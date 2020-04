Lumea. Nowe mieszkania na Bemowie

Warszawskie Bemowo, ulica Batalionów Chłopskich, pobliskie sąsiedztwo Parku Górczewska. To właśnie pod tym adresem powstanie inwestycja Lumea. Kameralny kompleks z portfolio Bouygues Immobilier Polska dostarczy na stołeczny rynek 140 mieszkań o powierzchniach od 27 do 109 m2. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na drugi kwartał 2022.

Nowe mieszkania na Bemowie

– Dają one ciekawe możliwości. Można w nich zorganizować kącik czytelnika, mały ogród zimowy albo miejsce do pracy zdalnej – wymienia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

– Biel tynku przełamana jest detalami w kolorze jasnego drewna oraz szarą barwą stalowych balustrad i ażurowych ogrodzeń ogródków – mówi Cezary Grabowski.

Atrakcyjna lokalizacja

Na osiedle Lumea złożą się dwa 4-piętrowe budynki wielorodzinne, a w nich 140 mieszkań - od kompaktowych kawalerek o wielkości 27 mkw., po przeszło 100-metrowe cztery pokoje. Do lokali usytuowanych na wyższych kondygnacjach należeć będą balkony lub loggie, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków Interesującym rozwiązaniem są duże okna ukształtowane w formie wykuszy.W podziemiach znajdzie się hala garażowa na 120 miejsc pojedynczych i 8 rodzinnych. Zaplanowano także miejsca naziemne, w tym dla osób niepełnosprawnych. W budynkach przewidziano pomieszczenia na rowery, a przed nimi – rowerowe stojaki. Osiedle Lumea będzie monitorowane. Dostęp do budynków odbywać się będzie przy pomocy kodów i kart zbliżeniowych.Przy projektowaniu elewacji postawiono na minimalistyczną i modernistyczną stylistykę. Ozdobi ją biały tynk, rośliny oraz częściowe oświetlenie. Szczególnym elementem architektonicznym są wejścia do klatek w formie pergoli.Nowe mieszkania powstaną na Chrzanowie, czyli w intensywnie rozwijającej się części Bemowa, a także w okolicy, gdzie planowane są stacje Metro Chrzanów i Metro Lazurowa. W pobliżu inwestycji biec będzie również trasa S8, która umożliwia szybki wyjazd z miasta lub dotarcie do innych dzielnic Warszawy.Atutem lokalizacji jest mnogość miejsc aktywnego wypoczynku. Niedaleko osiedla Lumea znajdują się m.in. ścieżki rowerowe, korty tenisowe, paintball i Park Górczewska z krytym amfiteatrem. Nieco dalej jest rezerwat przyrody Łosiowe Błota. Wokół nie brakuje sklepów, restauracji i kawiarni.Budowa nowych mieszkań na Bemowie powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku, a jej planowany termin zakończenia przypada na drugi kwartał roku 2022. Będzie to już szósta inwestycja Bouygues Immobilier na Bemowie. Z pozostałych pięciu jedna jest w budowie – Villa de Charme, a reszta jest ukończona: Jardin Bemowo, Accent Eco, Accent Vert i Villa L’azur. Firma działa na polskim rynku od 2001 roku i od tego czasu zrealizowała 45 inwestycji w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu – łącznie na ponad 6100 mieszkań.