Ceny mieszkań zastygły, ale o kredyt hipoteczny jest wyjątkowo trudno

O tym, że ceny mieszkań pną się w górę, mówi się nie od dziś. Z najnowszych doniesień Expandera i Rentier.io wynika jednak, że w kwietniu podwyżki zahamowały. Mimo to, stawki i tak są o 13% wyższe aniżeli przed rokiem. Na uwagę zasługuje również rekordowo niskie oprocentowanie kredytów. Jednocześnie jednak mamy do czynienia z ich dość niską dostępnością - banki nie tylko bowiem podwyższyły wymagany wkład własny, ale również wprowadziły ograniczenia w zakresie akceptowanych źródeł dochodu. W efekcie tego wielu Polaków na kredyt hipoteczny nie ma obecnie co liczyć.

Z tego tekstu dowiesz się:

Jak w ostatnim czasie kształtowały się ceny mieszkań?

Czy 10-procentowy wkład własny wystarczy, aby kupić mieszkanie?

Jak wygląda dostępność kredytu hipotecznego?



Ceny ofertowe stanęły w miejscu

Nowy program ulg chwilowo może wręcz pogorszyć sytuację

Oprocentowanie kredytów hipotecznych najniższe w historii

Na potrzeby raportu Expandera i Rentier.io dokonano analizy 35 349 kwietniowych ofert sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego w 15 największych miastach naszego kraju. Pokazała ona wprawdzie, że ceny mieszkań w stosunku do marca br. właściwie się nie zmieniły, to i tak pozostały o średnio 13% wyższe aniżeli przed rokiem.W ujęciu miesięcznym widzimy zarówno spadki, jak i wzrosty cen mieszkań. Te pierwsze miały miejsce w Katowicach (- 4,1% m/m), Radomiu (- 3,2% m/m) oraz Lublinie (-3,% m/m). Drugie odnotowano z kolei Toruniu (+4,3% m/m) i Białymstoku (+2% m/m).Teraz kluczowe pytanie brzmi, co będzie dalej z cenami mieszkań. Wydaje się, że decydujący będzie popyt. Obecnie widać pierwsze pozytywne sygnały związane z poluzowaniem rządowych restrykcji. Na portalach zauważalny jest większy ruch, niż w tygodniach najbardziej rygorystycznego lockdown’u. W maju obserwujemy też zdecydowany wyższe zainteresowanie kredytem hipotecznym niż w kwietniu. Nie wiadomo jednak czy to przełoży się na faktyczne transakcje. Poza tym chwilowo popyt może zmniejszyć ogłoszenie nowego programu ulg podatkowych dla osób kupujących mieszkania z rynku pierwotnego. To może sprawić, że takie osoby wstrzymają się z zakupem, do czasu uruchomienia dopłat. Dopiero, gdy ten program zacznie działać, to może zachęcać do zakupów, ale pod warunkiem, że kwoty ulg będą odpowiednio wysokie.To czy ceny mieszkań spadną czy wręcz przeciwnie, będzie zależało od tego jak bardzo wzrośnie bezrobocie i jak długo będzie się utrzymywało na podwyższonym poziomie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia kredytów hipotecznych. Z jednej strony są one obecnie najtańsze w historii. Średnie oprocentowanie dla kredytu z wysokim (25%) wkładem własnym wynosi tylko 2,93%. Z drugiej strony dostępność kredytów jest teraz bardzo ograniczona.Po pierwsze część banków podwyższyło wymagany wkład własny - w zestawieniu pozostały już tylko cztery banki, które udzielają kredytów osobom posiadającym 10% wkładu własnego. Są to Alior Bank, mBank, Millennium i Santander. Warto tu jednak dodać, że i one nie każdemu udzielą takiego kredytu. Większość banków zmieniło kryteria przyznawania kredytów w taki sposób, że jeśli źródłem dochodu wnioskodawcy jest prowadzenie działalności gospodarczej, umowa o dzieło czy umowa zlecenie, to decyzja często będzie odmowna. Duże znaczenie ma też branża w jakiej ktoś pracuje. Im branża bardziej dotknięta kryzysem, tym trudniej o kredyt hipoteczny. Jeśli takie ograniczenia nie zostaną złagodzone, to popyt na mieszkania z pewnością spadnie. Część potencjalnych nabywców nie będzie bowiem w stanie uzyskać finansowania.Z jednej strony mamy więc rekordowo tanie kredyty hipoteczne. Z drugiej brak pracy lub ryzyko jej utraty, a także trudność w uzyskaniu kredytu. Dlatego bardzo trudno przewidzieć, który z tych elementów będzie decydujący i jak zmienią się ceny mieszkań w przyszłości.