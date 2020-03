Zendo Wilanów - nowe osiedle domów

Warszawskie Zawady, zielona część Wilanowa, pobliskie sąsiedztwo Placu Vogla i nadwiślańskich terenów rekreacyjnych. To właśnie pod tym adresem powstaje inwestycja realizowana przez Hype Developement - kameralne osiedle domów ZENDO Wilanów.

wentylacja mechaniczna z filtrami w znacznym stopniu redukującymi zanieczyszczenia powietrza, w tym smog,

możliwość montażu klimatyzacji,

możliwość zastosowania paneli fotowoltaicznych,

możliwość zastosowania ogrzewania podłogowego,

możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz,

wysokie drzwi wejściowe.

Osiedle domów ZENDO Wilanów to 8 oddzielnych, połączonych w pary jedynie garażami, budynków mieszkalnych o powierzchniach od 254 do 288 m2, które poprzez adaptację poddasza będzie można zwiększyć o nawet 66 m2. Każdy z nich, oprócz przestrzeni stricte mieszkalnej, posiadać będzie ogród, taras, dwustanowiskowy garaż oraz pomieszczenia techniczne.Wśród rozwiązań, które osiedle domów ZENDO Wilanów proponuje swoim przyszłym mieszkańcom, uwagę zwracają również:Elewacje budynków zostały zaprojektowane w wersji tynkowanej lub z wentylowaną elewacją z sosny termo, która jest nie tylko bardzo trwała, ale też nie wymaga bieżącego utrzymania technicznego, podczas gdy dachy pokrywa blacha powlekana w kształcie rombu. Detale wykończeniowe glifów okiennych i wybranych akcentowych fragmentów ścian pokrywa twardy laminat elewacyjny w kolorze grafitowym.Osiedle domów ZENDO Wilanów wyposażone będzie w nowoczesny system ukrytych rynien, gwarantujący bezusterkowe użytkowanie, a także układ wentylacji mechanicznej z rekuperacją zużytego powietrza, co jest rozwiązaniem ekonomicznym i generującym oszczędności.Osoby, które zdecydują się na zakup nieruchomości powstającej w ramach osiedla domów ZENDO Wilanów, będą mogły dokonać wyboru spośród dostępnych opcji w ramach kształtu bryły domu, rodzaju elewacji, a także rozkładu pomieszczeń i powierzchni. To właśnie zindywidualizowana zabudowa ma być głównym wyróżnikiem i atutem tego miejsca.Wilanowskie Zawady przyciągają tych, którzy kochają ciszę, nieograniczony kontakt z przyrodą i pozamiejski spokój, a jednocześnie cenią swój czas, dlatego szczególnie ważny jest dla nich szybki dojazd do centrum stolicy. Do tego niebawem, po otwarciu wilanowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy, rejon ten zyska ekspresowy dostęp w kierunku zarówno zachodnich, jak i prawobrzeżnych dzielnic miasta, nie tracąc nic ze swego spokojnego charakteru.Rekreacyjna część Zawad to nadwiślańskie tereny objęte programem Natura 2000, które z pewnością docenią pasjonaci spacerów po plaży, kolarstwa czy innych form aktywnego wypoczynku. Zendo położone jest ponadto w pobliżu Parku Kultury, ogrodu botanicznego w Powsinie i uzdrowiskowego Konstancina.Projekt osiedla domów ZENDO Wilanów powstał w pracowni Grupa Plus Architekci, która specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych i hoteli, a także w architekturze wnętrz.Za realizację inwestycji odpowiada Hype Developement, który wkracza na rynek nieruchomości premium.