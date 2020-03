Murapol Osiedle Parkowe: 96 nowych mieszkań już w sprzedaży

Nowe mieszkania w Gliwicach. Grupa Murapol poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży kolejnej puli mieszkań powstających w ramach trzeciego etapu inwestycji Murapol Osiedle Parkowe. Tym razem do oferty trafiło 96 mieszkań - od kompaktowych kawalerek po przestronne, niemal 60-metrowe lokale czteropokojowe. Wszystkie zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy oraz opcję smart home.

Gliwicka oferta to część „projektu1000”, w ramach którego Grupa Murapol postawiła do dyspozycji klientów ponad tysiąc mieszkań w siedmiu projektach nieruchomościowych w sześciu miastach w Polsce.

Murapol Osiedle Parkowe - wizualizacja Murapol Osiedle Parkowe to inwestycja realizowana przy ul. Kozielskiej, w dzielnicy Wojska Polskiego

Murapol Osiedle Parkowe to inwestycja realizowana przy ul. Kozielskiej, w dzielnicy Wojska Polskiego, w pobliskim sąsiedztwie parków Szwajcaria i Starokozielskiego i w miejscu, które od centrum miasta dzieli zaledwie 5 minut.Docelowo na kompleks przy ul. Kozielskiej złoży się 7 budynków, w których zrealizowane zostaną 662 lokale mieszkalne. Trzeci etap osiedla Murapol zakłada powstanie 7-kondygnacyjnego obiektu z podziemną halą garażową, w którym usytuowanych zostanie 96 nowych mieszkań - od 25-metrowych kawalerek, przez lokale dwu- i trzypokojowe, po przestronne cztery pokoje o metrażu do 58 mkw. Dla poszukujących większych lokali przewidziana została możliwość ich łączenia.Wszystkie mieszkania na parterze wyposażone zostaną w komfortowe, zielone ogródki, a lokale na wyższych kondygnacjach - w balkony lub tarasy. Teren wokół inwestycji zostanie zagospodarowany roślinnością oraz elementami małej architektury.Wprowadzone do sprzedaży lokale zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy oraz opcję innowacyjnych rozwiązań smart home dających możliwość zdalnego sterowania za pomocą smartfonu lub tabletu mediami oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania oraz znaczne oszczędności w jego eksploatacji.Rozpoczęcie prac budowlanych, zgodnie z aktualnym harmonogramem, nastąpi w pierwszym kwartale 2020 roku, zaś przekazanie mieszkań ich nabywcom przewidziane zostało na pierwszy kwartał kolejnego roku.Murapol Osiedle Parkowe to pierwszy projekt Spółki realizowany w Gliwicach. Dotychczas w ramach inwestycji Grupa zaoferowała 378 lokali mieszkalnych, z czego 96 nowych mieszkań z pierwszego etapu projektu otrzymało już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.