Jakie udogodnienia oferują nowe inwestycje mieszkaniowe?

Serwis RynekPierwotny.pl przedstawia wyniki najnowsze sondy, w której zapytał funkcjonujących na rodzimym rynku deweloperów o udogodnienia proponowane w ramach nowych inwestycji mieszkaniowych. Odpowiedzi udzielone przez respondentów wynika między innymi, że standardem są obecnie miejsca postojowe.

Radosław Bieliński, Dyrektor ds. Komunikacji i Rzecznik Prasowy Dom Development S.A.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ROBYG SA

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat świadomość zakupowa nabywców nowych mieszkań znacznie się powiększyła. Dziś kupujący nie tylko dobrze wiedzą, czego potrzebują, ale są również świadomi wygód, które może zaproponować im deweloper. Bez wątpienia przyczynił się do tego internet, dzięki któremu Polacy mają możliwość dokładnego zapoznania się z ofertą rynkową. Tak w dużym skrócie można przedstawić wnioski, jakie płynęły z sondy, którą RynekPierwotny.pl zrealizował w sierpniu minionego roku.Dziś zatem klienci poszukują już nie tylko mieszkania, ale w zasadzie projektu mieszkaniowego, który jak najpełniej odpowiadać będzie ich potrzebom. Nie kupują już samego lokalu, a miejsce do życia, które ma zapewnić im komfort i poczucie bezpieczeństwa. Nie jest zaskoczeniem, że w krok za wymaganiami nabywców podążają oferty deweloperów, w których przykłada się coraz większą wagę do kompleksowe zaspokojenia tych wymagań.Na osiedlach powstają place zabaw, specjalnie zaprojektowane tereny zielone, otwarte dziedzińce oraz strefy rekreacyjne, które mają pomóc w nawiązywaniu sąsiedzkich relacji. Powstaje też coraz więcej inwestycji „bez barier”, które poprawiają jakość życia osobom niepełnosprawnym oraz seniorom.W nowych inwestycjach mieszkaniowych popularność zyskuje system smart home , który w wygodny sposób, za pomocą smartfonu czy tabletu, pozwala na zdalne sterowanie wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w mieszkaniu. Do innych udogodnień, coraz częściej oferowanych przez deweloperów, należą rozwiązania ekologiczne, wśród m.in. panele fotowoltaiczne pozwalające na zmniejszenie zużycia prądu czy stacje ładowania samochodów elektrycznych.Ciekawą opcją są również pakiety wykończeniowe. Co prawda „wykończenie pod klucz” nadal dostępne jest przede wszystkim w inwestycjach o podwyższonym standardzie i dedykowane klientom o bardziej zasobnym portfelu, bądź inwestorom mieszkaniowym.Aby dowiedzieć się więcej na temat udogodnień, na jakie możesz liczyć, kupując nowe mieszkanie, zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami przedstawicieli branży deweloperskiej w Polsce.Staramy się zawsze tworzyć atrakcyjne miejsca, podnoszące codzienny komfort życia i sprzyjające integracji sąsiedzkiej.Nasze nowe inwestycje mieszkaniowe są zgodne z najnowszymi trendami. Często wykorzystujemy w nich ciekawe, europejskie inspiracje. Wykorzystujemy także liczne rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia energii np. panele fotowoltaiczne.Wraz z rozwojem rynku nasi klienci przywiązują coraz większą wagę nie tylko do jakości, ale i estetyki inwestycji mieszkaniowych i otaczającej ich przestrzeni miejskiej Na terenie większości naszych inwestycji planowane są miejsca umożliwiające rekreację, czy uprawianie sportu, place dla dzieci i inne udogodnienia, np. dla rowerzystów. Obecne na naszych osiedlach liczne prace artystów m.in. murale, mozaiki, neony czy nowoczesne instalacje są ważnym akcentem estetycznym. W połączeniu z zadbaną zielenią i innymi częściami wspólnymi, które służą wypoczynkowi tworzą ciekawe miejsca do życia.Ponadto często realizujemy dodatkowe inwestycje infrastrukturalne np. drogi, przystanki czy stację kolejową jak w przypadku stacji kolejowej Zacisze Wilno przy osiedlu Wilno na Targówku. Ostatnio wybudowaliśmy odcinek ulicy Rydygiera na warszawskim Żoliborzu, który powstał z myślą o mieszkańcach dzielnicy i drugiej odsłony Żoliborza Artystycznego. Z tych udogodnień korzysta zarówno społeczność naszych osiedli jak i okoliczni mieszkańcy.Jedną z cech, która wyróżnia osiedla Ronson Development, jest oferta rekreacyjna dla mieszkańców. Nasze nowe inwestycje mieszkaniowe często planujemy w miejscach zlokalizowanych w pobliżu terenów zielonych, dbamy też o stworzenie w każdym z osiedli jak największej przestrzeni wypoczynkowej wypełnionej roślinnością. W takim otoczeniu często umieszczamy siłownie plenerowe, które zapewnią mieszkańcom dawkę ruchu na świeżym powietrzu. Takie siłownie powstają m.in. na naszych osiedlach Vitalia Residence we Wrocławiu, Miasto Moje i Ursus Centralny w Warszawie.Także w projekcie Nova Królikarnia na warszawskim Mokotowie bardzo mocno stawiamy na bliską relację z przyrodą i wspieramy proekologiczne postawy. Dlatego właściciele luksusowych domów, które powstają w trzecim etapie inwestycji, będą mogli korzystać ze stacji ładowania samochodów elektrycznych . Te niezwykłe domy w sercu starego Mokotowa będą także w standardzie wyposażone w system typu „smart home”, dzięki któremu sprzętami i innymi funkcjami w domu można sterować za pomocą aplikacji w smartfonie.Grupa ROBYG zapewnia mieszkańcom swoich osiedli liczne, innowacyjne rozwiązania technologiczne – które wspierają ekologię i pozwalają zmniejszać koszty eksploatacyjne mieszkań.Na naszych osiedlach występują: instalacje światłowodowe, panele fotowoltaiczne, klimatyzacje, elektrycznie sterowane rolety zewnętrzne oraz system monitoringu, znacząco podwyższające bezpieczeństwo. Wykorzystanie naturalnych zasobów (np. światła słonecznego) pozwala obniżyć czynsz i dbać o środowisko.Każde mieszkanie w ROBYG jest jednocześnie inteligentnym domem – zaawansowane rozwiązanie technologiczne pozwalają sterować oświetleniem, multimediami i ochroną za pomocą urządzeń mobilnych. We wszystkich lokalach zainstalowany jest – bez dodatkowych opłat – system Smart House, który pozwala kontrolować domową elektronikę za pomocą urządzenia mobilnego.Osiedla ROBYG posiadają także instalację fotowoltaiczną, która wytwarza energię elektryczną zużywaną na potrzeby stref wspólnych budynku – czyli oświetlenia między innymi korytarzy, klatek schodowych, lobby czy stref fitness i miejsc zabaw dla dzieci.Oczekiwania nabywców nieruchomości rosną. Atrakcyjna inwestycja mieszkaniowa musi oferować nową jakość życia i szereg ponadstandardowych udogodnień. Ten trend ma bezpośrednie przełożenie na naszą ofertę. Przykładem inwestycji, której koncepcja jest odpowiedzią na potrzeby najbardziej wymagających klientów, jest ATAL Baltica Towers.Niepowtarzalne połączenie udogodnień na terenie osiedla, takich jak kort tenisowy, ogólnodostępne tarasy widokowe na ostatnich kondygnacjach, lobby z recepcją, siłownia oraz strefa relaksu wraz z saunami, tworzą wyjątkową atmosferę do spędzania wolnego czasu. Rozbudowaną przestrzeń rekreacyjną oferujemy w wielu innych inwestycjach ATAL – dla przykładu w Sokolskiej 30 Towers nabywcy będą mieli dostęp do klubu malucha, siłowni i sauny, a w Modern Tower powstaje klub fitness z siłownią i tarasy widokowe na ostatnim piętrze.Nasi klienci cenią także zrównoważone budownictwo i optymalizacje, które w sposób namacalny ułatwią im życie. Są to chociażby technologie zwiększające efektywność energetyczną budynków, intuicyjne i energooszczędne systemy oświetleniowe, a także systemy podnoszące bezpieczeństwo i komfort m.in. całodobowy monitoring. Ponadto wyposażamy inwestycje w rozwiązania, które będą ułatwiały przyszłym mieszkańcom proekologiczne zachowania. Przykładem takiego udogodnienia są, chociażby umieszczane w wybranych inwestycjach przy miejscach parkingowych stacje do ładowania samochodów elektrycznych.Budując nasze mieszkania przede wszystkim dbamy o to, aby były one odpowiednie dla wszystkich: osób zdrowych i z niepełnosprawnością, starszych i młodych, rodzin z dziećmi oraz ludzi bardzo aktywnych fizycznie. Oznacza to, że dbamy o to, aby mieszkania budowane były w duchu dostępności. Nasze dwie inwestycje mieszkaniowe tj. Holm House 1 oraz Osiedle Mickiewicza bud. E, jako jedyne w Polsce posiadają certyfikat Fundacji Integracja “Obiekt bez barier”. Mieszkańcy znajdą tam lokale, do których wejścia są bezprogrowe, wyjścia na balkon mają obniżony próg, skrzynki na listy są zamontowane niżej niż standardowo – tak aby osoba jeżdżąca na wózku mogła swobodnie z nich korzystać, a przy windach znajduje się informacja w alfabecie Braille'a.W tym roku inwestujemy również w nawiewniki antysmogowe i antyalergiczne, które stanowią skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami pyłu typów PM10 i PM25, równocześnie zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza w mieszkaniu. Innym smart rozwiązaniem, które wprowadzamy w naszych inwestycjach, są termostaty, które umożliwiają zarządzanie ogrzewaniem mieszkania. Połączony z aplikacją i centralą mieszkaniową system pozwala na zdalną regulację temperatury i określenie harmonogramów grzewczych. Na naszych osiedlach aranżujemy zieleń o zwiększonej efektywności filtracji powietrza, jak również instalujemy zewnętrzne czujniki jakości powietrza połączone z aplikacją mobilną. Dzięki nim każdy z mieszkańców może skontrolować jakość powietrza w najbliższym otoczeniu swojego domu.Zależy nam również na tym, aby nasze osiedla umożliwiały oszczędność czasu jego mieszkańcom oraz były miejscem wygodnym do życia teraz i w przyszłości. Na decyzję zakupową wpływa już bowiem nie tylko bliskość sklepów, aptek, poczty, obiektów sportowych czy ścieżek rowerowych. Trendem, na który zwracają uwagę konsumenci, są zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie punkty ładowania samochodów elektrycznych, stacje rowerowe, paczkomaty, a nawet smart ławki (ławki fotowoltaiczne), gdzie można jednocześnie wypocząć i podładować telefon czy laptop.