieszkania, które właśnie pojawiły się w ofercie Murapolu, zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy, którego zadaniem jest chronienie powietrza w mieszkaniu nie tylko przed smogiem, ale również przed pyłkami, kurzem, grzybami czy bakteriami. Jak zapewnia deweloper, wykorzystana do budowy filtrów specjalna membrana z nanowłókien zatrzymuje nawet najmniejsze stałe i ciekłe cząsteczki.Klienci będą mieli również możliwość zamontowania w zakupionych mieszkaniach systemu Murapol Appartme, umożliwiającego zdalne sterowanie za pomocą smartfonu oraz tabletu oświetleniem, ogrzewaniem, wodą, a także urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania. Poza powyższymi rozwiązaniami, zastosowany w budynkach Home Management System obejmie także monitoring wizyjny klatek schodowych, hali garażowych, części wspólnych osiedla oraz wideodomofon.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia projektowa należąca do Grupy Murapol.Projekt nieruchomościowy Murapol Nowa Przędzalnia powstaje na terenie dawnej fabryki włókienniczej Allarta i Rousseau produkującej na przełomie XIX i XX wieku przędzę czesankową. Po dawnym zakładzie pozostała zabytkowa wieża fabryczna, która po rewitalizacji będzie stanowić walor estetyczny osiedla oraz budynki kotłowni i blacharni, które zostaną odrestaurowane i zaadaptowane na lokale usługowo-handlowe. Budynki mieszkalne osiedla realizowanego przez Grupę Murapol – poprzez wprowadzenie elementów ceglanej elewacji - będą swoją architekturą nawiązywały do historycznej zabudowy. Docelowo inwestycja obejmie 8 etapów, w których powstanie 18 budynków dla 5,4 tys. mieszkańców. Dotychczas, w ramach pierwszych trzech etapów, do sprzedaży trafiło 8 budynków projektu, z czego dwa pierwsze uzyskały już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.