Mieszkania na sprzedaż: pandemia hamuje wzrosty cen, ale są wyjątki

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno niemal na wszystkich dziedzinach gospodarki, nie omijając przy tym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Serwis GetHome sprawdził, jak w II kwartale br. zachowywały się ceny mieszkań z rynku wtórnego. Okazuje się, że stawki za metr kwadratowy pozostały na zbliżonym poziomie, co kwartał wcześniej, chociaż sporym odstępstwem od tej reguły okazał się Kraków.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztowały używane mieszkania w II kwartale br.?

Jakiego rzędu różnice widoczne są w ujęciu rocznym?

Czy właściciele mieszkań skłonni są do negocjacji cenowych?



W II kwartale 2020 ceny mieszkań hamowały

Różnice w średnich cenach transakcyjnych w ujęciu rok do roku

Sprzedający zazwyczaj zmieniali swoją pierwotną ofertę

Mieszkania na sprzedaż: Poznań i Kraków z najmniejszymi obniżkami w wyniku negocjacji

mat. prasowe Mieszkania na sprzedaż Wzrosty cen mieszkań wyhamowały, ale nie wszędzie

Średnie metraże i ceny mieszkań: opłacalna Łódź, rekordowa Warszawa

Jak wynika z danych GetHome, Ceny mieszkań na rynku wtórnym rosły już od dłuższego czasu. Tendencję wzrostową zahamował wybuch pandemii i związana z nim niepewność, które sprawiły, że zarówno kupujący, jak i sprzedający do transakcji zaczęli podchodzić z dużą ostrożnością.Potwierdzeniem powyższego są doniesienia Barometru Metrohouse i Gold Finance, które pokazują, że transakcyjne ceny mieszkań z rynku wtórnego okazały się II kw. br. bardzo podobne do stawek z poprzednich trzech miesięcy. Wzrosty, jeśli w ogóle się pokazywały, oscylowały najczęściej na poziomie 1 proc.Jak podkreśla GetHome, ciekawym wyjątkiem w tej kwestii jest Kraków – w stolicy Małopolski średnie ceny transakcyjne wzrosły aż o 9,4 proc. Zdaniem specjalistów, tak duży wzrost jest efektem specyficznej konstrukcji koszyka transakcji. W II kwartale br. sprzedano w Krakowie wiele mieszkań zlokalizowanych w centrum miasta – są to na ogół mieszkania znacznie droższe od tych położonych w dalszych dzielnicach.Ile w takim razie wyniosły średnie, transakcyjne ceny mieszkań z rynku wtórnego? Jeśli chodzi o mieszkania na sprzedaż, Warszawa wciąż niepodzielnie króluje. Cena transakcyjna w II kwartale 2020 r. wyniosła w stolicy nieco ponad 10 tys. zł (10 008 zł). Nieco mniej trzeba było zapłacić za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie (8 826 zł). Na „podium” znajduje się jeszcze Wrocław ze średnią ceną 7 495 zł. Najmniej kosztował metr kwadratowy mieszkania w Łodzi – średnia cena transakcyjna w II kwartale 2020 r. wyniosła 5 048 zł.O ile można było stosunkowo łatwo przewidzieć zahamowanie wzrostu cen w II kwartale 2020 względem I kwartału, o tyle interesujące są różnice w cenach w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.Spośród sześciu miast uwzględnionych w raporcie, największy wzrost średnich cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym odnotowano w Krakowie. W porównaniu do II kwartału 2019 r. wzrosły one aż o 22,3 proc. Ceny transakcyjne były wyższe również w Łodzi – mieszkania z rynku wtórnego podrożały w tym mieście o 11,4 proc. w porównaniu do zeszłego roku.Sporą różnicę cen można było też odnotować, jeśli chodzi o mieszkania na sprzedaż, Warszawa zanotowała jednak mniejszy wzrost cen niż Kraków, Łódź, a także - Wrocław. Średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego w stolicy wzrosły o 6,4 proc. w porównaniu do II kwartału 2019 r. Z kolei stosunkowo niewielki wzrost odnotowano, jeśli chodzi o wielkopolskie mieszkania na sprzedaż – Poznań zaskoczył różnicą wynoszącą 3,3 proc.Z raportu można wyciągnąć także inne, ciekawe wnioski. Warto na przykład zwrócić uwagę na różnicę między pierwszą i ostatnią ceną ofertową. W przypadku Łodzi wyniosła ona 4,8 proc. – co oznacza, że sprzedający - po jakimś czasie - zmienia swoją pierwotną propozycję. Dość mocno różniły się też pierwsze i ostatnie oferty w Krakowie (o 4,4 proc.).Najmniejszą różnicę stwierdzono natomiast w przypadku ofert we Wrocławiu – jedynie 0,7 proc.Przyczyną obniżki cen nieruchomości był prawdopodobnie dość długi czas oczekiwania na zawarcie transakcji. Brak zainteresowanych klientów zmuszał właściciela mieszkania do obniżenia proponowanej pierwotnie ceny.Okazuje się również, że w II kwartale 2020 r. kupujący mogli liczyć na obniżki cen także w wyniku negocjacji. Najmniej można było utargować w Krakowie i Poznaniu. Średnie ceny mieszkań w tych dwóch miastach zmniejszały się w wyniku rozmów odpowiednio o 0,5 proc. i 2 proc. Niewiele więcej można było wynegocjować w przypadku nieruchomości warszawskich (obniżka o 2,6 proc.). Najwięcej mogli natomiast utargować klienci kupujący mieszkanie w Łodzi – dzięki negocjacjom ceny mieszkania spadały średnio o 5 proc.Warto też zwrócić uwagę na to, jaki jest średni metraż nabywanego mieszkania w poszczególnych miastach oraz - jak kształtują się uśrednione ceny takiej nieruchomości. Jak się okazuje, w II kwartale 2020 r. najmniej płacono za mieszkanie w Poznaniu. Jednocześnie należy jednak zwrócić uwagę na wyjątkowo mały średni metraż mieszkania w stolicy Wielkopolski – wynoszący jedynie 39 m2.Z kolei mieszkanie w Łodzi kosztowało przeciętnie jedynie o 12 tys. zł więcej (274 000 zł), ale za to przy średnim metrażu wynoszącym 56 m2. Tylko we Wrocławiu, przeciętne sprzedane mieszkanie było nieco większe (61 m2), jednak przy średniej cenie 450 000 zł. Największe średnie ceny nabywanego mieszkania odnotowano w Warszawie (484 000 zł), przy średnim metrażu 50m2.Jak podsumowuje GetHome, II kwartał br. nie przyniósł dużych zmian w zakresie transakcyjnych cen mieszkań z rynku wtórnego. Trwająca epidemia z pewnością będzie mieć jednak wpływ na rynek mieszkaniowy w nadchodzących miesiącach.